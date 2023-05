Manchester City 4 – 0 R Madrid

Manchester City est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après une défaite 4-0 du Real Madrid lors du match retour de sa demi-finale qui a remporté une victoire cumulée de 5-1.

Bernardo Silva a marqué deux fois en première mi-temps alors que l’équipe de Pep Guardiola a submergé les champions en titre. L’équipe de Carlo Ancelotti a tenté de se rallier après la pause, mais le but contre son camp d’Eder Militao et le temps d’arrêt de Julian Alvarez n’ont fait que refléter le fossé de la classe.

La forme fantastique qui a vu City passer 23 matchs sans défaite, remportant ses 15 derniers matchs au stade Etihad, était bien trop bonne pour le Real Madrid. C’est le magnifique Manchester City qui affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Istanbul le 10 juin.

Notes des joueurs Ville de Man : Ederson (7), Walker (8), Stones (7), Dias (7), Akanji (7), Rodri (7), Gundogan (7), De Bruyne (7), Silva (9), Grealish (8) , Haland (6). Sous-titres : Mahrez (n/a), Foden (6). Álvarez (7). Real Madrid: Courtois (7), Carvajal (4), Militao (4), Alaba (4), Camavinga (5), Valverde (5), Kroos (6), Modric (5), Rodrygo (4), Benzema (4), Vinicius Jr (4). Sous-titres : Rudiger (5), Asensio (5), Tchouameni (n/a). Joueur du match : Bernardo Silva

En images : les buts de City qui ont démantelé le puissant Real

Comment Man City a humilié le Real Madrid

Un but spectaculaire chacun au Bernabeu la semaine dernière avait laissé la cravate délicatement en équilibre et il y avait de la qualité partout où vous regardiez. City cherchait à atteindre la finale pour la deuxième fois en trois saisons, mais ils affrontaient les 14 fois champions d’Europe.

Il y avait une atmosphère à la hauteur de l’occasion. Pyrotechnie à l’arrivée du bus de l’équipe au stade. Des huées pour l’hymne de la Ligue des champions, bien sûr, mais une ambiance bruyante par la suite avec des supporters désespérés de voir leur équipe vaincre la royauté européenne.

Ce qui a suivi a été un match à sens unique dès le premier coup de sifflet.

Nouvelles de l’équipe Pep Guardiola n’a apporté aucun changement à l’équipe de Manchester City qui a fait match nul à Madrid avec Riyad Mahrez, Phil Foden et Julian Alvarez parmi les remplaçants de haut niveau. Carlo Ancelotti a apporté un changement à l’équipe du Real Madrid qui a fait match nul au Bernabeu avec le retour d’Eder Militao à la place d’Antonio Rudiger.

Erling Haaland avait été gardé étonnamment silencieux par le tenace Antonio Rudiger dans la capitale espagnole, mais la disponibilité de Militao a vu le défenseur international allemand tomber sur le banc. Et le travail d’exclusion de l’attaquant de City n’avait été qu’à moitié fait.

En 13 minutes, il aurait mis City devant sans un arrêt improbable de Thibaut Courtois avec son corps. Peu de temps après, Haaland a de nouveau été refusé par le bras tendu du gardien du Real Madrid. Courtois l’a repoussé tard mais il n’a pas pu refuser City longtemps.

L’équipe de Guardiola avait dominé les premières étapes du match aller, mais la leçon de ce match avait été que les apparences peuvent être trompeuses. L’équipe d’Ancelotti a démontré à plusieurs reprises qu’elle avait la confiance en soi pour attendre son ouverture.

Il y avait un avertissement ou deux. Vinicius Junior a brièvement trouvé de la place derrière Kyle Walker uniquement pour que le défenseur de City montre son rythme de récupération. Toni Kroos s’est encore rapproché du but en frappant la barre transversale avec la seule tentative madrilène des 45 premières minutes.

Mais ces moments mis à part, il n’y avait aucune trace de contrôle silencieux du côté d’Ancelotti. Ils n’attendaient pas leur heure. Ils étaient submergés. Le deuxième but a apporté un reflet plus juste du golfe, Silva hochant la tête après que le tir d’Ilkay Gundogan ait été bloqué.

Les meilleurs moments de Madrid étaient des efforts isolés et individuels, le tir méchant de David Alaba étant renversé par Ederson. City était plus lisse, la seule surprise étant que leur troisième but n’était pas une chose de beauté. Militao a mis le ballon dans ses propres filets sur le coup franc de Kevin De Bruyne.

Cela a amené des célébrations de style Poznan dans les tribunes qui se sont transformées en joie enfantine quand Alvarez s’est inscrit en quatrième. Ces fans s’attendent à ce que quelque chose se passe mal dans cette compétition. Ce fut une performance complète, peut-être même un passage de relais dans le football européen.

Après avoir vaincu le Bayern Munich en quart de finale, c’est désormais un autre poids lourd du jeu européen qui a succombé à cette équipe de City. L’Inter attend à Istanbul le mois prochain. La probabilité que ce soit la nuit où ils réalisent un triplé historique augmente.

Carlo : City le méritait | Pep : Trois matchs à l’extérieur

Ancelotti a accepté que City était de dignes gagnants. « Je pense que ce soir, Manchester City méritait de gagner car ils ont mieux joué que nous », a-t-il déclaré. « La saison dernière était différente. Ils étaient meilleurs que nous [tonight] car la saison dernière, nous étions meilleurs qu’eux. »

Interrogé sur le classement de cette performance, Guardiola est on ne peut plus clair. « Le plus élevé, » répondit-il. « Compte tenu de l’adversaire, le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions. Nous devions bien performer et nous l’avons fait, surtout en première mi-temps. »

Il a ajouté : « J’ai eu le sentiment ces derniers jours que nous avions un mélange de calme et de tension. Après 10 ou 15 minutes, j’ai eu le sentiment que toute la douleur de la saison dernière était là aujourd’hui. C’était tellement dur la saison dernière… Nous dû tout avaler. »

C’était une référence à la défaite époustouflante au Bernabeu à ce stade il y a un an, lorsque City a réussi à céder une avance de deux buts à quelques minutes de la fin. Le caractère de ses joueurs a été critiqué. « Nous avons accepté la défaite et aujourd’hui nous y étions. »

Guardiola a hésité à discuter de la possibilité d’un triplé, mais a concédé qu’il était naturel que cela soit dans l’esprit des joueurs alors que son équipe se rapproche d’un exploit historique pour le club. « C’est normal », a-t-il dit. « Nous sommes à trois matchs. »

Une victoire de plus en Premier League conservera ce titre. Manchester United les attend en finale de la FA Cup à Wembley. Sécurisez ces résultats et le triplé peut être remporté avec une victoire sur l’Inter. « Nous sommes proches et bien sûr nous allons essayer. »

Et après?

Manchester City affrontera Chelsea dimanche – en direct sur Sky Sports Premier League – avec une victoire suffisante pour décrocher son troisième titre consécutif; coup d’envoi 16h.

Le Real Madrid se rendra dimanche à Valence, menacée de relégation, en Liga; coup d’envoi 17h30.

Les matchs restants de Man City

Le 21 mai: Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi à 16h, en direct Sports du ciel

Le 24 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Brentford (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester United (Wembley) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h

10 juin : InterMilan (Istanbul) – Finale Ligue des Champions, coup d’envoi 20h

Victoire historique de Man City en statistiques