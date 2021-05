Manchester City a tiré les leçons des revers de l’UEFA Champions League: Ilkay Gundogan

Manchester City a appris les leçons de ses précédents échecs en Ligue des champions et sa nouvelle stabilité défensive a été la clé de sa course vers la finale, a déclaré le milieu de terrain Ilkay Gundogan avant la confrontation de samedi avec Chelsea.

La défaite surprise de City en quarts de finale de la saison dernière, face à l’Olympique Lyonnaise, a été une défaite qui a incité une introspection dans leur camp et Gundogan a déclaré qu’il avait fallu du temps pour se remettre.

«Pour moi personnellement, cela a pris un certain temps pour être honnête parce que c’était une grosse déception et quelque chose que nous ne nous attendions peut-être pas, perdre ce match, nous nous sentions plutôt bien, nous nous sentions confiants et évidemment quand vous ressentez cela et que vous perdez alors, vous êtes frustré, vous êtes triste, vous pourriez être un peu en colère », a-t-il dit.

Cette défaite 3-1, dans un match à une jambe à Lisbonne, était la dernière d’une série de sorties de la Ligue des champions dans lesquelles la défense de City les a laissés tomber, mais Gundogan a déclaré que l’équipe de cette année était beaucoup plus serrée à l’arrière.

«Cette année, deux ou trois choses cruciales ont changé, je me souvenais avant, contre Monaco, nous avons concédé trois buts à domicile, même contre Tottenham puis Lyon.

«Cette année, nous sommes si stables à l’arrière, ce qui nous a aidés à gagner encore plus. Nous sommes forts, stables, c’est tellement important dans ces moments cruciaux des grands matchs. Bien défendre, ne pas concéder, c’est un gros avantage », a-t-il déclaré.

Mais Gundogan, qui était du côté des perdants lors de la finale de la Ligue des champions 2013, malgré un penalty pour le Borussia Dortmund lors d’une défaite 2-1 contre le Bayern Munich à Wembley, a déclaré que Chelsea avait appris des leçons similaires sous Thomas Tuchel.

« Ils semblent très stables à l’arrière, concèdent peu de buts, peut-être samedi, il s’agit de savoir qui est capable de mieux faire avec une équipe qui défendra à un niveau élevé », a-t-il déclaré.

Mais le milieu de terrain ne s’attend pas à un changement d’approche majeur de la part de Guardiola.

«Tout a si bien fonctionné pendant la saison, j’ai juste l’impression que nous avons la bonne dynamique dans le groupe. Tout est bien réglé. C’est pourquoi je pense que nous y sommes préparés. Il s’agit simplement de répéter ce que nous avons fait », a-t-il déclaré.

«C’est une finale, tout le monde gère la pression différemment en jouant ce gros match. Ce que j’essaie de faire, c’est de maintenir les niveaux aussi élevés que possible, d’essayer de faire travailler tout le monde à 100% à chaque séance d’entraînement, de ne pas laisser 1% de côté. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici