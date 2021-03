Un regard sur ce qui se passe dans le football européen samedi:

ANGLETERRE

L’attaquant de Chelsea Tammy Abraham ratera le voyage à Leeds après un revers à l’entraînement lors de sa convalescence après une blessure à la cheville. Le défenseur Thiago Silva a connu une récidive mineure d’un problème de cuisse antérieur, il manquera donc également le match à Elland Road. Chelsea occupe la quatrième place de la Ligue des champions, avec deux points d’avance sur West Ham, qui a un match en cours. Everton est deux points plus loin dans son match contre Burnley. Le milieu de terrain d’Everton, Abdoulaye Doucoure, a été exclu pendant 10 semaines avec un os cassé dans un pied, tandis que le meneur de jeu James Rodriguez ne rejouera pas avant le mois prochain en raison d’un problème au mollet. Manchester City a 14 points d’avance à la première place avant de se rendre à Fulham, qui n’a perdu qu’un de ses sept derniers matchs et n’est que dans la zone de relégation à la différence de buts. West Bromwich Albion, qui est à huit points de la sécurité, joue Crystal Palace après avoir fait match nul quatre de ses huit derniers matchs de championnat. Palace a huit points d’avance sur les trois derniers.

ESPAGNE

Le leader Atletico Madrid traverse la capitale pour affronter un Getafe en difficulté qui cherche à renforcer son avantage de six points sur Barcelone, deuxième, à 12 tours de la fin. Diego Simeone insiste sur le fait que son équipe de l’Atletico est complètement concentrée sur le derby qui vient quatre jours avant qu’elle n’accueille Chelsea qui doit renverser un déficit 1-0 en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Atltico a remporté ses six dernières visites à Getafe sans encaisser un seul but. Le Real Madrid, troisième, a huit points de retard sur l’Atltico et ne peut pas se permettre une erreur lorsqu’il accueille Elche. Sergio Ramos et Eden Hazard sont de retour de longues mises à pied pour blessure pour Madrid. Alavs accueille Cdiz devant mettre fin à une série de quatre défaites consécutives, tandis que Valladolid est à Osasuna, les deux essayant de s’éloigner de la zone de relégation.

ITALIE

Deux des surprises de la Serie A se rencontrent lorsque Hellas Verona, huitième, rend visite à Sassuolo, neuvième. Les équipes cherchent à faire une course de fin de saison et à réserver une place en Ligue Europa. De plus, l’équipe de Filippo Inzaghis Benevento accueille la Fiorentina avec les équipes à égalité de points et cherchant à s’éloigner de la zone de largage; et Gênes accueille l’Udinese.

ALLEMAGNE

Le Werder Brême accueille le Bayern Munich pour le duo le plus disputé de la Bundesligas. Les clubs se sont rencontrés 109 fois et Brême a un problème pressant avant le 110e affrontement: comment arrêter la star du Bayern, Robert Lewandowski. L’attaquant polonais compte 31 buts en 24 tours et se rapproche du record de 40 ans de Gerd Mllers, âgé de 49 ans. Il reste dix manches dont ce week-end. Brême s’est taillé un peu de répit dans sa bataille contre la relégation avec deux victoires et un match nul lors de ses trois derniers matchs. L’équipe de Florian Kohfeldts a 11 points d’avance sur la zone de relégation. L’avance du Bayern a été réduite à deux points et il peut difficilement se permettre des dérapages avec la deuxième place de Leipzig sur une série de six victoires en championnat. (Leipzig joue dimanche à l’Eintracht Francfort, quatrième.) Le Borussia Dortmund accueille le Hertha Berlin le samedi en fin de match. En outre, Union Berlin accueille Cologne, Fribourg visite Mayence et Wolfsburg accueille la dernière place Schalke.

FRANCE

Jorge Sampaoli prend en charge son deuxième match pour Marseille face à Brest à domicile. L’entraîneur argentin espère une amélioration des performances après qu’un but tardif a scellé une victoire à domicile décousue en milieu de semaine contre une équipe de Rennes en difficulté. Sampaoli a 10 matchs pour mener une charge tardive et faire entrer Marseille dans la Ligue Europa, et il espère que le meneur de jeu Dimitri Payet retrouvera sa meilleure forme pour aider cette poussée. Si Marseille perd au Stade Vélodrome, alors Angers peut passer à égalité de points avec une victoire à domicile contre Saint-Etienne, qui plane juste au-dessus de la zone de relégation.