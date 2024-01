Manatt continue de développer son groupe de divertissement avec un directeur de talent renommé à New York

Le travail de Binta Niambi Brown avec des icônes mondiales du sport, de la musique, des médias et du divertissement ainsi que sa vaste expérience en tant que directrice de disques, gestionnaire de talents et défenseure des artistes approfondissent le travail de Manatt au sein de l’économie des créateurs.

NEW YORK, le 18 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Manatt, Phelps & Phillips, LLP, une société de services professionnels multidisciplinaires intégrés, a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’Entertainment Partner Binta Niambi Marron dans le bureau new-yorkais du cabinet. Fort d’une vaste expérience dans la gestion et le développement des talents, ainsi que d’avoir dirigé une variété de transactions complexes de grande valeur, Brown renforce les capacités de Manatt au sein de l’économie des créateurs et en conseillant des clients emblématiques mondiaux sur la manière de créer, d’innover, de développer et de protéger leurs entreprises. et les marques.

« Manatt a toujours été à l’avant-garde en matière de représentation des forces créatives dans les secteurs du sport et du divertissement, et dans l’économie numérique d’aujourd’hui en évolution rapide, les clients ont de plus en plus besoin des conseils de conseillers expérimentés qui comprennent parfaitement leurs activités et leurs opportunités de croissance », a déclaré PDG et associé directeur de Manatt Donna L. Wilson. « L’expérience de Binta parle d’elle-même et nous sommes ravis qu’elle rejoigne notre groupe dynamique de divertissement et élargisse nos capacités dans le domaine du sport, qui recoupe notre plateforme dans des domaines tels que les transactions, les médias numériques, le capital-risque et la publicité.

La pratique de Brown se concentre sur la représentation des magnats de l’industrie à travers toute la gamme des transactions de divertissement, de la structuration des transactions et d’autres planifications stratégiques, fournissant des conseils juridiques et stratégiques à ses clients dans les domaines du sport, de la musique, des médias, de la télévision et du cinéma. S’appuyant sur sa vaste expérience dans la gestion et le soutien de talents mondiaux, elle jouera un rôle clé dans le renforcement des capacités de Manatt à représenter des clients dans ces secteurs et apportera des informations précieuses et des conseils pratiques pour aider les créateurs à poursuivre des opportunités commerciales innovantes.

“Binta jouit d’une immense réputation en tant que négociatrice d’entreprise, gestionnaire de talents et défenseure des artistes, ce qui la rend incroyablement précieuse pour les clients talentueux qui développent de plus en plus leurs entreprises et s’approprient leurs marques personnelles dans l’économie des créateurs en pleine explosion d’aujourd’hui”, a déclaré Manatt Entertainment Leader. Jordan Bromley. “En 2024, nous nous attendons à une croissance continue dans ce domaine, et Binta est un ajout important à notre équipe nationale alors que nous exploitons les opportunités de croissance et d’innovation à venir pour les athlètes, les musiciens, les créateurs et bien plus encore.”

Avant de rejoindre Manatt, Brown a fondé Omalilly Projects, une société de gestion de talents, de développement et de production et un cabinet de conseil travaillant avec la vente de disques multi-platine, des artistes musicaux et producteurs de disques primés aux GRAMMY Awards, des auteurs à succès, des comédiens, des scénaristes et des créatifs primés du New York Times. entrepreneurs. Elle a également été coprésidente fondatrice et cofondatrice de la Black Music Action Coalition, une organisation qui défend les intérêts des artistes, auteurs-compositeurs, producteurs et autres professionnels passionnés de l’industrie noirs. De plus, Brown a été responsable des opérations et de la stratégie dans une maison de disques basée à Los Angeles, ainsi que partenaire dans un cabinet d’avocats international où elle a conseillé des sociétés de divertissement et de médias dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions de grande valeur, de dettes publiques et privées et d’offres d’actions. et des financements par emprunt garantis. En tant qu’avocate d’affaires, elle a structuré, négocié et conclu des transactions de plus de 100 milliards de dollars.

« Le modèle d’intégration des services juridiques et de conseil de Manatt, associé à sa culture collaborative et axée sur la mission, en fait la plateforme idéale pour continuer à développer ma pratique et aider mes clients à capitaliser sur leur propre succès », a déclaré Brown. « Je suis ravi de rejoindre cette incroyable équipe de professionnels alors que nous conseillons collectivement des clients emblématiques mondiaux à plusieurs traits d’union et les aidons à développer leurs plateformes commerciales et leurs entreprises.

Brown rejoint la liste croissante de professionnels du droit et du conseil dans les principaux domaines de pratique du cabinet, notamment le divertissement (Bill D’Angelo); Soins de santé (Heide Bajnrauh, Axel Bernabé, Robert (Rob) Fraiman, Seth Frazier, Éric Gold, Paul Irving, Dr Tracy Johnson, Lauren Polak et Thomas (Tom) Robertson); et litiges (Justin Wolosz, Randy S.Grossman et Dylan Carson).

Brown a obtenu son doctorat en droit de la Columbia Law School et son baccalauréat en sciences politiques avec distinction du Barnard College. Elle a également été Senior Fellow du Mossavar-Rahmani Center for Business and Government à la Harvard Kennedy School et cadre en résidence pour le New Orleans Startup Fund.

