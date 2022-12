Manchester City 3 – 2 Liverpool

L’arrière central de Manchester City, Nathan Ake, a dirigé le vainqueur alors que son équipe battait Liverpool 3-2 dans un thriller de la Coupe Carabao pour atteindre les quarts de finale.

Bien qu’ils n’aient pas joué en compétition pendant un mois pendant la pause de la Coupe du monde, City et Liverpool sont revenus à l’action à un rythme féroce alors que Fabio Carvalho (20 ans) a annulé le premier match d’Erling Haaland (10) dans un départ effréné.

Riyad Mahrez a repoussé City devant deux minutes après la pause, mais dans les 47 secondes, Liverpool a égalisé Mohamed Salah (48) après la réduction de Darwin Nunez après un contre rapide.

Joueur du match – Kevin De Bruyne Jamie Carragher de Sky Sports sur le milieu de terrain de Man City Kevin De Bruyne: “L’accouchement de Kevin De Bruyne [in this game] – il a créé deux buts. Il est premier dans chaque statistique – c’est comme ça à chaque match. “Il a juste l’air d’un joueur complètement différent de celui que nous avons vu il y a deux ou trois semaines. “L’un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vus en Premier League, en particulier dans la position qu’il occupe.”

Mais un Ake banalisé est apparu au deuxième poteau pour hocher la tête dans le but décisif (58) après le centre de Kevin De Bruyne – sa deuxième passe décisive de la soirée – pour réserver la place de City en quart de finale de la Coupe Carabao et mettre fin au cinq des Reds. match sans défaite dans ce match.

City a été tiré au sort pour affronter Southampton en quart de finale après la victoire de jeudi et se rendra à St Mary’s les 10 ou 11 janvier.

Les prochains matchs de Man City 5 janvier – Chelsea vs Man City – Premier League

8 janvier – Man City vs Chelsea – Troisième tour de la FA Cup

10/11 janvier – Southampton vs Man City – Carabao Cup QF

14 janvier – Man Utd vs Man City – Premier League

19 janvier – Man City vs Tottenham – Premier League

Comment City a devancé Liverpool dans le cracker Carabao

Image:

Les joueurs de Manchester City célèbrent après le but de Riyad Mahrez contre Liverpool





Liverpool a presque concédé sans toucher le ballon après le coup d’envoi, mais a obtenu un sursis car Haaland a montré des signes de rouille lorsqu’il a marqué le but en se trompant d’une puce.

Haaland a profité de l’absence de Virgil van Dijk alors que Joel Matip et Joe Gomez avaient du mal à faire face à l’attaquant de City tout en gardant une ligne haute. Haaland a failli mettre en place Cole Palmer cinq minutes après sa chance manquée, mais le jeune a eu du mal à contrôler sa réduction dans une zone prometteuse.

Image:

Erling Haaland de Man City célèbre après avoir marqué contre Liverpool





Haaland a profité du lent départ de Liverpool après 10 minutes lorsqu’il s’est faufilé devant Gomez pour rencontrer le centre du pied gauche de De Bruyne pour propulser City en tête.

Notes des joueurs Ville de Man : Ortega (6), Lewis (7), Akanji (6), Laporte (6), Ake (8), Rodri (7), De Bruyne (9), Gundogan (7), Mahrez (8), Haaland (8) , Palmier (7). Sous-titres : Foden (6), Stones (6), Grealish (6), Silva (6). Liverpool : Keller (7); Milner (7), Gomez (5), Matip (6), Robertson (6) ; Bajcetic (6), Thiago (6), Elliott (6) ; Carvalho (7), Salah (7), Nunez (7). Sous-titres : Henderson (6), Oxlade-Chamberlain (7), Phillips (7), Keita (6), Fabinho (7). Homme du match: Kévin De Bruyne.

Liverpool était tous en mer jusqu’à ce que Carvalho se caresse dans un égaliseur autour du point de penalty. James Milner a remis le ballon au joueur de 20 ans après qu’une passe incisive de Matip a retiré cinq joueurs de City du match.

Les deux équipes ont eu des chances de prendre les devants avant la pause, mais Caohmin Kelleher a refusé Ilkay Gundogan avec un arrêt intelligent et bas tandis que Darwin Nunez de Liverpool a raté deux occasions.

City a fait un début électrique en seconde période alors que Mahrez a trouvé le fond du filet après 47 minutes avec une première touche et une finition sublimes, mais Liverpool a répondu moins d’une minute plus tard alors que Nunez préparait Salah pour égaliser pour la deuxième fois.

“Quel jeu cela a été,” Sports du ciel a déclaré l’expert Jamie Carragher dans un co-commentaire. “Ce match résume pourquoi la Premier League est la ligue la plus regardée du football mondial.

“Nous venons de regarder la finale de la Coupe du monde qui restera comme l’un des meilleurs matchs que beaucoup d’entre nous aient jamais vus. Les 49 premières minutes de ce match et les 49 premières minutes de la finale – ce match a une longueur d’avance. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les esprits se sont enflammés à l’Etihad à la suite d’un rapprochement entre Rodri et Fabinho dans les dernières étapes



Liverpool a dû payer pour le relâchement de sa défense vers l’heure de jeu alors que De Bruyne récupérait le ballon d’un corner court pour trouver Ake libre au poteau arrière, permettant au défenseur néerlandais de se diriger vers le vainqueur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les trois gros ratés de Darwin Nunez de Liverpool lors de la défaite 3-2 contre Manchester City



Nunez était coupable d’avoir gâché une autre occasion dorée en seconde période alors que son début de vie frustrant sous un maillot de Liverpool se poursuit au-delà de la pause de la Coupe du monde.

City peut égaler le record de neuf victoires en Coupe Carabao de Liverpool s’il réussit dans la compétition cette saison.

Pep : De Bruyne a ce feu ; Ville chanceuse d’avoir Lewis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola a distingué De Bruyne et Lewis pour les éloges après la victoire de City



L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola :

“Après la Coupe du monde et une longue période sans jouer, les deux équipes ont été incroyables avec un haut niveau et une intensité.

“Liverpool est si difficile, quand ils jouent bien, ils vous détruisent. La qualité des transitions qu’ils font, ils créent des occasions. Un grand compliment pour les joueurs qu’ils ont joué contre cette équipe. Sinon, vous ne jouez pas dans ce rythme et le courage est impossible.

“C’est vrai que les gars qui sont revenus après une semaine de repos, ils ont perdu un peu mais pas beaucoup. C’est plus difficile pour les joueurs qui étaient ici et qui ont eu du temps libre comme Erling Haaland et Cole Palmer. Ils ont été brillants, intenses et vraiment bien.

“Kevin a joué avec un feu à l’intérieur de lui. Il devait le trouver. Quel joueur. Depuis combien d’années il vient ici? Huit ans? C’est une légende absolue, il a le désir de trouver ce feu.

“Les garçons de l’Académie ont très bien joué en première mi-temps. Cela fait longtemps que j’ai vu une performance comme Rico Lewis, il a 17 ou 18 ans. La façon dont il a joué avec et sans ballon, nous avons de la chance d’avoir ce joueur pour la prochaine décennie. J’espère que le club pourra le prendre, le match qu’il a joué était exceptionnel.

Klopp : “Tous les buts de City étaient inutiles”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jurgen Klopp a été déçu de la nature des buts concédés par Liverpool



L’entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp à Sky Sports :

“Difficiles 15 premières minutes nous définitivement. Nous avons joué une formation à laquelle nous n’avons pas l’habitude de jouer. En pré-saison, nous avions Roberto Firmino au centre, Alex Oxlade-Chamberlain sur l’aile qui aide les choses. Ensuite, nous avons dû changer après la dernière session. Vous avez pu voir que nous avions besoin de temps pour nous adapter.

“Quand nous étions compacts, nous avons eu nos moments. C’est une super, super, super équipe qui fait les choses extrêmement bien. Au milieu de terrain, il faut être vraiment juste. Les 15 premières minutes, on a vraiment eu du mal et ça tue la confiance et la condamnation.

“Bon pour la mi-temps, tout va bien. La deuxième mi-temps commence et ils marquent le deuxième but avec le premier tir. C’était de classe mondiale de Riyad Mahrez mais nous aurions pu faire plus avant cela.

“Les buts que nous avons concédés étaient tous inutiles. Quand vous voyez le troisième but, nous avons changé avant et cela signifiait une nouvelle organisation. Nous avons regardé le ballon. Nous nous attendons tous à ce que Nathan Ake remporte cette tête, mais derrière cela, il n’y a personne à part deux joueurs de City .

“Les buts n’étaient pas nécessaires, le reste a été un match difficile pour les deux équipes. Nous avons eu de bons sorts, joué un bon football et aurions pu marquer plus de buts. C’est un résultat avec lequel nous devons vivre, c’est tout.”

Mahrez : Nous avons battu Chelsea et Liverpool – qui reste-t-il ?

L’ailier de Manchester City Riyad Mahrez s’adressant à Sky Sports :

“C’est toujours bien de marquer pour aider l’équipe à gagner. Dans l’ensemble, nous avons été très bons aujourd’hui et méritions de gagner.

“Tout le monde est revenu avec une bonne mentalité pour repartir. C’était un adversaire coriace mais on a fait le boulot et surtout en deuxième mi-temps, après le troisième but, on a été bons défensivement. On les a empêchés de prendre un troisième donc on est content.

“Je ne sais pas qui reste [in the competition] – nous avons battu Chelsea et Liverpool, deux meilleures équipes ! Nous prenons match par match et nous nous concentrons sur la prochaine équipe de Premier League.”

Robertson : Les jambes fatiguées ne nous ont pas aidés à la fin

Le défenseur de Liverpool Andy Robertton s’adressant à Sky Sports :

“Nous avons eu des occasions, ils ont eu des occasions, c’était un match assez ouvert. Je suis sûr que c’était un bon match pour le neutre mais pour nous, c’est décevant de perdre et de sortir de la coupe.

“C’était le premier match et je suis sûr que vous pouviez voir qu’il y avait des jambes fatiguées à la fin. Lorsque vous poussez pour égaliser, cela n’aide pas.

“Nous avons poussé, nous avons eu de bonnes occasions. Le match s’est joué sur de belles marges.

“Lorsque vous affrontez City, les deux équipes élèvent leur jeu et vous pouvez vous pousser un peu plus loin. Beaucoup de gens ont joué la Coupe du monde et il y avait beaucoup d’émotion là-dedans. Un match difficile pour commencer et il y a des points positifs nous pouvons prendre mais nous voulions la victoire.

“Décevant [to concede those goals], tout le monde aurait pu être arrêté. Le virage court et les deux premiers. Il faut être allumé et les buts sont décevants. On a eu deux bons buts de notre point de vue, ils ont pris leur chance, on n’en a pris que deux.

“Nous n’avons pas de temps à perdre, surtout en championnat. Avant la pause, nous avons récupéré les résultats et nous voulons lancer cela. Nous sommes hors de la coupe, ce qui est décevant et vous voulez aller chercher tous les trophées disponibles à toi.

“Ce sera un match difficile à Villa, nouveau manager et ils ont très bien commencé sous lui. Nous devons être prêts.”

Quelle est la prochaine étape pour Man City et Liverpool?

Manchester City reprend sa campagne de Premier League avec un déplacement à Leeds le 28 décembre ; coup d’envoi 20h.

Liverpool, quant à lui, fait face à un voyage à Aston Villa le lendemain de Noël; coup d’envoi 17h30.