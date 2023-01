Manchester City contre Arsenal – Rapport de match de football – 27 janvier 2023

Manchester City a pris le dessus sur Arsenal, son rival pour le titre de Premier League, grâce au but de Nathan Ake en deuxième mi-temps qui a assuré une victoire 1-0 au stade Etihad lors du match nul du quatrième tour de la FA Cup vendredi.

Dans un match de peu d’occasions nettes, le deuxième but d’Ake de la saison a ouvert l’impasse à la 64e minute après que le tir du remplaçant Julian Alvarez eut frappé le poteau.

Alors que City passe aux 16 derniers de la compétition pour la huitième saison consécutive, Arsenal doit se concentrer sur son défi pour un premier titre de Premier League en 19 ans. L’équipe de Mikel Arteta a une avance de cinq points sur City et un match en moins, les deux équipes se retrouveront en championnat le 15 février.

Alors que Pep Guardiola n’a apporté que deux changements à sa composition de City – Stefan Ortega remplaçant Ederson dans le but et Ake à la place d’Aymeric Laporte à l’arrière – Arteta a rafraîchi son équipe avec six modifications à l’équipe qui a battu Manchester United dimanche.

En plus du départ de l’international américain Matt Turner dans les buts et de Kieran Tierney en remplacement de l’ancien arrière gauche de Man City Oleksandr Zinchenko, il y a eu un premier départ à Arsenal en janvier en signant Leandro Trossard.

Malgré le changement de plus de la moitié de son équipe, c’est Arsenal qui a eu le dessus sur les 45 premières minutes. Et Trossard était au cœur de tous les meilleurs coups de son équipe à l’avenir.

Après seulement cinq minutes, son excellent travail sur la gauche a conduit à un tir de Takehiro Tomiyasu, qui se précipitait, qui a forcé un plongeon d’Ortega. La sauvegarde de City a de nouveau été appelée à l’action plus tard dans la mi-temps, cette fois lorsque Trossard est allé lui-même au but avec un puissant entraînement du pied gauche qui a été repoussé d’une seule main.

On peut dire que la meilleure opportunité, cependant, est venue quand Eddie Nketiah n’a pas réussi à continuer son impressionnant but alors qu’il volait le centre de Torssard à six mètres.

À l’autre bout, la seule véritable menace de City provenait des balles directes à Haaland. Turner était alerte sur sa ligne pour empêcher le prolifique leader de se retrouver au bout d’un ballon suite à une erreur de Rob Holding, tandis qu’un effort lobé ultérieur est passé à côté de la cible.

Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, City a commencé à augmenter la pression. Et un double remplacement juste avant l’heure de jeu s’est avéré décisif pour sortir de l’impasse.

Quelques minutes seulement après son arrivée sur le terrain, le vainqueur de la Coupe du monde, Alvarez, s’est retourné et a décoché un tir de 25 mètres qui a rebondi au pied du poteau. Jack Grealish a bien fait de prendre le rebond et de retenir les défenseurs avant de remettre le ballon à Ake, qui a parfaitement dépassé Turner et dans le coin le plus éloigné avec son pied droit plus faible.

Arsenal a presque répondu immédiatement mais Laporte, qui a remplacé John Stones blessé en première mi-temps, a fait une intervention sensationnelle de dernière minute pour empêcher un centre merveilleusement invitant de Granit Xhaka d’atteindre Nketiah pour une finition à bout portant.

Les visiteurs ont de nouveau été forts dans les dernières minutes alors qu’ils poussaient pour un égaliseur qui aurait forcé une relecture, mais la défense de City – et Ortega dans le but, en particulier – était à la hauteur du défi.