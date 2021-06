Manchester City Chelsea Women domine l’équipe de l’année PFA

Les champions de Premier League, Manchester City, ont dominé l’équipe de l’année de la Professional Footballers’ Association (PFA) qui a été annoncée vendredi, avec six joueurs sélectionnés.

Le gardien Ederson, les défenseurs Joao Cancelo, John Stones et Ruben Dias, ainsi que les milieux de terrain Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan ont tous été nommés dans l’équipe, qui est votée par les autres joueurs.

De Bruyne, qui a été nommé joueur de l’année l’année dernière, est le seul joueur à conserver sa place dans l’équipe 2019-2020.

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah, l’arrière gauche de Manchester United Luke Shaw et le milieu de terrain Bruno Fernandes, et le duo de Tottenham Hotspur Harry Kane et Son Heung-min complètent l’équipe.

La ville de Pep Guardiola a terminé avec 12 points d’avance sur United pour remporter son troisième titre de champion en quatre ans.

City a également concédé le plus petit nombre de buts (32) et a gardé sa cage inviolée dans la moitié de ses matchs (19) alors qu’Ederson a remporté le Golden Glove pour une deuxième année consécutive.

Pendant ce temps, Kane a remporté le Soulier d’or après avoir marqué 23 buts et l’attaquant anglais a également dominé le classement des passes décisives avec 14, dont neuf ont aidé Son à marquer alors qu’ils formaient un partenariat impressionnant.

Salah et Fernandes ont terminé derrière Kane avec respectivement 22 et 18 buts.

Gundogan, Dias, Fernandes et Kane sont également présélectionnés pour le joueur de l’année avec De Bruyne.

L’équipe de l’année de la Super League féminine PFA a été dominée par les champions Chelsea, avec cinq joueuses nommées dans la formation.

La gardienne Ann-Katrin Berger, les défenseures Magdalena Eriksson et Maren Mjelde, ainsi que les attaquants Fran Kirby et Sam Kerr ont tous été élus dans l’équipe.

Les finalistes de City, qui ont terminé à deux points de Chelsea, avaient quatre joueurs – Sam Mewis, Caroline Weir, Chloe Kelly et Lauren Hemp – se sont qualifiés tandis que Katie McCabe et Leah Williamson d’Arsenal complètent l’équipe.

Équipe de l’année en Premier League : Ederson, Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias, Luke Shaw, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Mohamed Salah, Son Heung-min, Harry Kane

Équipe féminine de l’année en Super League : Ann-Katrin Berger, Katie McCabe, Leah Williamson, Magdalena Erikson, Maren Mjelde, Sam Mewis, Caroline Weir, Sam Kerr, Fran Kirby, Chloe Kelly, Lauren Hemp