Manchester City bat Chelsea pour combler l’écart au sommet de la Premier League

Jeudi, Manchester City, champion en titre, a battu Chelsea, blessé 1-0, pour réduire l’écart avec Arsenal, leader de la Premier League, à seulement cinq points.

Les hommes de Pep Guardiola étaient bien en deçà de la normale en première mi-temps mais ont été transformés après la pause, les remplaçants Jack Grealish et Riyad Mahrez se combinant pour le seul but, marqué par l’Algérien à la 63e minute.

Chelsea de Graham Potter est entré dans le match à Stamford Bridge languissant à la 10e place du tableau, mais ils ont eu le meilleur des 45 premières minutes.

Cependant, ce fut une autre histoire en seconde période alors que les visiteurs trouvaient leur rythme offensif, Guardiola admettant qu’ils étaient “des kilomètres meilleurs dans tous les départements” après la pause.

“Nous avons beaucoup lutté en première mi-temps – c’était bâclé, lent et sans rythme”, a déclaré le patron de City à Sky Sports. “En seconde mi-temps, c’était beaucoup, beaucoup mieux dès la première minute.

« Les trois points sont importants, assurément. Les joueurs le savent. Pendant longtemps, nous étions au sommet. Mais nous essayons, nous avons la FA Cup et la Carabao (League) Cup, puis Old Trafford. Mais c’est important pour ces matchs, une victoire aujourd’hui.”

Chelsea, déjà sans une poignée de joueurs seniors dont Mason Mount et Reece James, a perdu l’attaquant Raheem Sterling à cause d’une blessure apparente aux ischio-jambiers dans les premières minutes, remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang.

L’équipe locale a été la première à menacer sérieusement, mais le défenseur de City, John Stones, est venu à la rescousse à la 16e minute alors que Christian Pulisic a foncé sur le but, produisant un tacle glissé parfaitement chronométré pour empêcher l’attaquant américain.

L’Américain a été blessé dans le défi et a été expulsé quelques minutes plus tard, aggravant les problèmes de Chelsea.

L’adolescent Carney Chukwuemeka, qui a remplacé Pulisic, a presque eu un impact instantané mais son tir a été bloqué et l’effort de Hakim Ziyech a été sauvé par le gardien de City Ederson.

Erling Haaland, qui compte 21 buts en Premier League cette saison – un de plus que toute l’équipe de Chelsea – a réussi un tir large à la 38e minute lors de ce qui s’est avéré être une soirée tranquille pour la superstar norvégienne.

Mais Chelsea a continué à regarder du côté le plus dangereux et a été terriblement proche de sortir de l’impasse lorsque Chukwuemeka a frappé le poteau juste avant la mi-temps.

Double changement

Guardiola, mécontent de ce dont il avait été témoin, a effectué un double remplacement à l’intervalle, faisant venir Rico Lewis et Manuel Akanji pour Joao Cancelo et Kyle Walker à la recherche de plus de contrôle.

Les visiteurs se sont immédiatement installés et ont commencé à dicter le jeu, avec Nathan Ake se dirigeant contre les boiseries, mais Chelsea a bien répondu et était à quelques centimètres de prendre la tête lorsque Thiago Silva a clignoté.

Guardiola, dont l’équipe a fait match nul 1-1 avec Everton ce week-end, a présenté Grealish et Mahrez à l’heure de jeu pour rafraîchir davantage son attaque.

La décision a porté ses fruits quelques minutes plus tard lorsque Grealish a produit une excellente passe de la gauche et que Mahrez est rentré à bout portant.

Potter a fait ses propres changements, faisant venir l’attaquant anglais Conor Gallagher, mais ils n’ont pas réussi à égaliser malgré une pression tardive.

Le résultat laisse City à cinq points d’Arsenal, qui a perdu des points lors d’un match nul 0-0 contre Newcastle de haut vol plus tôt dans la semaine.

Mais Potter subit une pression croissante – Chelsea n’a maintenant qu’une seule victoire lors de ses huit derniers matches de championnat et reste à 10 points des quatre premiers.

Potter, dont l’équipe de Chelsea affrontera à nouveau City lors du troisième tour de la FA Cup à l’Etihad dimanche, a déclaré qu’il était fier de la performance de son équipe, surtout après avoir perdu Sterling et Pulisic si tôt.

“C’est difficile en ce moment, je dois l’admettre et je ressens pour les garçons”, a-t-il déclaré.

« Nous devons nous serrer les coudes. C’était décevant de perdre ces gars, mais les joueurs sur le terrain et ceux qui sont entrés ont tout donné et c’est tout ce que vous pouvez demander.”

