Manchester City contre Étoile Rouge de Belgrade, PSG contre Dortmund : Ligue des Champions – en direct

il y a 39 ans 16h23 HAE 64 minutes : Man City 2-1 Étoile Rouge Cela pourrait encore être considéré comme le but d’Alvarez, car la boucle aurait pu amener le ballon à l’intérieur du deuxième poteau. Quoi qu’il en soit, c’était une grave erreur de la part du pauvre Glazer.



il y a 2 mois 16h22 HAE BUT! Man City 2-1 Red Star (Glazer og 60) Omri Glazer, qui a si bien joué à l’Etihad pendant 59 minutes et quelques minutes, vient d’en marquer un dans son propre filet. Alvarez a décoché un coup franc sur le bord gauche de la surface, l’enroulant vers le coin le plus éloigné. Le ballon semblait s’éloigner jusqu’à ce que Glazer rate un coup de poing et le détourne dans son propre filet. C’était un ballon décent d’Alvarez, qui s’est enroulé et a plongé, mais c’est un hurlement du gardien.



il y a 4 mois 16h19 HAE BUT! PSG 2-0 Dortmund (Hakimi 58) Achraf Hakimi inscrit un but délicieux face à son ancien club. Vitinha a joué un une-deux-trois avec Hakimi, qui a fait asseoir Mats Hummels et a lancé le ballon nonchalamment devant Gregor Kobel.



il y a 8 mois 16h16 HAE Les derniers scores Groupe E Feyenoord 1-0 Celtique

Lazio 0-1 Atlético Madrid Groupe F Paris Saint-Germain 1-0 Borussia Dortmund

Milan 0-0 Newcastle (FT) Groupe G Manchester City 1-1 Étoile Rouge Belgrade

Jeunes garçons 1-3 Leipzig (FT) Groupe H Barcelone 4-0 Anvers

Shakhtar Donetsk 1-3 FC Porto



il y a 10 min 16h14 HAE Man City 1-1 Étoile Rouge Kyle Walker, en forme, s’est vu refuser un but pendant un très hors-jeu serré. En fait, la technologie du hors-jeu suggère que ce n’était pas aussi serré qu’il y paraissait à l’œil nu.

Mis à jour à 16h16 HAE

il y a 11 minutes 16h13 HAE BUT! Barcelone 4-0 Anvers (Gavi 54) Après une partie de flipper impromptue dans la région d’Anvers, Gavi entre dans la surface et enfonce le ballon haut dans le filet avec son pied gauche.



il y a 13 mois 16h11 HAE BUT! Paris Saint-Germain 1-0 Dortmund (Mbappé 48 stylo) Et un penalty d’une précision insaisissable de Kylian Mbappe a donné l’avantage au PSG. Le penalty a été accordé lorsque le tir raté de Mbappe a touché le bras de Niklas Sule, qui connaissait la racine carrée du bougre à ce sujet. Kylian Mbappe frappe un penalty. Photographie : Yoan Valat/EPA

Mis à jour à 16h21 HAE

il y a 13 mois 16h10 HAE BUT! Man City 1-1 Étoile Rouge (Alvarez 47) Le Red Star va regretter d’avoir marqué, n’est-ce pas ? Julian Alvarez a déjà égalisé à l’Etihad, courant sur une passe d’Erling Haaland avant de contourner le gardien pour marquer. Julian Alvarez contourne l’impressionnant gardien de l’Étoile Rouge pour égaliser les scores. Photographie : Jan Kruger/UEFA/Getty Images

Mis à jour à 16h15 HAE

il y a 14 mois 16h09 HAE « Re : les Harlem Globetrotters » commence Matt Burtz. « Comme d’habitude, Les Simpsons couvrent tout le monde. »



il y a 23 mois 16h01 HAE Red Star prend une avance de choc contre Man City ! 😱 Sacs Osman Bukari pour les visiteurs ⚽️#UCL pic.twitter.com/nEAFKi2HME – Football sur TNT Sports (@footballontnt) 19 septembre 2023



il y a 29 mois 15h55 HAE Lecture à mi-temps Le FC Hollywood fait de Kane la star dans un scénario parfait pour Manchester United En savoir plus



il y a 30 mois 15h53 HAE Barcelone 3-0 Anvers «Peut-être», dit Harriet Osborn, «Anvers aurait aimé avoir son arrière gauche de premier choix après cette mutilation du Barça en première mi-temps ?



il y a 31 mois 15h52 HAE Mi-temps Pep Guardiola marche dans le tunnel, confus et légèrement offensé. City a été victime de l’une des grandes attaques européennes. Ils gagneront quand même 12-1, mais profitons de ce moment de romance tant que nous le pouvons. Groupe E Feyenoord 1-0 Celtique

Lazio 0-1 Atlético Madrid Groupe F Paris Saint-Germain 0-0 Borussia Dortmund

Milan 0-0 Newcastle (FT) Groupe G Manchester City 0-1 Étoile Rouge Belgrade

Jeunes garçons 1-3 Leipzig (FT) Groupe H Barcelone 3-0 Anvers

Shakhtar Donetsk 1-3 FC Porto



il y a 33 mois 15h50 HAE BUT! Feyenoord 1-0 Celtic (Stengs 45+2) Un but pour Feyenoord sur la cigogne de la mi-temps. Le coup franc de Calvin Stengs rebondit un peu maladroitement, et le plongeur Joe Hart ne peut que le pousser dans le filet. Il aurait probablement dû faire mieux. Calvin Stengs profite du moment. Photographie : John Thys/AFP/Getty Images

Mis à jour à 15 h 59 HAE

il y a 34 mois 15h49 HAE Le but a été refusé pour hors-jeu sur le terrain, mais VAR a montré que Bukari était joué par Ruben Dias. Il a couru sur une belle première passe en profondeur de Mirko Ivanic et a balayé le ballon avec insistance sur le biceps gauche d’Ederson. City a réussi 22 tirs ; c’était le premier de Red Star.

Mis à jour à 15 h 57 HAE

il y a 36 mois 15h48 HAE BUT! Man City 0-1 Étoile Rouge (Bukari 45+1) Arf. Après la mi-temps la plus unilatérale imaginable, Osman Bukari a donné l’avantage au Red Star à l’Etihad ! Bukari fait irruption pour donner l’avantage à Red Sar ! Photographie : Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images

Mis à jour à 15h55 HAE

il y a 38 mois 15h46 HAE 44 minutes : Man City 0-0 Étoile Rouge City a recruté Jeremy Doku pour Bernardo Silva, qui n’a pas l’air ravi de la vie. Il doit être blessé, non ? L’expression sur son coupon suggère que ce n’est peut-être pas le cas.



il y a 40 mois 15h43 HAE 40 minutes : Man City 19-0 Étoile Rouge Cela représente des tirs au but dans les 40 premières minutes. Faites 21-0 : Foden a raté de peu une belle occasion, se dirigeant trop près de Glazer, et le tir de suivi a été bloqué. Juste à droite un peu Phil… Photographie : Phil Noble/Reuters

Mis à jour à 15 h 47 HAE

il y a 42 mois 15h42 HAE PSG 0-0 Dortmund Il y a un contrôle VAR pour un penalty du PSG. Le ballon a touché le bras tendu de Niclas Sule, mais il a d’abord dévié de sa poitrine, il ne fallait donc pas le donner. Oui, pas de pénalité.



il y a 43 mois 15h41 HAE PSG 0-0 Dortmund Le PSG réalise un joli petit corner sur la gauche, menant à un tir d’Ousmane Dembele qui est détourné au premier poteau par Gregor Kobel. Je pense que ça allait large de toute façon.



il y a 44 mois 15h39 HAE PSG 0-0 Dortmund Le PSG a eu beaucoup de ballon, environ 80 %, mais la dernière fois que j’ai vérifié, le seul tir cadré était celui de Dortmund.



il y a 45 mois 15h39 HAE Les derniers scores Groupe E Feyenoord 0-0 Celtique

Lazio 0-1 Atlético Madrid Groupe F Paris Saint-Germain 0-0 Borussia Dortmund

Milan 0-0 Newcastle (FT) Groupe G Manchester City 0-0 Étoile Rouge Belgrade

Jeunes garçons 1-3 Leipzig (FT) Groupe H Barcelone 3-0 Anvers

Shakhtar Donetsk 1-3 FC Porto



il y a 46 mois 15h38 HAE Feyenoord 0-0 Celtique Cet appel au penalty de Feyenoord il y a quelques minutes m’a semblé plutôt bien, même si je le voyais à travers les yeux de la Premier League lorsque tout est un penalty, et que vous pouvez aussi avoir un carton rouge si vous le souhaitez. De l’autre côté, Daizen Maeda vient de réaliser un arrêt correct de Timon Wellenreuther.



il y a 47 mois 15h36 HAE « L’ambiance au Parc des Princes est incroyable » écrit Kári Tulinius. « Les supporters du PSG sont généralement très bruyants et ils ont apporté leur meilleur jeu au match. De plus, il semble que le contingent de Dortmund donne tout. Cela fait vraiment avancer les équipes.



il y a 48 min 15h36 HAE 34 minutes : Man City 0-0 Étoile rouge Maintenant, Erling Haaland a décoché un tir large à 10 mètres. Pep Guardiola a-t-il emmené City aussi loin qu’il le peut ?

Mis à jour à 15 h 36 HAE

il y a 49 mois 15h35 HAE « Je ne vais pas expliquer à Charles Antaki (qui écrit d’excellents e-mails) », déclare Joe Pearson, « mais les Globetrotters ont toujours joué contre les Generals de Washington. »



il y a 50 mois 15h34 HAE 31 minutes : Man City 0-0 Étoile rouge City a eu près de 80 % de possession et 11 tirs contre aucun, mais il suffit de regarder ce score ! Omri Glazer a réalisé un très bon arrêt de Nathan Ake il y a quelques minutes.

Mis à jour à 15h35 HAE

il y a 51 min 15h32 HAE BUT! Lazio 0-1 Atlético Madrid (Barrios 29) Un but d’une rare beauté de la part de l’Atletico. Non bien sûr que non. Le tir à longue distance de Pablo Barrios a dévié énormément Daichi Kamada (je pense) et a pris à contre-pied Ivan Provedel. Cela pourrait être considéré comme un but contre son camp.

Mis à jour à 15 h 34 HAE

il y a 52 min 15h31 HAE Feyenoord 0-0 Celtique Il y a quelques minutes, le VAR a vérifié un penalty de Feyenoord lorsque le ballon a touché le bras d’un défenseur du Celtic juste à la limite de la surface. Cela n’a pas été donné et je n’ai pas le temps de m’y attarder car les gens continuent de marquer des buts sanglants.



il y a 53 min 15h31 HAE BUT! Shakhtar 1-3 FC Porto (Taremi 29) Galeno en a marqué deux et maintenant il en a marqué un. Il s’est précipité vers la gauche et a enroulé un centre bas et précis vers Mehdi Taremi, qui a ouvert son corps pour lancer une demi-volée dans le coin le plus éloigné. C’est une finition magistrale.



il y a 1h 15h28 HAE « C’est très bizarre » écrit Kurt Perleberg, « que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne participent pas à l’UEFA Champions League pour la première fois depuis 20 ans ». J’avais oublié ça. La dernière saison sans qu’aucun d’eux n’ait participé, y compris les tours de qualification, remonte à 2001-02.



il y a 1h 15h27 HAE 25 minutes : Man City 0-0 Étoile Rouge City continue de rire face à xG, ou est-ce l’inverse ? Erling Haaland vient de toucher la barre transversale avec une tête à bout portant sur le centre invitant de Phil Foden. Haaland se lève et frappe de la tête contre les boiseries. Photographie : Shaun Botterill/Getty Images

Mis à jour à 15 h 36 HAE

il y a 1h 15h26 HAE Rapport du match : AC Milan 0-0 Newcastle Newcastle marque le retour de la Ligue des champions avec un match nul à Milan grâce au pape En savoir plus



il y a 1h 15h25 HAE BUT! Barcelone 3-0 Anvers (Bataille og 22) Mes qu’un décalage. Le centre de Raphinha depuis la gauche prend une déviation absurde sur Jelle Bataille et bat Jean Butez au premier poteau.



il y a 1h 15h24 HAE Les derniers scores Groupe E Feyenoord 0-0 Celtique

Lazio 0-0 Atlético Madrid Groupe F Paris Saint-Germain 0-0 Borussia Dortmund

Milan 0-0 Newcastle (FT) Groupe G Manchester City 0-0 Étoile Rouge Belgrade

Jeunes garçons 1-3 Leipzig (FT) Groupe H Barcelone 2-0 Anvers

Shakhtar Donetsk 1-2 FC Porto



il y a 1h 15h23 HAE Barcelone 2-0 Anvers Il y a eu un contrôle pour hors-jeu mais le but est maintenu. C’est le 100e but de Lewandowski en compétition européenne ; seules deux personnes en ont plus. Ne m’insulte pas.



il y a 1h 15h22 HAE BUT! Barcelone 2-0 Anvers (Lewandowski 19) Un autre objectif d’équipe très fluide. De Jong a libéré Joao Felix, qui semblait légèrement hors-jeu mais a été autorisé à continuer. Il a levé les yeux et a envoyé un centre profond à Lewandowski, qui a lancé une volée devant votre homme à bout portant. Robert Lewandowski inscrit son but historique. Photographie : David Ramos/Getty Images

Mis à jour à 15h30 HAE