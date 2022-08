Manchester City contre Crystal Palace – Rapport de match de football – 27 août 2022

Erling Haaland célèbre son deuxième but pour Manchester City contre Crystal Palace. Nigel Roddis/AFP

Erling Haaland a réussi un tour du chapeau alors que Manchester City ripostait de deux buts pour battre Crystal Palace 4-2 à l’Etihad samedi.

Palace a rapidement pris les devants grâce à un but contre son camp de John Stones à la quatrième minute lorsque le coup franc d’Eberechi Eze a renversé le défenseur et dépassé Ederson dans le but de City.

Les visiteurs ont doublé leur avantage à la 21e minute lorsqu’un autre coup franc d’Eze a été puissamment dirigé vers le but par Joachim Andersen.

City s’est rallié et a ramené un but grâce à Bernardo Silva au début de la seconde période lorsque l’international portugais, qui a été lié à un transfert à Barcelone, a vu son effort détourné de Jeff Schlupp.

Haaland a égalisé City peu après l’heure de jeu, se plaçant entre deux défenseurs du Palais pour rentrer à la maison la passe en hauteur de Phil Foden.

L’international norvégien, signé du Borussia Dortmund cet été, a complété le retour à la 70e minute, marquant à bout portant après la possession de City dans la surface de réparation du palais.

Puis, à la 81e minute, Haaland a réussi son tour du chapeau, empêchant deux défenseurs du palais de marquer sur le ballon traversant d’Ilkay Gundogan.

Cette victoire porte City à 10 points lors de ses quatre premiers matchs de la saison de Premier League et en tête du classement avant le match d’Arsenal contre Fulham plus tard samedi.