Le prodige de Manchester United Facundo Pellistri a donné à Ole Gunnar Solskjaer quelque chose à penser après avoir marqué à nouveau pour les moins de 23 ans.

L’ailier de 18 ans a été signé avec un œil sur l’avenir lorsqu’il a rejoint les Red Devils de Penarol dans son Uruguay natal le dernier jour du mercato estival.

Mais Solskjaer a déjà dit à quel point il avait été impressionné par le jeune – et le manager aura été ravi de voir Pellistri marquer contre Manchester City ce week-end.

Alors que les stars seniors de United et City ont eu du mal à se tailler des chances dans un derby acharné de Manchester à Old Trafford, il n’y avait pas de problème pour leurs homologues plus jeunes, qui ont fait match nul 2-2 lors d’un match de Premier League 2.

Pellistri a tiré United dans une avance de 2-1 avec une finition calme après Ethan Galbraith a marqué sur place pour annuler un premier match de City de James McAtee.

Les moins de 23 ans de United ont été déçus alors que Taylor Harwood-Bellis égalisait pour gagner un point pour l’équipe de développement d’élite de City.

Mais Pellestri sera heureux après avoir marqué un troisième but en neuf jours pour les réservistes alors qu’il revendique une plus grande implication avec la première équipe.

Et il aura été encouragé par les récents commentaires de Solskjaer sur ses progrès, lorsque le patron de United a confirmé qu’il était plus qu’heureux de se plonger dans les rangs des jeunes du club pour améliorer l’équipe de la première équipe.