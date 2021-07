Manchester City, Chelsea et Tottenham parmi les clubs les plus représentés à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Les joueurs des ligues anglaises ont accumulé près de deux fois plus de temps de jeu à l’Euro 2020 que tout autre pays au monde.

Les footballeurs qui exercent leur métier en Angleterre ont totalisé 24 698 minutes lors du tournoi, dont la majorité représentent des clubs de Premier League – bien plus que les joueurs des équipes allemandes (14 979) et italiennes (14 256).

Les joueurs de Manchester City ont enregistré plus de minutes que tout autre club au monde à l’Euro 2020 avec 3 458 à ce jour, devant la Juventus (2 914), Chelsea (2 910), le Bayern Munich (2 805) et Tottenham (2 381).

Fait intéressant, le Real Madrid occupe toujours la huitième place avec 2 069 minutes, bien qu’aucun joueur ne figure dans l’équipe espagnole de Luis Enrique – tandis qu’une cohorte de Manchester United traîne les géants de la Liga de seulement trois minutes.

Parmi les autres surprises, l’Atalanta dépasse Barcelone à la 11e place, devant des clubs tels que l’Inter Milan (14e), Leicester (16e), Liverpool (17e), le Paris Saint-Germain (18e), l’AC Milan et (21e) l’Atletico Madrid (24e) .

La progression de l’Espagne, de l’Ukraine, de l’Angleterre et de la Belgique a fait de l’équipe de Pep Guardiola le club le plus représenté du tournoi, avec Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko jouant tous les deux chaque minute de chaque match, y compris 30 minutes de prolongation.

Les coéquipiers du club John Stones, Raheem Sterling et Kyle Walker ont joué presque toutes les minutes pour l’Angleterre. Phil Foden a également obtenu 134 minutes et Ilkay Gundogan a disputé les trois premiers matches de groupe pour l’Allemagne avant de se blesser.

Ruben Dias et Bernardo Silva ont également atteint les huitièmes de finale avec le Portugal, tandis que Ferran Torres, Rodri et Eric Garcia (qui quitteront City) représentent l’Espagne – et Nathan Ake a chronométré 52 minutes avec les Pays-Bas.