Manasi Parekh a déclaré qu’il y a une double pression lorsque vous êtes une actrice car les gens vous jugent sur la base de votre apparence.

L’actrice populaire Manasi Parekh, qui a récemment joué dans le film Kutch Express, a révélé qu’on lui avait dit « Tu n’es pas assez sexy, tu n’es pas assez jolie » au début de sa carrière. Dans une conversation exclusive avec DNA, l’actrice a parlé de ses premiers jours et a mentionné comment elle s’était motivée.

Lorsqu’on lui demande comment elle se motive, Manasi a déclaré: « Dans la vingtaine, en tant que personne dans cette industrie, en particulier en tant qu’actrice, il y a une double pression parce que vous devez regarder d’une certaine manière lorsque les gens vous jugent et disent » vous n’êtes pas assez sexy, vous n’êtes pas assez jolie et vous n’obtiendra pas un rôle principal ». Toutes ces choses m’ont été lancées au début de ma carrière, ce qui était vraiment démotivant, mais je me disais ‘Je trouverai mon propre chemin et je le trouverai.’ Alors les insécurités et les angoisses viendraient. Je pense que les jours où tu n’as envie de rien faire et où tu es démotivé sont aussi les jours où tu laisses ton anxiété et tes peurs prendre le dessus sur toi.

Regarder l’interview :





Elle a ajouté: « Maintenant, quand je vieillis, j’ai réalisé que la meilleure façon de gérer cela est » d’accord, j’ai peur. OK bien! Accepte-le. C’est la première étape, puis il suffit de se présenter. Parlant de son film, Kutch Express présente une vision moderne des relations, soulignant la force du lien unique entre la belle-mère et la belle-fille et un fils qui encourage sa mère à poursuivre ses rêves et à vivre sa vie à la perfection. le plus complet.

Sous la direction magistrale de Viral Shah, ce joyau cinématographique promet une expérience exceptionnelle, évoquant le rire, les larmes et l’espoir. Chaque personnage prend vie, forgeant une connexion inoubliable avec les spectateurs. Produit par Parthiv Gohil et Manasi Parekh, Kutch Express est un artiste familial parfait, débordant d’un puissant message d’autonomisation des femmes.

Lire|Kutch Express : Viraf Patel parle de son expérience de travail avec Manasi Parekh, Darsheel Safary | Exclusif