Manas Dhamne, prodige du tennis de 15 ans, obtient une wildcard; Tirages annoncés

La star montante indienne Manas Dhamne sera en compétition aux côtés du numéro 17 mondial Marin Cilic et d’autres stars mondiales lors de la cinquième édition du Tata Open Maharashtra alors que le prodige du tennis de 15 ans a reçu une wildcard dans le tableau principal du simple de l’Asie du Sud. seul événement ATP 250, se déroulant au Balewadi Stadium de Pune du 31 décembre au 7 janvier.

L’adolescent né à Pune est l’actuel champion d’Asie junior et l’un des plus jeunes à remporter ce titre. Dhamne a également été sélectionné pour le Grand Chelem Player Grant Program 2023.

“Nous sommes ravis d’annoncer Manas Dhamne comme troisième joker. C’est un joueur très talentueux et je suis sûr que ce tournoi l’aidera grandement dans sa carrière. Il n’est pas habituel pour les joueurs indiens de jouer aux côtés des meilleurs joueurs du monde à un si jeune âge, mais c’est pour cela que ce tournoi est connu, construisant l’avenir de l’Inde et offrant des opportunités aux joueurs indiens. Je suis sûr que Dhamne impressionnera la foule avec un bon spectacle », a commenté Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra et président de la Maharashtra State Lawn Tennis Association.

« Manas Dhamne a fait des progrès rapides. Il a le potentiel d’être la prochaine star indienne et nous nous engageons à offrir une plateforme de classe mondiale à des joueurs comme lui, en les aidant à renforcer leur croissance au niveau international. Nous avons des noms forts cette année et jouer contre eux va être une expérience passionnante pour Dhamne. Je lui souhaite le meilleur », a déclaré Sunder Iyer, co-secrétaire de la All India Tennis Association et secrétaire de la Maharashtra State Lawn Tennis Association.

Le joker est également venu comme cadeau d’anniversaire pour Dhamne, qui a eu 15 ans jeudi. Il fera sa première apparition à l’ATP Tour devant les supporters locaux du plus grand tournoi de tennis de l’Inde, organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune. .

En mai, Dhamne a participé à l’événement Challenger en Italie et il a également disputé deux événements ITF en Tunisie plus tôt ce mois-ci. Il affrontera l’Américain Michael Mmoh, numéro 113 mondial, lors du match du premier tour lundi.

Outre le champion de l’US Open 2014 Cilic, le champ des simples comprend également 17 joueurs du Top 100.

Pendant ce temps, les tirages au sort ont également été révélés samedi alors que la tête de série Cilic lancera sa campagne au deuxième tour avec le finaliste de la dernière édition Emil Ruusuvuori, le n ° 35 mondial Botic van de Zandschulp et le n ° 43 mondial Sebastian Baez, qui ont tous a reçu des laissez-passer au premier tour.

En double, les champions en titre Rohan Bopanna et Ramkumar Ramanathan s’affronteront lors du premier tour. Bopanna jouera avec van de Zandschulp tandis que Ramanathan s’est associé au Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela. La paire de têtes de série Rajeev Ram et Joe Salisbury affrontera Baez et Luis David Martinez.

La cérémonie de tirage au sort a eu lieu en présence du trésorier de Tata Open Maharashtra, Sanjay Khandare, IAS, ainsi que de Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra et président de la Maharashtra State Lawn Tennis Association, Sunder Iyer, co-secrétaire de All India Tennis Association et secrétaire. de l’Association de tennis sur gazon de l’État du Maharashtra. Dhamne et Ruusuvuori étaient également présents à l’occasion.

