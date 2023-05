Man Utd Women vs Man City Women: le titre WSL et la qualification en Ligue des champions s’ajoutent aux droits de vantardise du derby de Manchester | Nouvelles du football

« Allez-y et profitez-en. Donnez la meilleure version de vous-mêmes.

Ce sera le dernier message des deux managers lorsque Manchester United accueillera Manchester City dans la WSL dimanche en direct sur Sports du cieldans l’avant-dernier match de la saison des deux équipes.

Tout le monde attend avec impatience un derby, mais c’est plus que cela. Chaque match de ces deux équipes a une influence sur leurs objectifs finaux dans une saison qui ne dure que 22 matchs, mais avec la ligne d’arrivée à seulement une semaine, c’est victoire ou échec.

Avec chaque match crucial à ce stade, leurs destins respectifs pourraient être décidés avant le coup d’envoi par l’affrontement de Chelsea avec Arsenal plus tôt dimanche. Cependant, le bon résultat à Kingsmeadow pourrait encore transformer cela en un décideur de titre – donnant à United la chance de dépasser les leaders de Chelsea à la fin – ou de donner à Man City un nouvel espoir de se faufiler en Ligue des champions aux dépens des Gunners.

L'entraîneur-chef de Manchester United, Marc Skinner, a décrit leur rencontre WSL contre Manchester City comme un derby des poids lourds, alors que son équipe cherche à rester dans la course pour le titre WSL.



La pression va au-delà de la fierté interurbaine à ce stade de la saison. Les dernières paroles de leurs managers seront difficiles à mettre en pratique. Mais celui qui réussira à profiter davantage de l’occasion se donnera de fortes chances d’émerger au sommet.

Le patron de United, Marc Skinner, préférerait que son équipe ne regarde même pas le match précédent, pour éviter que la pression de ce résultat ne lui vienne à l’esprit avant le coup d’envoi.

« Il ne s’agit pas de Chelsea ou d’Arsenal. Nous avons un match assez important », a-t-il déclaré. Sports du ciel. « Si vous vous concentrez sur eux, vous n’êtes pas bon pour notre match contre Man City. C’est un match aussi important, sinon plus important de toute façon. Pour nous, il s’agit simplement de se concentrer sur nous et je pense que si vous l’expliquez correctement, les joueurs le comprennent.

« Il y en aura qui le regarderont, ils sont humains. Certains d’entre eux adorent regarder le football de toute façon, pour nous, il s’agit de faire la meilleure performance possible contre Man City. »

L’équipe de Skinner est de retour en action directement après une défaite en finale de la FA Cup à Wembley le week-end dernier, contre Chelsea d’Emma Hayes. La victoire sur leurs rivaux les plus proches serait un tonique parfait.

L’adage dit que la meilleure façon de se remettre d’une défaite est avec un autre match, mais la performance de United à Wembley a donné au manager suffisamment de courage pour croire que ses joueurs ne seront pas trop découragés.

« J’ai senti qu’il y avait une bonne ambiance après la finale, même si nous avons perdu. C’était comme si c’était un précurseur pour nous, en termes de volonté de gagner – et ils ressentent cette énergie que nous allons gagner en futur », a-t-il déclaré. « Ce fut une expérience d’apprentissage, pas agréable parce que nous avons perdu le match, mais en y réfléchissant, en le regardant en arrière, nous avons donné une bonne image de nous-mêmes.

Temps forts du match de Super League féminine entre Manchester Utd et Tottenham



« Nous avons eu une semaine pour nous préparer, les joueurs sont en plein dans le coup et ils veulent défier ici, ils veulent essayer de gagner le titre mais aussi s’assurer qu’ils jouent contre Man City, et aussi pour nos fans parce que le stade va être proche d’être plein.

« La bonne chose est que nous pouvons projeter cela d’un gros match le week-end dernier à un gros match ce week-end, alors que Manchester City est absent depuis une semaine – et j’espère que nous pourrons le faire savoir. »

Alors que United a comblé l’écart en haut du tableau cette saison, City a été renvoyé de la troisième à la quatrième place après une défaite choc 2-1 contre Liverpool lors de son dernier match il y a deux semaines. espoir d’atteindre la Ligue des champions.

Ils doivent désormais récolter quatre points de plus qu’Arsenal, ou trois avec un swing de 12 buts, lors des deux derniers matches de la saison pour espérer les dépasser. Cela semble un défi de taille.

Leur saison vient cependant avec une mise en garde. Un exode massif de talents chevronnés est parti cet été et bien que leurs remplaçants se soient révélés prometteurs, City a perdu ses deux premiers matchs alors qu’ils s’adaptaient à leur nouvel environnement. Hypothétiquement, sans ce revers, ils seraient dans le coup pour le titre.

S’ils peuvent obtenir un résultat dimanche, ils pourraient encore terminer avec plus de points qu’ils n’en ont réussi la saison dernière – un signe d’amélioration, mais pas aussi rapide que leurs rivaux s’améliorent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du match de Super League féminine entre Liverpool et Manchester City



Le patron Gareth Taylor insiste sur le fait que son équipe progresse même si elle manque le football de la Ligue des champions.

Il a déclaré: « Nous avons le potentiel de dépasser le nombre de points que nous avions la saison dernière, c’est un pas dans la bonne direction. Mais vous regardez les joueurs que nous avons perdus, la quantité de talents WSL reconnus que nous avions, c’est évidemment assez difficile dans ces circonstances.

« Mais j’ai été impressionné par cette équipe et impressionné par ce que nous pourrons faire dans les années à venir. Cela montre simplement comment les niveaux ont augmenté, cela sera évident si nous augmentons la saison dernière et ne le faisons pas. se qualifier pour la Ligue des champions.

« C’est le football, il évolue et s’améliore constamment, et tant que nous pouvons voir une courbe ascendante dans ce que nous faisons avec une nouvelle équipe, il y a de quoi être excité. »

City a signé sept et perdu huit joueurs l’été dernier dans une fenêtre de transfert intense que ni le club ni Taylor n’auraient souhaité, et qu’ils atteignent ou non le top trois cette année, on attend plus de son équipe en 2023/24.

Le manager est confiant dans quelques mois plus calmes autour du stade de l’Académie cette fois-ci et admet qu’il sait où son équipe doit s’améliorer à l’avenir.

Il a déclaré: « Nous devons terminer plus d’occasions, et si nous le faisons – les marges sont vraiment élevées cette saison en termes d’essayer de gagner des points pour la Ligue des champions, de gagner la ligue, cela pousse continuellement tout le temps. C’est là que nous voulons être.

« Nous ne verrons pas trop de bouleversements cet été cette année, alors j’espère que cela nous donnera une meilleure chance de prendre un meilleur départ.

« Il n’y a toujours aucune garantie et nous devons travailler énormément, mais avec le groupe de joueurs que nous avons, nous avons certainement une opportunité de le faire. »

L’une ou l’autre des équipes profitera-t-elle d’un Manchester Derby aussi chargé ? Très probablement pas. Mais à 21 heures dimanche soir, l’un ou l’autre pourrait bien être sur un petit nuage.

