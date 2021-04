Pep Guardiola dit qu’il « perdrait l’équipe » s’il ne choisissait pas le gardien américain Zack Steffen pour la demi-finale de la FA Cup de Manchester City contre Chelsea.

Steffen devrait débuter à Wembley samedi devant l’habituel n ° 1 Ederson.

– Diffusez la demi-finale Man City vs Chelsea FA Cup sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Et après avoir disputé chaque tour de la FA Cup de cette saison, Guardiola a déclaré que ses joueurs ne soutiendraient pas la décision d’exclure l’ancien gardien de but de Columbus Crew, même dans un match aussi prestigieux.

« Il va commencer, je l’ai toujours fait comme ça », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi. «Peut-être que nous allons gagner ou que nous allons perdre, mais si Zack ne joue pas, je vais perdre l’équipe et il vaut mieux perdre un match que de perdre l’équipe.

« Il a très bien joué en FA Cup, c’est un gardien de l’équipe nationale des USA, et quand il joue, il joue à un bon niveau. C’est un gars adorable, il s’entraîne bien et il le mérite. Je suis plus que ravi. pour lui donner la chance. «

Steffen a fait 10 apparitions pour City après son retour d’un prêt d’un an à Fortuna Düsseldorf l’été dernier.

Il a déjà remplacé Ederson contre Chelsea cette saison lors d’une victoire 3-1 à Stamford Bridge en janvier, mais avant la demi-finale, Guardiola a exhorté le joueur de 26 ans à ne pas essayer de copier le Brésilien.

« Il a la personnalité, il a du sang-froid mais personne au monde n’est comme Eddie avec la qualité de ses pieds – en bref, en long, personne », a déclaré Guardiola.

« Je ne veux pas que Zack fasse ce que fait Eddie. Il doit faire ce qu’il peut, essayer de sauver les balles, concéder le moins d’occasions possible et ensuite faire un bon match. Nous lui faisons beaucoup confiance et c’est pourquoi il est ici. »