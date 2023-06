Manchester City abandonne son chemin vers une première victoire en Ligue des champions

Manchester City a abandonné et s’est frayé un chemin dans les livres d’histoire – une victoire dans l’adversité – pour remporter sa première Ligue des champions de l’UEFA, devenant ainsi le deuxième club anglais à remporter « le triplé » après les triomphes de la FA Cup et de la Premier League cette saison.

Lors d’une nuit nerveuse à Istanbul, et malgré la perte de leur meneur de jeu belge Kevin De Bruyne à la 35e minute sur blessure, City a arraché le match à l’Internazionale à la 68e minute avec l’un de ses rares tirs cadrés pour prendre la dernière pièce d’argenterie.

Cheikh Mansour, qui n’assiste qu’à son deuxième match contre City depuis qu’il a repris le club en 2008, devra peut-être agrandir le cabinet des trophées dans son bureau au ministère des Affaires présidentielles à Abu Dhabi.

On dit qu’il a une réplique de chaque pièce d’argenterie gagnée pendant son mandat dans une boîte en verre. Le trophée de la Ligue des champions rejoint désormais les sept titres de Premier League, les trois Coupes FA et les six Coupes de la Ligue de football remportées au cours de son mandat.

Il ne s’agit peut-être que de la deuxième médaille d’argent européenne remportée par City en 140 ans d’histoire du club, après la coupe des vainqueurs de coupe d’Europe de 1970, mais cette victoire pourrait bien marquer le tournant d’une nouvelle page du football anglais.

Pep Guardiola avec le trophée. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian

City devient le 23e club à avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA ou son précurseur, la Coupe d’Europe, et espère désormais être une force dominante pour les années à venir.

Ils peuvent s’attendre à ce que ce soit le cas, avec des revenus annuels records pour un club anglais désormais sécurisés et des plans déjà soumis pour étendre leur stade Etihad à plus de 60 000 places.

La victoire était peut-être d’autant plus importante qu’elle a été obtenue avec du cœur et de la greffe plutôt que la grâce habituelle apparemment sans effort qui a été la marque de fabrique de l’équipe de Pep Guardiola cette saison.

« Nous sommes les garçons en bleu et nous venons vous chercher », ont hurlé les supporters de City lors de la finale d’un match étonnamment tendu et serré devant 72 000 supporters dans le stade olympique d’Atatürk.

C’était la troisième victoire de Guardiola en Ligue des champions en tant qu’entraîneur. Il a gagné deux fois avec Barcelone et avait parlé de son « obsession » de le prendre pour City. Le manager espagnol, que beaucoup salueront désormais comme le plus grand de l’histoire du sport, a fondu en larmes à la fin du match.

Un tel triple slam dunk sur la scène nationale et européenne n’a été réalisé qu’une seule fois auparavant, par les rivaux locaux de Manchester United, lors de la saison 1998-99, lorsque City était au plus bas, luttant pour sortir du troisième niveau des ligues nationales. .

City avait néanmoins été de loin le favori des bookmakers, même les supporters de l’Inter sur le chemin du stade admettant qu’ils étaient les outsiders. Pourtant, le scénario d’une promenade sans effort a été rapidement déchiré.

Les nerfs sur et en dehors du terrain étaient évidents dès le début. City a semblé perdre la trace de son bouton de régulateur de vitesse en Premier League, sa fluidité habituelle laissant la place à des passes errantes et à des regards angoissés.

Dans les tribunes, c’est l’Inter qui faisait l’ambiance tandis que les supporters en bleu ciel – après une longue journée pour certains avant le coup d’envoi de 22h – peinaient à trouver leur voix.

Pas une seule fois les supporters de l’Inter n’ont cessé d’agiter leur multitude de drapeaux bleus et jaunes, petits et grands, peut-être de peur de rompre le charme. Pendant une grande partie du match, les Italiens semblaient avoir le dessus, même si leurs chances de marquer étaient limitées.

L’attaquant norvégien vedette de City, Erling Haaland, a manqué de manière inhabituelle deux ouvertures au cours des 20 premières minutes. Ils n’ont peut-être pas correspondu à la définition des chances complètes au but pour un numéro neuf inférieur, mais sa capacité est telle qu’il aurait pu s’attendre à en mettre au moins une à l’écart. Les passes continuaient de s’égarer, les nerfs s’entrechoquaient.

Puis le rêve de De Bruyne a été déchiré en deux : une entorse aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain a essayé de continuer, mais alors qu’on lui faisait signe de s’asseoir sur le banc, il y avait le soupçon d’autre chose que de la transpiration humidifiant ses yeux. « Je vais bien », a-t-il marmonné alors que ses coéquipiers venaient le consoler alors qu’il boitait hors du terrain.

Cela s’avérait être une boîte de biscuits cassés d’une première mi-temps pour City plutôt que le plateau de délices turcs attendu. Guardiola s’est jeté à genoux et la bagarre s’est poursuivie profondément en seconde période.

L’Inter, qui a terminé troisième de la Serie A, a remporté le plus récent de ses trois titres en Ligue des champions en 2010 lorsque José Mourinho était l’entraîneur, et pourtant, leurs queues étaient levées.

Supporters de la ville au 4TheFans Fan Park à Manchester. Photo : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Puis, de nulle part, à la 68e minute, alors que Haaland faisait appel pour un handball dans la surface de réparation de l’Inter, une chance est tombée au milieu de la surface pour Rodri, un footballeur défensif doué pour marquer des buts en temps opportun. Il a calmement passé le ballon dans le coin inférieur droit du but à partir de 16 mètres, incitant le banc de City à prendre d’assaut le terrain.

L’Internazionale a bondi vers l’avant et aurait pu égaliser dans les phases finales sans une finition lâche par l’attaquant remplaçant Romelu Lukaku. Les joueurs de City se sont jetés au sol au coup de sifflet.

En 1968, après avoir devancé Manchester United pour remporter le titre de champion de 1968, l’entraîneur adjoint Malcolm Allison avait prédit que City se déchaînerait et remporterait la Coupe d’Europe lors de sa première incursion.

« Je vous promets que City attaquera ces gens comme ils n’ont pas été attaqués depuis l’époque de l’ancien Real Madrid », avait-il déclaré. « Je pense que beaucoup de ces Européens sont des lâches. »

Ce n’était pas vrai à l’époque – la participation de City à la Coupe d’Europe 1968-69 s’est terminée au premier tour après sa défaite contre Fenerbahçe – et ce n’était certainement pas vrai en cette soirée humide à Istanbul. Néanmoins, ils ont sûrement mis derrière eux tout doute persistant sur cette équipe en remportant le trophée européen après une série de campagnes décevantes et la défaite de 2021 contre Chelsea en finale à Porto.