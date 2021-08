Manchester City annonce la signature record de 100 millions de livres sterling de la star anglaise Grealish

Les géants d’Etihad ont commencé à préparer un achat en juin alors que Grealish se préparait pour l’Euro 2020, où il faisait partie de l’équipe des Trois Lions qui a perdu contre l’Italie en finale aux tirs au but.

Après des négociations entre les deux clubs, il a été confirmé jeudi qu’un accord complet avait été conclu, Grealish, 25 ans, changeant officiellement d’allégeance pour 100 millions de livres sterling (139 millions de dollars) après avoir signé un accord de six ans.

Les frais sont une dépense record pour un club anglais, dépassant les 89 millions de livres sterling que Manchester United, rivaux de City, a payés pour re-signer Paul Pogba de la Juventus en 2016.

IL EST LÀ! Nous sommes ravis d’annoncer la signature de @JackGrealish sur un contrat de six ans. Bienvenue à City, Jack ! ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/5Y3gMREmKL – Manchester City (@ManCity) 5 août 2021

« Je suis incroyablement heureux d’avoir rejoint Manchester City », Grealish a déclaré dans un communiqué.

« City est la meilleure équipe du pays avec un manager considéré comme le meilleur au monde – c’est un rêve devenu réalité de faire partie de ce club.

«Au cours des 10 dernières saisons, ils ont régulièrement remporté des trophées majeurs. Pep venir ici les a amenés au niveau supérieur et le football que cette équipe joue est le plus excitant d’Europe. Jouer pour Pep et apprendre de lui va être spécial et c’est quelque chose que tout meilleur footballeur voudrait.

« Les installations sont incroyables, et honnêtement, j’ai hâte de commencer, de rencontrer tout le monde et de commencer à jouer. »

https://t.co/ukGhA6EpjO – Manchester City (@ManCity) 5 août 2021

Dans les livres de Villa depuis l’âge de six ans, le héros de la ville natale de Birmingham, Grealish, était le capitaine du club depuis 2019 et a joué un rôle essentiel dans leur retour et leur survie dans l’élite.

En septembre dernier, il a signé un accord amélioré de cinq ans à Villa Park et s’est vu proposer de nouvelles conditions avant l’Euro 2020.

Les fans de Villa avaient espéré que leur produit de l’académie resterait et serait le fer de lance d’un projet ambitieux stimulé par les signatures d’Emiliano Buendia et Leon Bailey ainsi que le retour d’Ashley Young.

Pourtant, le désir de Grealish de tester ses talents en Ligue des champions a toujours été un problème, et Villa ne s’est pas opposé à son souhait de devenir le joueur anglais le plus cher de l’histoire.

Il reste maintenant à voir combien de temps il conservera cette étiquette élevée, City étant peut-être capable de battre son propre record grâce à l’acquisition du skipper anglais de Grealish, Harry Kane.

Tentant de forcer la sortie de Tottenham Hotspur, l’attaquant ne s’est pas présenté à l’entraînement plus tôt cette semaine.

Pourtant, le président des Spurs, Daniel Levy, est réticent à vendre et ne propose peut-être que le double de ce que City a payé pour Grealish.

Qu’ils puissent se le permettre maintenant après l’achat d’aujourd’hui, et qu’ils restent également en conformité avec les réglementations du fair-play financier, sera un autre point sur lequel les fans se disputeront.