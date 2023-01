Manchester City 1 – 1 Everton

Manchester City a raté l’occasion de passer à moins de deux points d’Arsenal, leader de la Premier League, après que la superbe finition de Demarai Gray ait valu à Everton un match nul 1-1 au stade Etihad.

Le boulon de Gray du bleu a insufflé la vie à l’équipe de Frank Lampard et a simultanément entravé la charge de titre de City le dernier jour de 2022.

Erling Haaland s’est fait de la place en 24 minutes pour convertir le centre de Riyad Mahrez en un étonnant 21 buts en Premier League lors de ses 15 premières apparitions.

Mais Everton a égalisé avec son premier tir du match en seconde période alors que Gray reprenait pied pour couper à l’intérieur de Manuel Ajankji et trouver le coin le plus éloigné via le dessous de la barre transversale d’Ederson (64) avec une fusée imparable.

“Nous avons montré beaucoup de personnalité et d’éthique de travail”, a déclaré Lampard. “Quand vous jouez contre une équipe du niveau de City, vous comprenez ce qui s’en vient. Si vous vous ouvrez contre eux, ils vous mettent au lit donc nous devions avoir un certain style et les joueurs s’en tenaient à cela et marquaient un but. C’est très dur mais ils l’ont fait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici comment Lee Hendrie a réagi au but exceptionnel de Demarai Gray lors de la visite d’Everton à Manchester City.



“Nous ne devions pas leur donner l’espace qu’ils voulaient. Je pense que nous étions assez bons pour ça. Nous avons eu d’excellents blocs et défendu aussi. Lorsque vous restez dans le jeu, vous avez un peu de conviction et vous avez juste besoin de quelques instants. Nous un moment spécial.”

Le résultat donne à Arsenal l’opportunité d’écarter sept points de City lorsqu’ils affronteront Brighton plus tard le soir du Nouvel An, en direct sur Sports du cieltandis qu’Everton reste 16e, deux points au-dessus de la zone de relégation après avoir mis fin à sa série de quatre défaites toutes compétitions confondues.

Image:

Gray célèbre son coup de foudre





Notes des joueurs Ville de Man : Ederson (6), Lewis (7), Stones (6), Akanji (6), Ake (6), De Bruyne (7), Rodri (7), Bernardo Silva (6), Mahrez (7), Grealish (6 ), Haland (7). Sous-titres : Gundogan (n/a), Alvarez (n/a), Foden (n/a). Éverton : Pickford (8), Patterson (8), Godfrey (7), Coady (7), Tarkowski (9), Mykolenko (7), Iwobi (7), Gueye (8), Onana (7), Gray (8), Calvert-Lewin (7). Sous-titres : Doucouré (6), Maupay (5), Coleman (7), Davies (n/a). Homme du match: James Tarkowski.

Comment Lampard a fait valoir son point de vue sur City

Image:

Lampard et Gray se félicitent





Lampard a subi des pressions après la défaite tardive à domicile contre les Wolves le lendemain de Noël, mais ce fut une démonstration débordante d’esprit combatif qui a souligné la conviction que ses joueurs ont toujours en sa gestion.

Lampard a apporté quatre changements à sa formation de départ, certains d’entre eux étant imposés pour cause de maladie. Anthony Gordon et Yerry Mina n’ont pas pu se débarrasser d’un bogue, mais le premier départ de Dominic Calvert-Lewin depuis début novembre a été un coup de pouce bienvenu.

Nouvelles de l’équipe Les champions de Manchester City n’ont apporté qu’un seul changement pour la visite d’Everton en difficulté alors que Bernardo Silva a remplacé Ilkay Gundogan au milieu de terrain.

Cela signifiait que l’arrière droit de 18 ans, Rico Lewis, a conservé sa place devant Kyle Walker et Joao Cancelo, qui étaient tous deux sur le banc avec Phil Foden et le vainqueur de la Coupe du monde Julian Alvarez.

Everton a accueilli Dominic Calvert-Lewin après un certain nombre de problèmes de forme physique tandis que Conor Coady a également commencé après avoir été inéligible contre les Wolves le lendemain de Noël. Anthony Gordon n’a pas été inclus dans l’équipe.

Lampard a appelé de son côté à montrer de la fierté et de la personnalité dans leur performance – mais c’est City qui a sorti l’impasse à la 24e minute. Rodri a récupéré le ballon sur Alex Iwobi et après que Nathan Ake a nourri Bernardo Silva, Kevin De Bruyne a combiné à l’intérieur avec Jack Grealish avant que Riyad Mahrez ne soit retrouvé dans l’espace sur la droite.

L’Algérien a fait du mutisme à l’intérieur de Vitaliy Mykolenko avant de renvoyer le ballon à Haaland pour qu’il rentre à bout portant malgré les meilleurs efforts de Conor Coady sur la ligne.

Image:

Haaland ouvre le score pour Man City





À ce moment-là, Mahrez avait déjà eu la malchance de ne pas avoir obtenu de penalty quand Idrissa Gueye lui a grignoté les pieds dans la surface mais City a failli doubler son avance sur le coup de la mi-temps.

John Stones a perdu Calvert-Lewin sur un coup franc de Kevin De Bruyne et a cogné sa tête contre le poteau. De la balle perdue, Haaland a attrapé Mykolenko avec un défi tardif qui a valu au Norvégien une réservation malgré Jordan Pickford menant les protestations pour une punition plus sévère.

Il y a eu un retard de six minutes au début de la deuxième période après un dysfonctionnement de l’écouteur de l’un des arbitres assistants, mais après le problème technique, c’est Everton qui a porté un coup de marteau improbable. Rodri était lâche en possession alors que Gueye nourrissait Gray sur la gauche. L’ailier de retour a utilisé Mykolenko comme leurre pour dériver à l’intérieur d’Akanji avant de déclencher une frappe infaillible au-delà d’Ederson.

Image:

Jordan Pickford frappe un coup franc





“Le talent de Demarai est là et cette finition est en lui”, a ajouté Lampard. “Nous devons continuer à lui dire de tirer depuis ces zones. C’était un moment spécial et parfois vous en avez besoin là-bas. Demarai est un joueur extrêmement talentueux mais j’aimerais qu’il obtienne quelques touches supplémentaires.”

Ce n’était que le deuxième but de Gray en Premier League de la saison et le premier à l’extérieur depuis août 2021 contre Brighton, mais c’est un joueur capable d’offrir des moments de brillance, et c’était un cadeau de Noël tardif à ces supporters assiégés d’Everton.

“Dès qu’il a quitté mon pied, j’ai en quelque sorte su”, a déclaré Gray par la suite.

La frustration a commencé à monter pour les hôtes alors qu’Everton cherchait à minimiser le temps et que Tom Davies remplaçait l’impressionnant Gueye.

Image:

Gray célèbre son superbe égaliseur





À sept minutes de la fin, Pickford a réalisé un superbe arrêt pour contrer l’effort dévié de Mahrez. Le danger n’est toujours pas écarté puisque le tir de Rodri sur un cutback est brillamment bloqué par James Tarkowski.

Onze minutes supplémentaires ont été signalées – et dans les dernières secondes de ce laps de temps imparti, c’est le Rodri non marqué qui s’est levé pour inexplicablement diriger le centre de Mahrez alors qu’Everton a tenu bon pour un point improbable.

City n’a plus réussi à remporter des matchs de championnat à domicile consécutifs pour la première fois depuis mai 2021, lorsqu’ils ont perdu contre Leeds et Chelsea.

Guardiola : Nous avons joué contre un défenseur huit

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola était satisfait de la performance de Manchester City malgré son décevant match nul 1-1 contre Everton.



Patron de Manchester City Pep Guardiola: “Nous avons très bien joué. Nous avons joué du bon football dans tous les départements. Nous avons gagné les deuxièmes balles mais nous n’avons pas pu gagner.

“Nous avons perdu cinq points à domicile lors des deux derniers matchs, ce qui est toujours difficile à encaisser. Je dirais qu’ils en avaient huit à l’arrière. Brentford a joué dans la même forme mais nous n’avons pas pu contrôler leurs longues balles et leurs deuxièmes balles. Nous leur avons laissé une chance et c’était un but fantastique, il faut dire “félicitations” mais en général ce que nous avons fait était vraiment bien.

“Le langage corporel des joueurs contre Leeds était incroyable et m’a donné confiance. J’ai vu comment ils étaient sur le terrain, alors je suis resté avec la plupart d’entre eux. Rico [Lewis] on dirait qu’il est le meilleur à chaque match. Il est tellement intelligent et nous aide dans notre façon de jouer, en créant des occasions et en contrôlant le jeu.

“Le meilleur Everton a été pendant 10 minutes en première mi-temps, puis ils ont marqué un but fantastique sur une contre-attaque. Nous devions marquer le deuxième but.”

Lampard : “Parfois, le football vous rapporte”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Frank Lampard n’a pas tari d’éloges sur Demarai Gray après avoir marqué une belle égalisation pour Everton.



Patron d’Everton Franck Lampard: “La qualité de la finition était de premier ordre. Demarai en veut plus et je le veux. Cela nous a fait comprendre. Vous avez un tout petit peu de chance bien sûr. Nous méritions plus la semaine dernière après le résultat. Parfois, le football vous rapporte en différentes manières.

“Nous avons deux matchs à domicile en championnat et nous devons aller chercher des points, mais nous devons nous battre pour chaque instant. C’est un gros point pour nous.

“Nous sommes restés dans le match et nous avons eu ce que nous méritions. Les gens vous attendaient donc nous avons dû nous défendre avec la performance. Après le match des Wolves, tout était négatif, mais avec le football, vous devez attendre votre jour pour répondre . Nous n’avons encore rien obtenu mais nous devons faire avancer ce résultat contre Brighton.”

Statistiques FPL: Man City 1-1 Everton Objectifs Haland, Gray. Aides Mahrez, Gueye. Points bonus Mahrez (3), Gris (2), Haaland (1)

Haaland termine 2022 avec un autre record – Statistiques Opta

Everton a décroché son premier point à l’extérieur contre Manchester City en championnat depuis août 2017 (1-1), alors que c’est la première fois qu’il évite la défaite après avoir pris du retard à l’Etihad.

Manchester City reste sans victoire lors de ses cinq matchs de Premier League disputés le soir du Nouvel An, en faisant quatre nuls et en perdant un.

Seul Harry Kane (26 ans) a marqué plus de buts en Premier League en 2022 que Erling Haaland (21 ans) de Man City, bien que l’attaquant norvégien n’ait rejoint la ligue qu’en août.

Et après?

Jeudi 5 janvier 18h30



Coup d’envoi 20h00





Manchester City est de retour en action le jeudi 5 janvier, lors de son voyage à Chelsea, en direct sur Sky Sports Premier League; coup d’envoi 20h.

Pendant ce temps, la prochaine affectation d’Everton aura lieu le mardi 3 janvier. Ils accueillent Brighton à Goodison Park ; coup d’envoi 19h45.