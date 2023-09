Manchester City achève la signature de Matheus Nunes des Wolves

« J’ai tellement appris au cours de ma saison chez les Wolves et je suis ravi de continuer à m’améliorer en Premier League, une division qui fait ressortir le meilleur de moi-même. »

Suivez la date limite de transfert avec L’Athlétisme

Nunes a rejoint les Wolves en provenance du Sporting à l’été 2022 dans le cadre d’un accord d’une valeur de 38 millions de livres sterling (46 millions de dollars) plus 4 millions de livres sterling (5 millions de dollars) de modules complémentaires. Lors de sa première saison à Molineux, il a disputé 41 matches toutes compétitions confondues, marquant deux buts et fournissant deux passes décisives.

Le milieu de terrain a participé à deux des trois premiers matchs des Wolves en Premier League cette saison, ayant été expulsé tard lors de leur défaite 4-1 à domicile contre Brighton et Hove Albion le mois dernier.

City a opté pour Nunes dans le but de renforcer son milieu de terrain après que ses efforts pour sécuriser Lucas Paqueta de West Ham United aient déraillé par une enquête de la FA sur d’éventuelles violations de paris.

L’équipe de Guardiola a également perdu Kevin De Bruyne à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, qui a nécessité une intervention chirurgicale qui pourrait lui faire passer jusqu’à quatre mois d’absence.

Nunes devient la quatrième recrue de City cet été, rejoignant Josko Gvardiol, Jeremy Doku et Mateo Kovacic à l’Etihad.

Comment Nunes s’intégrera-t-il à City ?

Analyse du journaliste des Athletic’s Wolves Steve Madeley

Nunes a acquis sa réputation d’énorme talent venant de zones plus profondes, se déplaçant au milieu de terrain en possession et transformant la défense en attaque grâce à sa capacité à porter le ballon.

Pour les Wolves, il a passé une plus grande proportion de ses minutes de match dans des rôles avancés, mais il n’est pas à son meilleur dos au but ou lorsqu’on lui demande d’enchaîner des passes complexes vers les attaquants.

Matheus est sorti du banc lors du premier match de Julen Lopetegui en Premier League, la victoire 2-1 du Boxing Day contre Everton, mais a débuté les matches suivants contre Manchester United et Aston Villa et a produit ses deux meilleures performances.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si ces démonstrations étaient dues au fait que Matheus jouait son rôle préféré. Il a débuté aux côtés du capitaine Neves comme l’un des deux milieux de terrain orthodoxes dans une configuration 4-2-3-1, comme le montre son positionnement contre Villa mercredi…

Dans les deux matchs, il a complété plus de passes (31 contre United et 29 contre Villa) avec un taux de réussite plus élevé (86 pour cent et 91 pour cent respectivement) que les moyennes de sa saison (21 passes et 82 pour cent).

Et ce rôle dans un milieu de terrain à deux l’a aidé à utiliser sa capacité à porter le ballon avec plus d’effet.