Manchester City contre Chelsea : Premier League – en direct

Et c’est le problème avec le football de Guardiola : c’est tellement dur à battre, plus dur que n’importe quel style qui ait jamais existé. Vous obtenez 35% de possession si vous vous débrouillez bien, une partie de cela se trouve au plus profond de votre propre moitié, et sur ce qui reste, vous devez généralement marquer au moins deux fois pour obtenir un match nul. Ouais, profitez-en !

Et quelle réponse à son manager disant qu’il ne pouvait pas jouer le rôle inversé. Pas de gémissements, juste une défense plus ridicule, et il est difficile de le voir manquer l’une ou l’autre des deux finales car son rythme, sa force et son intelligence aident la nouvelle formation 3-2-4-1 de Guardiola à fonctionner.

Guardiola dit que ce n’est pas particulièrement spécial d’en faire trois d’affilée, chaque titre est spécial, mais la réalisation fait preuve de cohérence. Il remercie ensuite Arsenal et Liverpool d’avoir poussé son équipe à ses limites, et aujourd’hui est le premier jour où l’équipe, le personnel et les costumes ont été ensemble.

Frank Lampard raconte Sky que son équipe doit respecter la réussite de City, et bien qu’ils aient apporté des changements, ses joueurs doivent se concentrer sur eux-mêmes. C’est une chance pour eux de montrer leur fierté envers Chelsea et eux-mêmes, estime-t-il. Bonne chance, les gars.

Quant à Chelsea, Frank Lampard a encore une autre chance de faire quelque chose, n’importe quoi à partir du travail de Todd Boehly. Mendy, Badiashile, Kovacic, Madueke et Felix abandonnent; Kepa, Fofana, Azpilicueta, Loftus-Cheek et Havertz entrent en jeu.

Titre dans le sac, Pep Guardiola fait des changements. Ederson, Dias, Stones, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Grealish, Bernardo et Haaland abandonnent. Ortega, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Foden, Mahrez, Álvarez et Palmer entrent. Ou, en d’autres termes, Walker et Akanji sont les deux seuls à rester.

il y a 1h 10.00 HAE Préambule

Eh bien, cela s’est rapidement calmé. Il n’y a pas si longtemps, nous avons eu une course au titre, puis Pep Guardiola a déplacé John Stones au milieu de terrain, son équipe a atteint une ébullition, et Arsenal a faibli puis a continué à faiblir. Le titre – le septième en 12 de City, le cinquième en six et le troisième d’affilée – leur appartient, et les deux étapes exceptionnelles du triplé semblent moins en perspective, plus inévitables.

Avec raison. Il y a un type particulier de confiance qui ne vient qu’avec le succès, et toute la saison, City a coupé comme s’il savait qu’il ferait tout ce qu’il fallait pour obtenir un point de plus que ses rivaux les plus proches. Mais ces dernières semaines, les choses ont changé : plutôt que d’utiliser ce savoir-faire et cette ruse pour glisser sur la ligne, ils l’ont gardé en réserve car la forme a repris le dessus, leur dématérialisation en milieu de semaine du Real Madrid là-haut avec les belles performances.

Ce genre de chose – chaque joueur atteignant un pic simultané dans une structure qui lui convient parfaitement – ​​a tendance à ne pas se produire souvent, et il se peut qu’il ne joue plus jamais aussi bien. Ou, alternativement, nous pouvons nous acclimater à une nouvelle normalité.

Ouais, à propos de ça. Des pages comme celle-ci existent principalement pour célébrer cette belle chose qui est la nôtre, et ne vous y trompez pas, City élève son aspect sur le terrain dans un style ridicule. Le problème étant que nous ne pouvons pas ignorer sa provenance : un régime répressif utilisant le football comme un outil nationaliste pour renforcer son pouvoir et son influence. Nous ne pouvons pas non plus éviter les accusations de l’UEFA FFP rejetées par Cas en partie à cause d’un délai de prescription expiré, ou des nombreuses infractions présumées aux règles de la Premier League FFP qui n’ont pas encore été réfutées. Alors, euh, euh, ouais, eux. Mais quelle équipe !

Et puis il y a Chelsea ! C’est la façon dont nous leur disons! L’opposé polaire des largesses sages de City et, dans un champ bondé, la pire équipe par livre dépensée dans l’histoire du football, ils en ont perdu six sur huit depuis la décision fascinante et inepte de nommer Frank Lampard en tant que directeur par intérim. Si les champions sont d’humeur, ils pourraient prendre une raclée d’époque cet après-midi, et même s’ils ne le font pas, ils endureront toujours l’expérience punitive de les applaudir sur le terrain avant de les regarder accepter le trophée … et contrairement à la plupart des joueurs de City. rivaux, ils ne peuvent même pas gravir les échelons moraux pour se consoler.

Coup d’envoi: 16h00 BST