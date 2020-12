Lorsque Manchester United affrontera le RB Leipzig en Allemagne mardi soir, ce sera faire ou mourir pour leurs espoirs en Ligue des champions.

Si les Red Devils évitent la défaite à la Red Bull Arena, alors une place dans les 16 derniers de la Coupe d’Europe leur appartient.

Défaite contre une équipe qu’ils ont déjà battue 5-0 en phase de groupes, mais qui, n’oublions pas, était demi-finaliste la saison dernière, et ce sera un retour en Ligue Europa pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

Non seulement cela, mais la défaite augmentera la pression et les questions qui entourent le Norvégien dans son rôle à Old Trafford.

Cependant, il y a divers autres problèmes qui seront affectés par ce qui se passera à Leipzig mardi soir.

À cet égard, l’avenir de deux joueurs, un de chaque côté, et dont aucun ne devrait figurer, sera au premier plan à cet égard.

RBL sera définitivement privé de son très convoité international français Dayot Upamecano.

Le défenseur central très apprécié a été réservé lors de la rencontre de bout en bout avec Istanbul Basaksehir cette semaine et doit donc purger une suspension.