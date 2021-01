Manchester City a littéralement acheté un trophée, et cela coûte 1 million de dollars

Certains ont peut-être accusé Manchester City d’avoir «acheté des trophées» en raison des nombreuses ligues de premier ministre et d’autres titres remportés dans le cadre du très dépensier Abu Dhabi Investment Group, mais maintenant le club est parti et s’est littéralement acheté un trophée – et pas n’importe quel trophée. , Soit.

Volant face à des punchlines évidentes, le propriétaire de la ville, Sheikh Mansour bin Zayed, a personnellement acheté la FA Cup qui a été décernée aux gagnants de la plus ancienne compétition de football entre 1896 et 1910.

Bien que City n’ait pas divulgué le montant payé par Sheikh Mansour, les commissaires-priseurs Bonhams ont annoncé qu’un article particulier d’argenterie avait été vendu 760 000 £ (1,03 million de dollars) à un acheteur anonyme lors de sa mise aux enchères le 29 septembre de l’année dernière.

Vendredi, City a confirmé l’achat et son intention de le prêter au National Football Museum de Manchester, où il se trouve depuis 2005.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes maintenant le fier gardien du 1896-1910 #FACup suite à l’achat récent du trophée aux enchères par le propriétaire du club, Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed. 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/eRBRdbTFm0 – Manchester City (@ManCity) 8 janvier 2021

La coupe était auparavant la propriété du copropriétaire de West Ham, David Gold, qui l’a mise en vente l’année dernière. On craignait que le trophée ne soit acheté en privé et emporté à l’étranger, mais Mansour est intervenu pour s’assurer que la pièce emblématique d’argenterie restera sur place.

Il s’agit de la version la plus ancienne du trophée, car la première FA Cup, utilisée pour la première fois en 1871, a été volée dans un magasin alors qu’elle était exposée à Birmingham après le triomphe d’Aston Villa en 1895 et n’a jamais été revue.

La coupe que Sheikh Mansour a achetée est également le premier trophée jamais remporté par Manchester City. Ils sont devenus le premier club professionnel de la ville à récolter un honneur majeur en battant Bolton Wanderers 1-0 lors de la finale de 1904. La candidature de City pour remporter la compétition pour la septième fois commence dimanche, alors qu’elle accueillera Birmingham City au troisième tour (diffusez en direct à 8h30 HE sur ESPN + aux États-Unis)

Selon Bonhams, un autre des lots disponibles dans la même vente aux enchères était la plaque d’immatriculation du véhicule «LFC1», qui a coûté 125 000 £ (170 000 $). On ne sait pas encore si cela a également été donné à un musée pour la postérité.

Le trophée fait désormais sans aucun doute partie des objets de football les plus chers jamais vendus.

Beaucoup de sourcils intéressés ont été soulevés en 2010 lorsque le maillot de Sir Geoff Hurst, vainqueur de la Coupe du monde, a été mis en vente pour 2,3 millions de livres sterling (3,1 millions de dollars). Hurst portait le maillot rouge de l’Angleterre tout en marquant son célèbre tour du chapeau lors d’une victoire 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest en finale à Wembley – une pièce prisée de tout ensemble de collection. Cependant, le prix demandé s’est avéré un peu raide à l’époque et le maillot, qui avait atteint 91 750 £ (124 773 $) aux enchères en 2000, n’a pas été vendu à plusieurs reprises après que le prix de réserve n’a pas été atteint.

West Ham a fait sa part pour préserver des objets souvenirs sanctifiés au nom de ses anciens joueurs, le club ayant acheté par le passé deux articles de vainqueurs de la Coupe du monde 1966 pour les empêcher de se glisser dans des collections privées. La médaille de Sir Bobby Moore a été achetée dans le cadre d’une vente privée de 1,5 million de livres sterling (2,04 millions de dollars), et la médaille de Hurst a également été achetée plus tard pour une somme non divulguée estimée à environ 150000 livres sterling (204000 dollars).

Le record pour une vente de maillot de football est le maillot de la finale de la Coupe du monde 1970 de Pelé, qui a coûté 157 750 £ (214 528 $) aux enchères en 2002. Pelé l’a porté dans la seconde moitié de la finale contre l’Italie – ce qui nous fait nous demander à quel point le maillot était en plus. la légende brésilienne portait en première mi-temps tout en marquant son but pourrait valoir la peine.

En 2016, une réplique spéciale du trophée Jules Rimet a été vendue 395 000 £ (537 001 $) lors d’une vente aux enchères des souvenirs personnels de la légende brésilienne Pelé. Pelé a reçu le trophée unique après la gloire du Brésil en Coupe du monde 1970 et il a été acheté lors d’une vente aux enchères à Londres par les horlogers suisses Hublot.

La vente aux enchères de trois jours a présenté plus de 2000 objets de souvenirs personnels, a également vu deux des trois médailles du vainqueur de la Coupe du monde de Pelé vendues. La médaille de l’attaquant de sa première victoire en Coupe du monde en 1958 a été vendue pour 200 000 £ (271 860 $), tandis que l’autre de sa gloire en Coupe du monde de 1962 a atteint 140 000 £ (190 302 $).

Nathaniel Creswick et William Prest. Ces deux hommes ont écrit les règles et les lois d’un nouveau jeu et ont fondé le premier club de football du monde, Sheffield FC, le 24 octobre 1857.#TheWorldsFirst 🔴⚫️ pic.twitter.com/mXkFmPtBqB – Club de football de Sheffield (@sheffieldfc) 25 avril 2018

Dans l’état actuel des choses, le morceau de souvenir de football le plus cher jamais vendu aux enchères est un morceau vraiment unique de l’histoire du jeu – le plus ancien livre de règles connu qui existe. La brochure manuscrite « Règles, règlements et lois du club de football de Sheffield », datant de 1857, a été vendue aux enchères pour 881 250 £ (1,98 million de dollars) en 2011. Le livre des règles comprend de nombreuses lois qui existent encore dans le football aujourd’hui, avec les coups francs les coins et les barres transversales ont tous été introduits pour la première fois.