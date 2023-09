Manchester City a vendu sa star lors de la fenêtre de transfert après avoir fait des demandes à Pep Guardiola: rapport

Manchester City a décidé de vendre un joueur lors de la dernière fenêtre de transfert après avoir imposé à Pep Guardiola des exigences auxquelles le manager a simplement refusé de s’engager.

Pep Guardiola a régulièrement fait comprendre à ses joueurs qu’il leur permettrait de quitter Manchester City s’ils ne souhaitaient plus être au club, l’Espagnol souhaitant uniquement des personnes pleinement engagées dans son projet quel que soit leur statut au sein de l’équipe.

Cette position n’a certainement pas changé cet été non plus. Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez sont tous deux partis après avoir voulu relever un défi différent après leur formidable triple victoire, mais les exigences d’un autre joueur ont finalement conduit à leur départ également.

VIDÉO : La raison pour laquelle Manchester City était si désespéré de recruter Jeremy Doku

Selon Discussion en équipeManchester City a décidé de vendre Cole Palmer en raison du désir du joueur de jouer plus régulièrement en équipe première, ce que Pep Guardiola n’était pas prêt à accepter.

Le rapport suggère que Palmer a rencontré Guardiola pendant la pré-saison pour essayer de déterminer combien de football il s’attendrait à jouer lors de la campagne 2023/24.

Après avoir disputé 40 matches en trois saisons depuis qu’il a accédé au football senior, le joueur de 21 ans souhaitait devenir un membre plus régulier du onze de départ et pensait que le départ de Mahrez lui ouvrait cette porte.

Palmer a exigé des minutes plus régulières en équipe première à City (Crédit image : Getty Images)

Cependant, Guardiola n’aurait pas pu promettre un nombre exact de minutes à Palmer au cours de la campagne, soulignant qu’il devait chercher ailleurs pour obtenir des minutes garanties.

Par conséquent, lorsque Chelsea a offert 40 millions de livres sterling plus 2,5 millions de livres supplémentaires à Palmer, on pense que l’ailier a réitéré son désir au club de passer à autre chose à la recherche d’opportunités plus régulières. Même si Guardiola ne voulait pas perdre ce talent prometteur, il ne voulait pas non plus faire obstacle à un joueur qui nourrissait des ambitions pour quelque chose dans lequel il ne pouvait pas s’engager en tant que manager de Manchester City.

Heureusement pour Guardiola, le le club a signé Jeremy Doku pour 55 millions de livres sterling de Rennes lors du mercato d’été, ce qui signifie que Manchester City n’est pas complètement à court d’options à droite. Phil Foden et Bernardo Silva sont également capables de s’y intégrer.

Palmer a fait ses débuts à Chelsea contre Nottingham Forest (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires de Manchester City

L’agent d’Erling Haaland a répondu à des spéculations « étranges » reliant le Norvégien à un transfert au Real Madrid.

Entre-temps, il a été rapporté que l’attaquant a une clause libératoirece qui pourrait le voir quitter City l’été prochain.

Manchester City a connu ses adversaires en phase de groupes de la Ligue des champions pour la saison 2023/24alors qu’ils cherchent à conserver leur couronne européenne.