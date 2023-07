Manchester City a commencé à travailler sur la signature d’un nouvel ailier cet été, le club étant confronté à la perspective de perdre Riyad Mahrez.

Alors que Manchester City ne veut pas perdre l’Algérien cet été, selon L’athlétisme, le côté saoudien d’Al Ahly pourrait payer jusqu’à 30 millions de livres sterling pour le Mahrez, une offre que les triples gagnants auraient du mal à ignorer. Il ne lui reste que deux ans sur son contrat et, à 32 ans, sa valeur ne sera probablement jamais aussi élevée.

L’équipe de Pep Guardiola a donc commencé à chercher des remplaçants potentiels, avec un contact déjà établi pour un autre joueur.

Selon FootmercatoManchester City a « un intérêt concret » à signer Raphinha de Barcelone, les champions de la Liga étant apparemment disposés à écouter les offres du Brésilien.

Le rapport indique que le directeur sportif de City, Txiki Begiristain, et le directeur sportif de Barcelone et l’actuel agent de Raphinha, Deco, ont été en contact pour discuter d’un accord, les Blaugrana recherchant environ 55 millions de livres sterling pour le joueur de 26 ans.

Signé pour un prix similaire l’été dernier, le manager de Barcelone Xavi serait ouvert aux ventes de joueurs pour collecter des fonds pour plus de revenus cette fenêtre, et Raphinha est l’un de ceux qui pourraient partir.

(Crédit image : Getty Images)

L’ancien ailier de Leeds United connaît également la Premier League, mais rejoindrait un autre club rival de l’un de ses amis les plus proches, Bruno Fernandes.

Raphinha a précédemment décrit à quel point sa relation avec le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes est étroite. Le couple a passé une saison ensemble au Sporting Lisbon lors de la campagne 2018/19, mais le Brésilien a déclaré La tribune des joueurs elle s’étend même au-delà.

« Notre amitié a commencé avant même que nous devenions coéquipiers au Sporting. Une fois qu’il a su que j’allais là-bas, il m’a envoyé un texto disant qu’il avait hâte de jouer avec moi. Je sais que je serais arrivé au club de manière très timide si Je ne connaissais personne là-bas auparavant, alors il m’a vraiment aidé à m’installer rapidement.

« Bruno m’a tellement aidé, mec. Au Portugal, on parlait beaucoup et on sortait pour les repas. Quand je suis allé à Rennes, il m’a conseillé. Le gars est tellement intelligent. Quand j’étais dans l’avion pour Leeds, il a envoyé un texto moi en disant que mon style correspondrait à la ligue. Il avait encore raison.

« Le simple fait d’être avec lui est une inspiration à cause de la façon dont il se comporte. Au plus haut niveau, je n’ai jamais vu quelqu’un travailler aussi dur que lui. Vous savez que ce sera très difficile de faire ce qu’il fait, mais si vous essayez assez longtemps et écoutez ce qu’il dit, vous pourriez vous en approcher. »

Raphinha et Bruno Fernandes sont des amis très proches (Crédit image : Getty Images)

