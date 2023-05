Manchester City conserve son titre de Premier League après la défaite d’Arsenal

Manchester City a remporté la Premier League pour la cinquième fois en six saisons après qu’Arsenal, deuxième, ait perdu 1-0 à Nottingham Forest samedi. Une deuxième défaite consécutive pour les Gunners a laissé les hommes de Mikel Arteta à quatre points de retard sur City avec un match à jouer. Le but gagnant de Taiwo Awoniyi a également eu d’énormes ramifications en bas du tableau, car Forest est désormais à l’abri de la relégation lors de sa première saison de retour dans l’élite depuis 23 ans. Le triomphe du titre de City pourrait être le début d’un triplé alors que les hommes de Pep Guardiola affronteront Manchester United en finale de la FA Cup et l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions le mois prochain.

Arsenal a poussé les champions en titre la plupart du temps mais s’est effondré dans les derniers mois décisifs de la saison.

Ils n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs pour permettre à City de franchir la ligne avec trois matchs à perdre.

Les visiteurs semblaient même rarement vouloir marquer alors qu’une atmosphère bruyante au City Ground rugissait Forest sur la survie.

La décision d’Arteta de nommer un arrière expérimental à quatre sans aucun arrière latéral reconnu s’est retournée contre lui dans les 20 premières minutes.

Morgan Gibbs-White a joué un rôle central dans le rétablissement de Forest après avoir remporté un seul de ses 11 premiers matchs de championnat.

L’international anglais des moins de 21 ans a créé le seul but alors qu’il ramenait Awoniyi pour marquer son cinquième but en trois matchs contre Aaron Ramsdale.

Forest était alors heureux de battre en retraite et de défendre son avance, mais Arsenal était l’ombre de la jeune équipe dynamique qui brillait dans les premiers mois de la saison.

Le tir apprivoisé de Bukayo Saka qui a été facilement sauvé par Keylor Navas était le plus proche d’un égaliseur.

L’équipe d’Arteta est la deuxième plus jeune de la Premier League et elle s’est essoufflée juste au moment où City a atteint sa vitesse maximale.

Les champions nouvellement couronnés sont invaincus en 23 matchs dans toutes les compétitions, y compris une raclée 4-1 contre Arsenal lorsque les équipes se sont rencontrées lors d’un affrontement de haut niveau le mois dernier.

À l’autre bout du tableau, Forest s’éloigne de six points de la zone de largage, ce qui signifie que deux d’Everton, Leeds ou Leicester rejoindront Southampton dans le championnat la saison prochaine.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)