Pardonpalooza s’est poursuivi mercredi, avec l’octroi de clémence par le président Trump à son ancien conseiller de campagne, Roger Stone, au père de son gendre, Charles Kushner, et à son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, signalant qu’il s’emploie maintenant à protéger les gens même. plus proche de son cercle intime.

Et dans le cas de Paul Manafort, Trump s’aide également: Manafort, après tout, a été la cheville ouvrière des efforts d’ingérence électorale de la Russie en 2016, et de son refus de coopérer avec l’enquête du Conseiller spécial sur la même chose – à un prix élevé pour lui-même. – c’est ce qui a empêché de révéler tous les détails de la collusion de la campagne Trump avec la Russie.

Pour comprendre pourquoi le silence de Manafort était si critique pour Trump, il est utile de se souvenir des antécédents et des activités de Manafort pendant son rôle de courte durée dans la campagne Trump. Lorsque Manafort est arrivé à la porte de la campagne en mars 2016, il se trouvait qu’il avait une dette de 19 millions de dollars envers un oligarque russe, Oleg Deripaska. La dette est née du travail que Manafort avait précédemment effectué en Ukraine en tant que consultant pour le Parti des régions pro-russe. Notamment, malgré une situation financière difficile, Manafort a proposé de travailler gratuitement pour la campagne Trump. Au début de son temps en tant que directeur de campagne de Trump, Manafort a écrit à son associé, Konstantin Kilimnik, un consultant politique russo-ukrainien qualifié par la commission du renseignement du Sénat comme un «officier du renseignement russe», lui demandant comment il pouvait utiliser sa position pour «guérir» »Avec Deripaska et offrant de fournir à l’oligarque des séances d’information privées sur la campagne.

« Hommes blancs riches »: Trump pardonne Manafort et autres alliés

En plus de ces courriels – qui ont été obtenus par le Conseiller spécial lors de son enquête sur la Russie – Manafort a eu d’autres contacts fragmentaires liés aux efforts d’ingérence de la Russie. Manafort faisait partie de la réunion de la Trump Tower du 9 juin, avec Jared Kushner et Donald Trump Jr., au cours de laquelle ils s’attendaient à ce que l’avocate du gouvernement russe, Natalia Veselnitskaya, leur offre de la «saleté» sur Hillary Clinton. Manafort a également rencontré en personne Konstantin Kilimnik au moins deux fois en personne et, à l’une de ces occasions, lui a transmis les données des sondages de campagne, lui demandant de les partager avec Deripaska et d’autres oligarques russes. C’était à la même époque que la Russie s’engageait dans une campagne de désinformation contre la candidate d’alors Hillary Clinton, ciblant les électeurs indécis dans des domaines clés. Manafort a démissionné de la campagne le même mois, lorsque son travail pour le Parti des régions a été rendu public.

En bref, lorsque Manafort a été arrêté en octobre 2017 avec son adjoint, Rick Gates, il détenait les réponses à de nombreuses questions concernant tout lien entre l’ingérence électorale de la Russie et la campagne Trump. En particulier, Manafort aurait pu faire la lumière sur ce que les individus liés à Poutine, comme Deripaska et d’autres oligarques, espéraient accomplir en retour de la stimulation des efforts électoraux de Trump, et si des promesses ou des échanges avaient été faits dans ce sens avec les membres de la campagne. Il aurait pu répondre à l’objectif de partager les données des sondages avec les agents de renseignement russes, et si ceux-ci étaient liés ou aidaient à informer l’opération de désinformation de la Russie. Plus important encore, Manafort aurait pu clarifier dans quelle mesure Trump lui-même était au courant des contacts de Manafort et des activités de la Russie, et du rôle, le cas échéant, qu’il y jouait.

C’est pourquoi le grand nombre d’accusations criminelles auxquelles Manafort a été confronté – notamment le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la fraude bancaire et le fait d’agir en tant qu’agent étranger non enregistré pour l’Ukraine – sont importantes. Bien que ces accusations ne soient pas directement liées aux efforts d’ingérence électorale de la Russie, elles ont entraîné de lourdes sanctions et ont accru la pression exercée sur Manafort pour qu’elle coopère et fournisse des informations sur le front du contre-espionnage, c’est-à-dire ce que la Russie faisait en 2016 et qui d’autre était impliqué. Au départ, Manafort semblait coopérer avec le Conseiller spécial en échange d’un accord de plaidoyer. Cependant, cela a pris fin lorsque le conseiller spécial a découvert que Manafort leur avait menti à plusieurs reprises au sujet de ses contacts en cours avec Kilimnik, des paiements de dette monétaire qu’il effectuait à des personnes non spécifiées et de sa communication continue avec Trump et ses avocats, en violation de l’accord de coopération. (Cela est arrivé plusieurs mois après que Manafort eut déjà a été sanctionné pour avoir violé les conditions de sa mise en liberté sous caution en falsifiant des témoins en leur demandant de mentir à l’avocat spécial et avait rédigé en fantôme un éditorial dans un journal ukrainien.) Le refus de Manafort de coopérer avec l’équipe de Mueller a eu un prix, car il ferait face à tout le poids des peines pour toute accusation pour laquelle il aurait été condamné.

Et c’est là que le pardon de Trump entre en jeu. Comme détaillé dans le rapport final du conseiller spécial, après l’arrestation de Manafort, Trump a exprimé sa crainte que Manafort puisse révéler des informations préjudiciables au conseil spécial. Précisément parce que les infractions inculpées de Manafort n’étaient pas liées à l’ingérence électorale russe et étaient antérieures à son travail sur la campagne, l’inquiétude de Trump concernant la coopération de Manafort suggère que Manafort avait le potentiel de l’impliquer dans des activités liées à la Russie (sinon, pourquoi s’en soucierait-il?). Pendant ce même temps, Trump a publiquement lancé l’idée de pardonner Manafort, tout comme son avocat personnel, Rudy Giuilani. Le message adressé à Manafort était que Trump avait le pouvoir de laisser Manafort s’en tirer, si Manafort restait fidèle. Manafort a reçu ce message, disant à Gates juste après leur arrestation qu’ils devraient simplement «rester assis» et qu’ils seraient «pris en charge».

Le Conseiller spécial, et maintenant les pardons les plus récents, révèlent que cet accord implicite a finalement fonctionné pour les deux hommes. Le Conseiller spécial écrit dans son rapport qu’en raison des mensonges répétés de Manafort à la fois à son bureau et au grand jury, il n’a pas été en mesure d’obtenir une image complète de ce qui est arrivé aux informations transmises entre Manafort et Kilimnik, ou de ce qui a été fourni à Trump, sa campagne, ou l’administration une fois qu’il a pris ses fonctions. Pour la part de Trump, l’incapacité de Mueller à découvrir cette preuve – qui aurait éclairé l’étendue de toute collusion – l’a aidé à promouvoir son récit selon lequel il n’y avait «pas de collusion» et que toute l’enquête sur la Russie était un «canular». Et, il convient de souligner qu’un autre grand bénéficiaire des actions de Manafort est Vladimir Poutine lui-même, qui, selon la communauté du renseignement, a dirigé l’attaque de 2016 contre l’élection présidentielle américaine – mais qui peut maintenir un déni plausible tant que Manafort ne renverse pas les haricots.

Pourtant, Manafort n’est peut-être pas tout à fait clair. D’une part, certaines des manigances financières de Manafort pourraient également constituer la base des accusations de l’État, auxquelles un pardon fédéral n’atteint pas. De plus, à moins que ses dettes envers ses bienfaiteurs russes n’aient été d’une manière ou d’une autre pardonnées, Manafort restera pris dans leurs tentacules, faisant de lui une cible de contre-espionnage permanente pour le FBI. Cela signifie qu’ils peuvent continuer à l’interroger sur son comportement passé ou futur, et tout mensonge serait de nouveaux crimes qui ne seraient pas couverts par sa grâce et pour lesquels il pourrait être poursuivi.

L’histoire n’est pas terminée pour Manafort, mais pour l’instant, son accord implicite avec Trump semble avoir porté ses fruits.

Manafort Walks. Son camarade détenu fait face à 12 ans de plus.

