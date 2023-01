Manchester City 3 – 0 Loups

Erling Haaland a réussi un triplé contre les Wolves alors que Manchester City maintenait la pression sur Arsenal, leader de la Premier League, avec une victoire 3-0.

Les loups ont étouffé l’équipe locale pendant une grande partie de la première mi-temps avant que Haaland ne prenne les commandes, se dirigeant vers le centre de Kevin De Bruyne. Il a ajouté une seconde sur place au début de la seconde période et a complété le tour du chapeau avec une finition directe après l’erreur de Jose Sa.

Seul son remplacement a épargné les Wolves. Les buts portent le total de Haaland en Premier League pour la saison à 25 en seulement 19 apparitions. La mini disette de deux matchs s’est terminée par sa tête face à Tottenham jeudi soir. Une nouvelle série de buts a commencé.

Le résultat a déplacé City à moins de deux points d’Arsenal au coup de sifflet à plein temps, les Gunners jouant l’un de leurs deux matchs en main plus tard dans l’après-midi. Les loups restent juste à l’extérieur de la zone de relégation, devant Bournemouth à la différence de buts.

Notes des joueurs Ville de Man : Ederson (6), Lewis (7), Stones (8), Akanji (7), Laporte (7), Rodri (7), Gundogan (7), De Bruyne (8), Mahrez (8), Haaland (9) , Greish (8). Sous-titres : Ake (7), Alvarez (7), Silva (7), Phillips (6), Palmer (6). Loups: Sa (4), Semedo (5), Collins (5), Kilman (5), Bueno (6), Neves (5), Nunes (6), Lemina (6), Traoré (5), Jimenez (5), Hwang (5). Sous-titres : Cunha (6), Moutinho (6), Sarabia (5), Podence (7), Aït-Nouri (6). Joueur du match : Erling Haland.

Comment Haaland a vu les loups

Pep Guardiola avait été frustré par ses joueurs en milieu de semaine, critiquant le manque de feu et il y avait des périodes au cours de la première mi-temps où cette intensité manquait. Mais cette combinaison de confiance de De Bruyne et Haaland a sorti l’impasse et City n’a pas regardé en arrière.

Image:

Erling Haaland célèbre avec Kevin De Bruyne après avoir ouvert le score pour Man City contre les Wolves





Le vif Jack Grealish s’est vu refuser un fort appel de pénalité et a vu un tir dégagé de la ligne par Nathan Collins dans les minutes qui ont suivi le premier but alors que les champions de Premier League accéléraient le rythme. Les loups ont effectué trois remplacements à la mi-temps. Cela n’a pas aidé.

Nouvelles de l’équipe Pep Guardiola a apporté deux changements à l’équipe qui a battu Tottenham avec l’abandon de Nathan Ake et Julian Alvarez, remplacés par Aymeric Laporte et Kevin De Bruyne. Les loups ont changé trois de l’équipe qui a battu West Ham avec Daniel Podence, Joao Moutinho et Matheus Cunha au banc en faveur de Mario Lemina, Raul Jimenez et Adama Traoré. Pablo Sarabia a dû attendre ses débuts complets, il faisait partie des remplaçants.

Ruben Neves a fait trébucher Ilkay Gundogan dans la surface de réparation peu après la pause et Haaland a fait le reste sur place. Son troisième but aurait pu être encore plus facile, inscrit pour lui de manière désintéressée par Riyad Mahrez après que Sa eut passé le ballon directement à l’ailier.

Mahrez pensait qu’il avait son but quand De Bruyne l’a joué, mais il était hors-jeu de justesse et avec Haaland remplacé, les Wolves ont été épargnés de nouvelles punitions. Le débat sur l’impact de Haaland à City se poursuivra, mais son record de buteurs parle vraiment de lui-même.

Haaland en statistiques

Erling Haaland a marqué 18 buts en seulement 11 matchs à domicile de Premier League, le plus grand nombre de buts à domicile par un joueur de Manchester City en une seule campagne (dépassant Sergio Aguero en 2011-12-16).

Kevin De Bruyne a aidé Haaland cinq fois en Premier League cette saison pour Manchester City – c’est le plus grand nombre de passes décisives d’un joueur pour un autre dans la compétition cette saison.

Haaland a marqué 25 buts en Premier League cette saison, dépassant les vainqueurs du Golden Boot de la saison dernière (Mohamed Salah et Heung-Min – 23).

Haaland a marqué son quatrième triplé en Premier League pour Man City lors de ce qui n’est que sa 19e apparition, le moins de matchs joués pour marquer quatre tours du chapeau dans l’histoire de la compétition. Le précédent record était de 65 apparitions de Ruud van Nistelrooy.

Statistiques FPL : Man City 3-0 Wolves Objectifs Haland (3) Aides De Bruyne, Gundogan, Mahrez Points bonus Haaland (3), Laporte, Pierres (2)

Et après?

Manchester City tournent maintenant leur attention vers un match nul au quatrième tour de la FA Cup à domicile contre les rivaux du titre de Premier League Arsenal le vendredi, coup d’envoi à 20h.

City affrontera ensuite un autre club du nord de Londres en Tottenham pour leur prochain match de Premier League le 5 février, en direct sur Sports du ciel avec coup d’envoi à 16h30.

Le calendrier chargé de février de la ville les voit accueillir Aston Villavivre de Sports du cielle 12 février, avant un affrontement en championnat contre Arsenal trois jours plus tard. Un voyage à Forêt de Nottingham est suivi de leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à RB Leipzigavant de se rendre à Bornemouth pour terminer le mois.

loupsLa sortie de la FA Cup la semaine dernière signifie qu’ils ont le week-end prochain, leur prochain match étant un affrontement à domicile avec Liverpool le 4 février.

Le voyage de côté de Julen Lopetegui à Southamptonhéberger Bornemouth et allez à Fulham dans leurs matches restants le mois prochain.