Manchester City célèbre la fête des pères avec des ateliers à l’école maternelle sur des modèles masculins positifs | Actualités footballistiques

Manchester City célèbre des modèles masculins positifs avant la fête des pères avec des ateliers interactifs spéciaux pour les enfants des écoles maternelles.

City in the Community (CITC), la fondation officielle des champions de Premier League, propose des activités dans le cadre de ses sessions City Play Together.

Le programme, qui aide les familles et leurs enfants âgés de 2 à 5 ans à participer à une activité physique, est également soutenu par l’auteur pour enfants Susan Quinn.

La fan de la ville Quinn, aux côtés des éditeurs QUARTO, a fait don de 150 exemplaires de son dernier livre d’images intitulé « Mon père » à la cause qui traverse les classes d’accueil et les crèches de la région de Manchester.

« Le livre est dédié à mon propre père, Leo, qui a grandi dans un orphelinat de la région de Manchester et a soutenu City toute sa vie jusqu’à sa mort d’un cancer », a déclaré Quinn.

« Il aurait été immensément fier non seulement de l’équipe d’aujourd’hui, mais aussi de tout le travail acharné que le club fait dans la communauté.

« En me souvenant de son enfance difficile, je voulais faire quelque chose de spécial et d’amusant pour les enfants à sa mémoire et je suis vraiment heureux que tout le monde se soit joint au CITC pour soutenir les ateliers My Dad pour célébrer la fête des pères. »

L’auteur pour enfants Susan Quinn remet des exemplaires de son dernier livre ‘My Dad’ à l’ambassadeur du CITC et ancien gardien de Manchester City Alex Williams



Concernant les ateliers, Fuzail Patel, coach de la petite enfance du CITC, a ajouté : « Nous avons tendance à utiliser un thème dans nos sessions, donc avec la fête des pères qui approche, nous utilisons ‘Mon père’ et intégrons le thème dans nos sessions de jeu.

« Donc, par exemple, nous utilisons le thème du héros – votre héros peut être n’importe qui, un membre de la famille ou un autre modèle et nous combinons ces idées dans les jeux. »

Les stars de la ville des équipes masculines et féminines, dont Scott Carson et Esme Morgan, ont également partagé leurs expériences d’avoir des modèles masculins positifs en grandissant.

« Avoir n’importe quel modèle est important pour vous inspirer et vous faire sentir capable de faire quelque chose », a déclaré Morgan.

« Lorsque vous admirez quelqu’un et que vous êtes inspiré par lui, s’il encourage quelque chose que vous voulez faire, je pense que cela vous donne beaucoup plus de passion et d’énergie pour le poursuivre. »

Les livres ont été remis à l’Etihad à l’ambassadeur du CITC et ancien gardien de Manchester City, Alex Williams, qui a reçu un MBE en 2002 pour services rendus aux jeunes.

Le gardien de Manchester City, Scott Carson, a parlé de l’importance d’être un modèle masculin positif avant la fête des pères ce week-end.



Carson : Avoir un modèle masculin positif était énorme en grandissant

Le gardien de Manchester City, Scott Carson, s’est ouvert sur sa propre enfance, affirmant qu’avoir un modèle masculin positif était crucial pour grandir.

Né à Cumbria et élevé par sa mère monoparentale, l’homme de 35 ans était reconnaissant du rôle joué par son oncle au cours de ses années de formation.

« C’est mon oncle qui m’a emmené au football et aux sorties et celui que j’admirais », a déclaré Carson au Événement CITC « Mon père ».

« Nous n’avions pas d’argent en grandissant, il s’agissait donc de faire des efforts et de passer du temps avec moi et mon frère, ce qui a fait une grande différence pour nous.

« Beaucoup de mes souvenirs d’enfance étaient autour de lui et je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi.

« Le fait que cette figure paternelle joue un rôle énorme et entre lui et ma mère, ils ont veillé à ce que mes pieds restent sur terre et se souviennent toujours d’où je viens.

« J’espère que c’est ce que j’ai fait et qu’ils sont fiers de la personne que je suis aujourd’hui. »

Le père de quatre enfants a passé les deux dernières années en prêt à l’Etihad du comté de Derby, le patron Pep Guardiola le décrivant comme « un capitaine dans les coulisses ».

Et Carson est bien conscient du rôle qu’il doit jouer à la fois en tant que footballeur et en tant que membre d’un club si intrinsèquement lié à sa communauté locale.

« En tant que joueurs de football, nous savons que nous sommes sous les projecteurs, avec des millions d’enfants dans tout le pays et dans le monde qui aspirent à devenir footballeurs », a ajouté Carson.

« Nous étions les mêmes en grandissant avec nos héros – vous voyez comment ils ont agi et sont apparus à la télévision et dans les interviews et cela influence définitivement les enfants qui grandissent.

« Depuis que je suis ici, l’effort consacré au travail communautaire est sans égal et pour les enfants, c’est vital.

« Cela leur donne quelque chose sur quoi se concentrer et, espérons-le, leur apprend des compétences de vie et des qualités importantes en grandissant. »