Manchester City a atteint la finale de la Ligue des champions en transformant les forces du Real Madrid en ÉNORMES faiblesses

Manchester City a confortablement atteint la finale de la Ligue des champions avec une victoire 4-0 convaincante et dominante contre le Real Madrid lors du match retour de leur demi-finale, et il y avait des tactiques perceptibles de la part de Pep Guardiola.

Lors du match aller, certains des meilleurs moments du Real Madrid sont passés par Eduardo Camavinga depuis l’arrière gauche – sa course de conduite a aidé à mettre en place la frappe époustouflante de Vinicius Jr., tandis que son pressing implacable a empêché les joueurs de City de prendre pied dans le match. .

Cependant, naturellement milieu de terrain central de métier, et toujours âgé de seulement 20 ans, Pep Guardiola a identifié Camavinga comme le joueur à exploiter au match retour.

L’enthousiasme du Français pour faire pression sur Bernardo Silva sur l’aile droite, puis sur n’importe qui d’autre dans un rayon de 10 mètres, a libéré des opportunités dans les demi-espaces sur le terrain, ce qui FFT Adam Clery décrit plus en détail dans le vidéo ci-dessus.

Le premier but incarne cela, avec Camavinga qui court pour fermer Kyle Walker, en supposant que Toni Kroos et Luka Modric avaient récupéré la course de Silva derrière.

Sauf qu’ils ne l’avaient pas fait, permettant à Kevin De Bruyne une passe relativement simple directement dans les pieds de Silva dans la surface, les Portugais rentrant confortablement à la maison pour le premier but.

Guardiola avait clairement dit à Silva de rester aussi large que possible, encourageant ses joueurs à conserver le ballon sur le côté gauche le plus longtemps possible avant de le transférer rapidement à Silva. Inévitablement, cela a exposé Camavinga, dont les fragilités défensives sont devenues apparentes lorsque les courses de Walker, De Bruyne et même John Stones l’ont bombardé.

Manchester City affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions le 10 juin et s’attend à ce que Pep développe des tactiques plus intéressantes pour tenter de contourner la défense résolue des Nerazzuri.