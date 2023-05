Manchester City au bord du titre après le glissement d’Arsenal à Brighton

Manchester City est sur le point de remporter le titre de Premier League après qu’Arsenal s’est écrasé sur une défaite choc 3-0 contre Brighton dimanche.

L’équipe de Mikel Arteta a été secouée par les buts en seconde période de Julio Enciso, Deniz Undav et Pervis Estupinan à l’Emirates Stadium.

Arsenal, deuxième, suit City de quatre points et une défaite des Gunners à Nottingham Forest samedi donnerait aux hommes de Pep Guardiola leur cinquième titre en six ans.

Tiré par le doublé d’Ilkay Gundogan et le dernier but d’Erling Haaland, la victoire 3-0 de City à Everton plus tôt dimanche les avait rapprochés du titre.

La perte lamentable d’Arsenal rend l’argenterie presque certaine de rester à Manchester.

Même si Arsenal bat Forest, City sera champion pour une troisième saison consécutive s’il bat Chelsea au stade Etihad lors de son prochain match le 21 mai.

S’exprimant après la victoire de City à Goodison Park, Guardiola s’est délecté de la capacité de son équipe à dominer dans la course au titre tout en concourant également pour la Ligue des champions et la FA Cup.

La ville accueille le Real Madrid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi avec un match nul à 1-1 et affrontera Manchester United en finale de la FA Cup.

« C’est un rêve devenu réalité d’être ici. La seule équipe en Europe à se battre dans toutes les compétitions », a déclaré Guardiola.

« Dès la première minute, nous avons pris le jeu en main. C’était une belle performance en fin de saison.

« Ce n’est toujours pas fini, en Premier League ce n’est jamais fini. J’ai dit aux joueurs d’essayer de se détendre et de faire ce que vous avez fait ces quatre ou cinq dernières années. »

City a trois matchs à jouer, avec le choc de Chelsea suivi de voyages à Brighton et Brentford, tandis qu’Arsenal n’a qu’un match à domicile contre les Wolves après leur voyage à Forest.

Alors que City, éprouvé au combat, se dirige vers la ligne d’arrivée, la jeune équipe d’Arsenal a étouffé sa tentative de remporter un premier titre depuis 2004.

La récente séquence de quatre matchs sans victoire d’Arsenal, dont une défaite 4-1 à City, a permis à ses rivaux de s’emparer de la première place, une opportunité qu’ils ont exploitée de manière impitoyable.

« Nous avons une équipe très expérimentée et ce n’est pas vraiment une situation nouvelle pour nous, disputer les derniers matchs de la saison avec quelqu’un d’autre », a déclaré le milieu de terrain de City Gundogan.

« La marge d’erreur est très mince, nous le savons, et le fait que nous ayons pu vivre ces moments déjà dans le passé nous aide beaucoup. »

– Coup de grâce –

Bien que le défi inattendu pour le titre d’Arsenal semble voué à l’échec, la saison a tout de même été extrêmement encourageante pour les Nord-Londoniens après plus d’une décennie de sous-performance.

Il n’y a pas de honte à se classer deuxième derrière une équipe de la classe de City qui poursuit les triples, bien qu’Arteta soit frustré de ne pas avoir tenu le rythme après avoir mené le tableau pendant de longues périodes.

«Nous avons donné un but stupide et l’équipe n’a pas eu de réponses de 2-0. Nous devons nous excuser auprès de notre peuple pour la seconde mi-temps. Ce n’était pas acceptable », a déclaré Arteta.

« Mathématiquement, c’est encore possible, mais c’est impossible d’y penser. Nous devons digérer le résultat, comprendre pourquoi et avoir une réaction différente.

« Je ne sais pas si Man City va le perdre, mais je dois réfléchir à ce que nous pouvons faire pour battre Nottingham Forest. »

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, s’est rapproché d’un tir cinglant qui a sifflé juste à côté avant que leur deuxième mi-temps ne s’effondre contre Brighton.

Leandro Trossard a failli marquer contre son ancien club lorsque l’effort de l’attaquant d’Arsenal a coupé le haut de la barre.

Mais Brighton a décroché son coup de grâce à la 51e minute alors qu’Enciso a fait la percée.

Le centre initial d’Estupinan a été bloqué mais il a frappé le rebond vers Enciso et il est rentré chez lui tandis qu’Arsenal a fait appel en vain pour une faute sur Jakub Kiwior.

Undav a marqué le deuxième but de Brighton à la 86e minute alors que Trossard perdait négligemment la possession, permettant à l’attaquant de lever un lob habile sur Ramsdale.

Estupinan a envoyé les fans d’Arsenal vers les sorties en profondeur dans le temps d’arrêt lorsqu’il est rentré chez lui après que le tir d’Undav ait été paré par Ramsdale.

