Manchester City contre Everton, Newcastle contre Leeds : Premier League – en direct

il y a 1 m 09.06 HNE Les compositions de Newcastle United contre Leeds United Newcastle : Pope, Trippier, Botman, Schar, Joelinton, Wood, Almiron, Willock, Burn, Longstaff, Guimaraes. Sous-titres : Darlow, Lascelles, Wilson, Saint-Maximin, Ritchie, Lewis, Manquillo, Murphy, Anderson. Londres : Meslier, Ayling, Forshaw, Koch, Cooper, Aaronson, Harrison, Adams, Rodrigo, Struijk, Gnonto. Sous-titres : Robles, Firpo, Roca, Summerville, Llorente, Kristensen, Gelhardt, Greenwood, Klich. Un drapeau national du Brésil sur le thème de Newcastle United à l’intérieur du parc St James. Photographie : George Wood/Getty Images



il y a 4 mois 09.03 HNE Les compos Manchester City-Everton Manchester City: Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Ake, Rodri, Silva, De Bruyne, Mahrez, Haaland, Grealish. Sous-titres : Ortega, Walker, Phillips, Cancelo, Gundogan, Alvarez, Gomez, Foden, Palmer.

Éverton : Pickford, Patterson, Mykolenko, Godfrey, Coady, Tarkowski, Gueye, Onana, Iwobi, Gray, Calvert-Lewin. Sous-titres : Begovic, Holgate, Keane, McNeil, Doucoure, Maupay, Coleman, Vinagre, Davies. Les fans de Manchester City arrivent au stade Etihad avant le match de leur équipe contre Everton. Photographie : Jan Kruger/Getty Images



il y a 14 mois 08h54 HNE Loups 0-0 Manchester United : Il reste sans but à Molineux, où Marcus Rashford est remplaçant de Manchester United en seconde période. Les loups sont les plus proches du but depuis la mi-temps, Ruben Neves réalisant un arrêt extrêmement intelligent de David De Gea avec un excellent coup franc. Rob Smyth a le dernier… Wolves contre Manchester United : Premier League – en direct Lire la suite



il y a 30 min 08h38 HNE Marcus Rashford: L’attaquant en forme de Manchester United a été une omission surprise de la formation de Manchester United pour affronter les Wolves cet après-midi et a dû se contenter d’une place sur le banc. Malgré le statut de l’international anglais en tant que saint vivant et trésor national, son manager Erik ten Hag a révélé qu’il avait été renvoyé pour une raison disciplinaire non divulguée. Ben Fisher rapporte de Molineux… Rashford abandonné par United en raison d’un incident de “discipline interne” Lire la suite Marcus Rashford n’est pas le Messie, c’est un très vilain garçon. Photographie : Simon Stacpoole/Hors-jeu/Getty Images



il y a 32 mois 08h36 HNE Alessia Russo célèbre la victoire au coup de sifflet final lors de la finale de l’Euro féminin 2022 entre l’Angleterre et l’Allemagne au stade de Wembley. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian Les meilleures photographies sportives de Tom Jenkins en 2022 Lire la suite

Mis à jour à 08h37 HNE

il y a 32 mois 08h35 HNE Les matchs de Premier League du jour Wolves contre Manchester United (dernier)

Bournemouth contre Crystal Palace (15h00 GMT)

Fulham contre Southampton (15h)

Manchester City contre Everton (15h)

Newcastle contre Leeds United (15h)

Brighton contre Arsenal (17h30)

Voir le tableau de la Premier League Mercato de janvier : qu’espèrent les clubs de Premier League ? Lire la suite