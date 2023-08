Manchester City 1 – 0 Newcastle

Manchester City a remporté sa deuxième victoire de la saison grâce à une superbe frappe de Julian Alvarez, remportant une victoire méritée 1-0 sur Newcastle.

Deux des grands vainqueurs de la Premier League lors du week-end d’ouverture se sont affrontés dans un Etihad Stadium jubilatoire, mais il n’y avait aucun signe du Newcastle qui a mis cinq devant Aston Villa, l’équipe de Pep Guardiola surclassant ses visiteurs dans presque tous les départements.

Newcastle n’a pas gagné en 18 visites de championnat au domicile de City à Manchester – qui a offert aux fans une triple célébration d’avant-match, avec un trio de trophées et des feux d’artifice entraînants, avant qu’Alvarez ne se mette au travail pour démanteler la dernière équipe à être victime de l’impérieux de City. record à domicile.

Phil Foden a fourni la passe décisive pour le but de Julien Alvarez





Notes des joueurs Manchester City: Ederson (7), Walker (8), Akanji (8), Dias (7), Gvardiol (7), Kovacic (7), Rodri (7), Foden (9), Alvarez (8), Grealish (6), Haland (5). Sous-titres : Aucun Newcastle : Pope (7), Burn (6), Botman (6), Schar (5), Trippier (6), Joelinton (6), Guimaraes (6), Tonali (6), Gordon (5), Isak (6), Almiron (6). Sous-titres : Barnes (6), Longstaff (7), Wilson (6), Anderson (5), Livramento (n/a). Joueur du match : Phil Foden

Phil Foden était majestueux en possession, utilisant une passe sans regard pour frapper le smasher d’Alvarez à la 31e minute, ce qui a fini par être la seule percée d’un match jonché d’occasions pour Erling Haaland – bien que seulement la moitié des quatre efforts de l’attaquant aient touché la cible.

Newcastle s’est amélioré après la pause mais était impuissant à empêcher les nouveaux champions de la Super Coupe d’étendre leur impressionnant parcours à 17 victoires consécutives à domicile, alors qu’ils se placent en tête du classement de la Premier League avec Brighton.

« C’est le deuxième match de la saison mais c’est la preuve de la raison pour laquelle nous avons beaucoup gagné », a déclaré Guardiola, « l’état d’esprit et la mentalité de ce groupe de joueurs m’étonnent à chaque fois. »

Comment City a dominé Newcastle

Julian Alvarez a marqué son premier but de la nouvelle saison





Newcastle, soutenu par la déroute de Villa la semaine dernière, avait parcouru les 145 milles au sud dans l’espoir de remporter sa première victoire en championnat à City depuis près de 23 ans. Les espoirs ont finalement été vains.

L’équipe de Guardiola, peut-être un peu fatiguée des exploits en milieu de semaine à Athènes, n’a pas été à son meilleur tout au long, mais a produit une performance professionnelle pour faire suite au succès de Burnley la semaine dernière, avec l’attaquant Alvarez et Foden les joueurs les plus brillants sur le terrain.

City a commencé à faire pression au milieu de la première mi-temps et a menacé pour la première fois lorsque Manuel Akanji a enroulé une tentative à longue portée, avant que Haaland ne parvienne pas à se connecter avec le centre bas d’Alvarez.

Julian Alvarez célèbre avec son coéquipier Phil Foden après avoir marqué le vainqueur de Man City





Après être entré dans le rôle de meneur de jeu laissé vacant par l’absent de longue date Kevin De Bruyne, Foden a ensuite commencé à dicter de manière centralisée, créant sept chances du jeu ouvert au total – son meilleur en compétition, 131 apparitions.

« J’aime jouer là-bas, j’espère qu’à l’avenir, je pourrai jouer plus de matchs là-bas et montrer aux gens ce que je peux faire », a déclaré Foden après le match. « Le manager m’a parlé plusieurs fois, il m’a dit de rester patient, vous aurez votre chance. »

Comme on pouvait s’y attendre, le n ° 47 était au cœur de la seule ouverture du match, se tortillant dans l’espace avant de tirer une passe inversée intelligente vers Alvarez, qui a fléché dans le coin supérieur droit de Nick Pope. Foden a ensuite glissé Haaland dans le but, mais le tir bas du Norvégien s’est éloigné du deuxième poteau.

Erling Haaland n’a réussi à diriger que deux de ses quatre tirs cadrés





L’échec de City à tuer le match a permis à Newcastle d’y revenir alors que le match devenait plus étiré tard, mais ni Miguel Almiron ni Harvey Barnes n’ont eu l’effet escompté, ce dernier enregistrant le seul tir cadré de Newcastle – qu’Ederson a attrapé confortablement. .

Au final, la frappe d’Alvarez a suffi et City, qui a commencé la soirée en paradant l’argenterie de la saison dernière, a pu célébrer un autre travail bien fait.

Pep explique l’interaction secondaire avec le fan

Un fan de Manchester City a reçu une offre inattendue d’une chance d’entraîner l’équipe de Guardiola après que l’Espagnol n’ait effectué aucun remplacement lors de la victoire.

« Il (le fan) m’a dit ‘Fais un remplaçant’. J’ai dit viens t’asseoir ici et fais-le. Le jeu était dans un bon tempo, un bon rythme », a déclaré Guardiola. TNT Sports.

« Je n’ai pas vu les joueurs trop fatigués. Ce n’était pas facile de faire les changements, donc je ne l’ai pas fait. »

Parlant de la performance de Foden, Guardiola a déclaré : « Phil est une réalité en tant que joueur, il peut jouer à plusieurs postes.

« C’est une vraie menace. Je suis vraiment content. La façon dont il se comporte avec tout le monde. La mentalité est toujours là. C’est la chose la plus importante. »

Howe : « Elite » City trop bien

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, s’exprimant sur TNT Sports :

« Match difficile. Comme nous le savions. C’est une équipe d’élite. Nous avons fait de notre mieux pour exécuter notre plan, appuyer haut et leur rendre la tâche difficile. Mais ils ont bien fait contre cela.

« Quand les moments sont venus pour nous, nous n’étions pas assez cliniques. Je ne me souviens pas trop de l’ouverture de leur but, je me souviens de l’action finale – c’est à moi d’analyser.

« La performance de la deuxième mi-temps était bien meilleure. En termes de forme physique, nous avions l’air bien, mais nous étions techniquement en retrait aujourd’hui, et c’est là que nous avons perdu le match. Nous avons pas mal retourné le ballon.

« Je pensais toujours que nous avions bien défendu. Vous pouvez choisir l’une des deux façons ici, soit vous vous asseyez, soit vous essayez de les poursuivre et nous avons opté pour ce dernier. Nous voulions être nous-mêmes mais nous ne l’avons pas tout à fait exécuté. »

Opta: Newcastle faiblit, City n’a besoin que de 11

Newcastle n’a enregistré qu’un seul tir cadré au stade Etihad; leur plus petit nombre dans un match de Premier League sous Eddie Howe.

Manchester City n’a effectué aucun remplacement dans un match de Premier League pour la première fois depuis mai 2022, alors que ce n’était que la sixième fois en 268 matchs de championnat que Pep Guardiola n’apportait aucun changement.

Julian Alvarez a été directement impliqué dans 20 buts lors de ses 26 départs dans toutes les compétitions pour Manchester City, marquant 15 buts et fournissant cinq passes décisives.

Statistiques FPL : Man City 1-0 Newcastle Objectifs Álvarez Aides Foden Points bonus Foden (3), Alvarez (2), Akanji (1)

Et après?

celui de Manchester City le prochain match est loin Royaume-Uni de Sheffield en Premier League le dimanche 27 août, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 14h.

Dimanche 27 août 13h00



Coup d’envoi 14h00





L’équipe de Pep Guardiola accueille alors Fulham le samedi 2 septembre – coup d’envoi 15h.

Newcastle seront les prochains en action le dimanche 27 août lorsqu’ils accueilleront Liverpool en Premier League, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 16h30.

Dimanche 27 août 16h00



Coup d’envoi 16h30





Les Magpies se rendent ensuite à Brighton le samedi 2 septembre, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 17h30.

