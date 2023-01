Manchester City 4 – 0 Chelsea

Manchester City a battu Chelsea pour la deuxième fois en quatre jours avec une victoire 4-0 au troisième tour de la FA Cup pour mettre la pression sur le manager des Blues Graham Potter.

City menait trois à la mi-temps grâce au magnifique coup franc de Riyad Mahrez, au penalty de Julian Alvarez et au formidable but d’équipe de Phil Foden. Mahrez a ajouté son deuxième et le quatrième de City à partir de la fin pour souligner davantage le fossé entre les deux équipes.

L’équipe de Pep Guardiola peut s’attendre à un match nul à domicile contre Arsenal si les dirigeants de la Premier League battent Oxford United lundi soir. Quant à Chelsea, c’est la première fois de ce siècle que les Bleus ne se retrouvent pas parmi les clubs du quatrième tour.

Le résultat ajoute à la pression sur Potter, qui n’a été nommé qu’en septembre. Chelsea a maintenant perdu six de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues et n’a pas goûté à la victoire à l’extérieur depuis qu’il a battu le Red Bull Salzburg en octobre.

Notes des joueurs Ville de Man : Ortega (7), Walker (9), Akanji (8), Laporte (8), Gomez (7), Rodri (8), Bernardo (8), Palmer (7), Mahrez (9), Alvarez (8), Foden (9). Sous-titres : Phillips (6), Cancelo (6), Lewis (n/a). Chelsea : Kepa (6), Chalobah (5), Humphreys (6), Koulibaly (5), Hall (6), Jorginho (6), Kovacic (5), Gallagher (6), Mount (5), Ziyech (6), Havertz (3). Sous-titres : Zakaria (6), Fofana (6), Azpilicueta (6), Hutchinson (6), Chukwuemeka. Joueur du match : Riyad Mahrez.

Comment Man City a époustouflé Chelsea

C’est Mahrez qui a marqué le seul but du match lorsque ces équipes se sont rencontrées en Premier League jeudi et il a de nouveau sorti l’impasse ici. Son coup franc enroulé depuis le bord droit de la surface de réparation a touché la lucarne au-delà du plongeon de Kepa Arrizabalaga.

Si Chelsea ne pouvait rien faire pour arrêter cela, le second s’est auto-infligé. Kai Havertz a mené de la main en essayant de dégager un corner au premier poteau et le VAR ne pouvait pas le manquer. Alvarez, partant pour la première fois depuis sa victoire en Coupe du monde avec l’Argentine, a presque battu Kepa.

Nouvelles de l’équipe Pep Guardiola a apporté sept changements à l’équipe de Manchester City à partir du milieu de semaine. Les quatre joueurs qui ont conservé leur place dans la formation de départ étaient le capitaine Kyle Walker, Rodri, Bernardo Silva et Phil Foden. Aymeric Laporte a fait son retour de blessure. Graham Potter a apporté six changements à l’équipe de Chelsea qui a été battue par la même opposition jeudi soir. Bashir Humphreys a été inclus dans la formation de départ pour la première fois, tandis que la nouvelle recrue Benoit Badiashile a été nommée parmi les remplaçants.

City avait perdu des points contre Brentford et Everton lors de leurs deux derniers matchs de Premier League devant leurs supporters locaux, mais ils n’ont pas augmenté de deux à ce moment-là. Avec cet avantage, la confiance a grandi et l’équipe de Guardiola a vraiment commencé à ronronner.

Quel but leur troisième de la première mi-temps était. La ruse de Kyle Walker les a fait bouger, Foden et Rodri échangeant des films, Mahrez a trouvé la course qui se chevauchait de Walker et il y avait Foden de près à exploiter. C’était un but typique de cette équipe de City à son meilleur absolu.

Hommages à Vialli Le décès de l’ancien attaquant de Chelsea Gianluca Vialli a été marqué par une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi avec d’autres chants de l’équipe adverse à la neuvième minute du match alors que les supporters brandissaient des pancartes en son honneur.

Bien que le rythme ait chuté par la suite, un autre bon mouvement a amené le quatrième but lorsque Kalidou Koulibaly a maladroitement jeté Foden au sol et l’arbitre n’a eu d’autre choix que de pointer vers l’endroit. Mahrez a fait le reste, envoyant le ballon haut dans le filet.

Il pourrait même y avoir un argument selon lequel City semble plus fluide avec Alvarez faisant ces courses désintéressées à l’avant qu’Erling Haaland, l’attaquant prolifique de l’équipe, est resté là à les frapper en lui-même. Quoi qu’il en soit, c’est le genre de problème que Potter aimerait avoir.

Tout au long de la seconde mi-temps, des sections du soutien itinérant de 8 000 personnes ont scandé le nom de son prédécesseur Thomas Tuchel, après avoir chanté plus tôt le nom du propriétaire aujourd’hui décédé, Roman Abramovich. Tout ne va pas bien à Chelsea. La machine de Man City tourne.

Image:

Chelsea de Graham Potter est exclu de la FA Cup après une lourde défaite à Manchester City





Le rêve de Guardiola en FA Cup Notes de programme de Pep Guardiola: “La FA Cup est une compétition que j’adore. Il est reconnu par tous à travers le monde comme le plus beau tournoi national qui soit. Je me souviens toujours d’avoir regardé la finale de la FA Cup en tant que jeune garçon en Catalogne et d’avoir ressenti l’importance de l’occasion. C’était si spécial et quelque chose qui est toujours resté avec moi. “Quand nous l’avons gagné en 2019, c’était l’un de mes meilleurs souvenirs de mon passage ici à City. Nous voulons le gagner cette saison et, croyez-moi, nous ferons tout notre possible pour faire de notre rêve une réalité.

Et après?

celui de Manchester City le prochain match est à Southampton en quart de finale de la Coupe Carabao mercredi, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 20h.

L’équipe de Pep Guardiola se rend ensuite chez les voisins Manchester United pour un affrontement en Premier League samedi – coup d’envoi à 12h30.

de Chelsea le prochain match est à l’extérieur des rivaux de l’ouest de Londres Fulham en Premier League jeudi – coup d’envoi à 20h.

Les Bleus accueillent alors Palais de cristal dans un autre affrontement de haut niveau dimanche – coup d’envoi à 14 heures.