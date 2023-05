Manchester City célèbre le titre de Premier League avec une victoire facile contre Chelsea

MANCHESTER, Angleterre – Manchester City a célébré son titre de Premier League dimanche avec une confortable victoire 1-0 sur Chelsea au stade Etihad.

Avec le trophée déjà dans le sac grâce à la défaite 1-0 d’Arsenal à Nottingham Forest samedi, Pep Guardiola en a profité pour reposer un certain nombre de ses stars mais un but précoce de Julian Alvarez a encore suffi pour gagner le match.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Les fans de City, qui ont couru sur le terrain au coup de sifflet final, ont passé la majeure partie de la journée à célébrer leur cinquième titre au cours des six dernières années, mais Guardiola ne peut pas accorder beaucoup de temps pour la célébration. Le manager de City cherchera désormais à recentrer ses joueurs alors qu’ils partent à la recherche de la FA Cup et de la Ligue des champions, dans l’espoir de compléter ce qui serait un triplé historique.

Alvarez a marqué le seul but du match alors que Man City célébrait son titre de champion à domicile. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Réaction rapide

1. Alvarez montre la force des champions City

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles City a remporté le titre cette saison, mais parmi elles se trouve Alvarez. L’attaquant, récupéré à River Plate pour moins de 15 millions de livres sterling en janvier dernier, a dû être le soutien d’Erling Haaland pendant la majeure partie de sa première année en Angleterre, mais il a tout de même inscrit 18 buts, dont un ici contre Chelsea.

Le joueur de 23 ans était l’un des meilleurs joueurs argentins de la Coupe du monde – marquant deux fois en demi-finale contre la Croatie – et se retrouverait dans la plupart des autres équipes du monde. À City, il a dû faire preuve de patience et tirer le meilleur parti de toutes les opportunités qui se présentaient à lui. Il n’était sur le terrain que quelques minutes contre le Real Madrid mercredi, mais a tout de même marqué le quatrième but pour mettre la cerise sur une performance d’équipe irrésistible.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Quelle que soit la fin, il est peu probable qu’Alvarez oublie la saison 2022-23 à la hâte. En décembre, il est devenu champion du monde aux côtés de Lionel Messi au Qatar, et il a déjà ajouté une médaille de vainqueur de Premier League à son armoire à trophées. Il pourrait encore terminer la campagne avec la FA Cup et la Ligue des champions, transformant le triplé potentiel de City en son propre quadruplé club/pays personnel.

2. Guardiola envisage deux finales de coupe

Ce n’était probablement pas l’équipe que Guardiola avait prévu de choisir lorsqu’il pensait que la victoire sur Chelsea scellerait le titre, mais la défaite d’Arsenal contre Nottingham Forest samedi soir lui a permis de prendre une longueur d’avance avant les voyages à Wembley et à Istanbul.

Il a effectué neuf changements par rapport au XI qui a démoli le Real Madrid mercredi en Ligue des champions, seuls Kyle Walker et Manuel Akanji conservant leur place. Kalvin Phillips a reçu son premier départ en Premier League depuis qu’il a joué pour Leeds United contre Brentford il y a un an, tandis que le gardien de but Stefan Ortega, le défenseur Sergio Gomez et l’attaquant Cole Palmer ont également été repêchés. Guardiola a déclaré que les changements visaient à récompenser les joueurs de son équipe avec des minutes » qu’ils méritent », mais il est difficile d’imaginer qu’il n’a pas déjà eu un œil sur la finale de la FA Cup contre Manchester United et la finale de la Ligue des champions contre l’Inter.

City a obtenu sa garde d’honneur de Chelsea avant le match étant donné que son titre a été décroché. Isaac Parkin – MCFC/Manchester City FC via Getty Images

Il sera intéressant de voir comment Guardiola gère son équipe au cours des deux prochaines semaines avant d’affronter United à Wembley le 3 juin. Il ne voudra pas risquer Kevin De Bruyne et Erling Haaland lors des deux prochains matches de championnat contre Brighton et Brentford, mais il ne voudra pas non plus que les joueurs clés perdent leur rythme avant deux matchs cruciaux.

Ce sera un exercice d’équilibre entre donner à sa première équipe juste assez de minutes, mais pas trop, afin d’être prêt pour les défis à venir. Pas un mauvais problème à avoir.

3. La tâche de Pochettino à l’Etihad

Il semble probable que Mauricio Pochettino sera l’homme chargé de reconstruire Chelsea et il doit trouver une solution rapide. Il héritera d’une équipe en bonne voie pour terminer dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League pour la première fois depuis 1996 et devrait immédiatement se battre pour une place parmi les quatre premiers – au moins.

Chelsea n’a marqué que 36 buts en championnat cette saison – moins que Leeds et Leicester – et Pochettino aura besoin d’un attaquant, que ce soit Romelu Lukaku ou quelqu’un d’autre. Mais en plus de simplement jeter de nouveaux joueurs dans une équipe déjà gonflée, il devra également réparer le moral dans le vestiaire après ce qui a été une saison humiliante.

Donner à l’équipe B de City une garde d’honneur avant le match aura piqué, mais il en sera de même pour perdre le match un jour où Guardiola avait clairement un œil sur les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions. Chelsea fait partie du groupe d’équipes que Guardiola considère comme de véritables rivaux en Premier League, mais sur cette preuve, l’écart entre les deux clubs est énorme. Cela se transforme en une triste fin de saison et Pochettino a un gros travail à faire.

Guardiola, à droite, a fait tourner son équipe en vue des finales de la FA Cup et de la Ligue des champions à venir, mais la force en profondeur de son équipe signifiait que le résultat de dimanche était toujours une victoire. Catherine Ivill/Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Julian Alvarez, attaquant, Man City : A bien pris son but avec une finition précise et a eu un deuxième but exclu par VAR.

Kalvin Phillips, MF, Man City : Ce fut une saison frustrante en marge, mais il semblait assuré à la place de Rodri au centre du milieu de terrain.

Stefan Ortega, GK, Manchester City : Le gardien de but remplaçant a effectué deux bons arrêts, d’abord de Raheem Sterling, puis une tête de Conor Gallagher.

PIRE

Wesley Fofana, DF, Chelsea : A joué une terrible passe sans but au milieu de terrain qui a permis à City de marquer à travers Alvarez.

Kai Havertz, attaquant, Chelsea : Heureusement, il n’a reçu qu’un carton jaune pour un tacle d’horreur sur Phillips en première mi-temps.

César Azpilicueta, DF, Chelsea : L’arrière latéral avait l’air très vieux poursuivant Palmer, Alvarez et Phil Foden sur le terrain.

Faits saillants et moments marquants

City a commencé la journée de la meilleure façon possible, recevant une haie d’honneur traditionnelle de ses adversaires en reconnaissance d’être champion de la ligue.

Les champions de Manchester City reçoivent une garde d’honneur de Chelsea. 👏 📺 : @USANetwork | #MCICHE pic.twitter.com/YC6PMfDH7V – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 21 mai 2023

Alvarez a tiré le meilleur parti de ses minutes cette saison et le but bien marqué de dimanche n’a pas fait exception.

Julian Alvarez frappe tôt pour les Champions ! 🕸 📺 : @USANetwork | #MCICHE pic.twitter.com/xRbceEmngM – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 21 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

« C’était une sensation formidable. J’étais heureux parce que nous avons gagné la ligue et je savais qu’il y avait peut-être une chance que je puisse jouer. J’ai apprécié chaque instant.

« Cela a été incroyablement difficile cette saison et probablement le point le plus bas de ma carrière en termes de confiance, mais Kyle Walker et les gars m’ont soutenu et m’ont dit que j’aurais ma chance. J’ai essayé d’être aussi en forme que possible et chaque fois J’ai la chance, j’essaie de faire de mon mieux. » – Le milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillips à Sky Sports

« Nous avons toujours cru que nous pouvions le faire. Ce groupe de gars sont des professionnels et des gagnants. Soyez assurés que nous n’avons pas fini. Nous avons la FA Cup contre nos rivaux amers, puis la Ligue des champions. Nous allons célébrer ce soir et ensuite passer à essayer et créer l’histoire.

« Le triplé serait fantastique mais il y a beaucoup de football à jouer. Dire que nous sommes là-haut avec l’une des plus grandes équipes de Premier League de tous les temps, nous devons en conquérir une partie. Pour y parvenir, nous pourrait alors commencer à parler d’être l’une des plus grandes équipes de la Premier League. » – Le défenseur de Manchester City Kyle Walker à Sky Sports

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Manchester City est invaincu lors de ses 44 derniers matches de Premier League au cours desquels il a mené à la mi-temps. Ils ont perdu pour la dernière fois en menant à la mi-temps à Chelsea le 8 mai 2021 (mené 1-0 à la mi-temps, perdu 2-1).

– City a remporté 41 des 44 derniers matchs qu’il a menés à la mi-temps.

– C’est la sixième victoire consécutive de Manchester City contre Chelsea (toutes compétitions confondues), et ils ont battu Chelsea 10-0 au cours de la séquence.

Suivant

Manchester City: L’équipe de Guardiola terminera la saison de Premier League avec deux matchs dans les sept prochains jours, en visitant Brighton (mercredi) puis Brentford (28 mai).

Chelsea : Les Blues ont également deux matches de championnat restants cette semaine, visitant Man United jeudi dans un match avec des implications parmi les quatre premiers (pour United, de toute façon) avant de mettre fin à la campagne 2022-23 contre Newcastle le 28 mai.