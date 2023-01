Manas Dhamne évincé par Michael Mmoh

Manas Dhamne, tous âgés de 15 ans, a impressionné par son approche intrépide avant d’être maîtrisé par Michael Mmoh lors du premier tour du simple messieurs du Tata Open Maharashtra lundi.

Étant donné une entrée wild card dans le premier tournoi de tennis, Dhamne a goûté au tennis de haut niveau le jour de l’ouverture de l’événement ATP250, avant de quitter le tournoi avec une défaite 2-6 4-6 contre le numéro 115 mondial.

Face à un adversaire physiquement plus fort et techniquement supérieur, Dhamne a donné un aperçu de ce qu’il pourrait apporter à la table en grandissant et en mûrissant.

Il n’avait pas les jambes pour gagner ces rallyes intenses et n’avait pas le pouvoir de déranger son rival de manière constante, mais a montré beaucoup de cœur pour un combat et cela a justifié son entrée en wild card.

«Je ne m’attendais pas à ça (combat). Il m’a pris par surprise. Il a un bel avenir devant lui”, a déclaré Mmoh, 24 ans, en faisant l’éloge de l’adolescent.

Dhame avait le fan local intéressé par le quatrième match du premier set quand il a frappé un superbe vainqueur de revers et a suivi cela avec un coup droit solide que Mmoh a marqué pour gagner deux points de rupture. L’Américain est sorti en servant fort pour tenir et en a fait un trafic à sens unique par la suite.

Dhamne a également utilisé des amortis et des tranches de revers, montrant la présence d’esprit mais manquant parfois d’exécution. Ses vainqueurs intermittents ont empêché le match d’être fade.

L’Américain a eu une pause précoce dans le premier set et était bientôt sur le point de terminer le concours, mais a abandonné son service avec une double faute et semblait ressentir la chaleur, perdant quelques points d’affilée.

Mmoh a cependant clôturé le match au 10e match avec un service parfait.

