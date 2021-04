Man Utd vs Liverpool: Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United se concentrera sur le football malgré les protestations des fans | Actualités du football

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que les fans de Manchester United avaient le droit d’exprimer leur colère à propos de la Super League européenne, mais insiste sur le fait que ses joueurs resteront concentrés avant l’affrontement de dimanche avec leurs rivaux de Liverpool.

Une manifestation est prévue avant le match à Old Trafford, avec de nombreux supporters toujours en colère et bouleversés par le rôle de leur club en tant que membre fondateur de la ligue séparatiste proposée.

Alors que Solskjaer reconnaît la force du sentiment parmi les fans, il tient à ce que ce soit comme d’habitude sur le terrain, alors que United cherche à consolider la deuxième place de la Premier League.

« Il est important que les opinions des fans soient écoutées et que nous communiquions mieux », a déclaré Solskjaer avant le match de dimanche, en direct sur Sky Sports, dans lequel United peut garantir une position parmi les quatre premiers avec la victoire.

« Mon travail consiste à me concentrer sur le football et à ce que nous ayons la meilleure équipe possible. J’ai été soutenu et j’ai eu un grand soutien de la part du club et des propriétaires et je suis sûr que j’aurai à nouveau le soutien pour faire un pas plus loin.

« Je suis si heureux que tous les clubs aient convenu que cela ne devrait pas être la manière d’avancer.

«Lorsque les manifestations se poursuivent, il est important qu’elles se déroulent dans le bon sens et que nous maintenions la paix.

















« Les joueurs sont concentrés sur le match et rien d’autre. Ils ont déjà géré des situations difficiles. C’était une semaine étrange avant le match de Leeds après l’annonce de la Super League.

« Mais je ne suis pas inquiet une seconde que notre esprit ne soit pas tourné vers le football. Comme vous l’avez vu dans le [Europa League] semi, les joueurs sont entièrement concentrés sur la performance. «

Les fans de Man Utd restent mécontents des propriétaires

Le Forum des fans de Manchester United a rencontré les représentants du club vendredi matin et les a laissés sans aucun doute sur le fait que leur colère face à la Super League proposée et au rôle de United dans celle-ci ne s’est pas calmée.

« Nous n’avons aucune confiance dans les propriétaires du club, ni confiance en eux pour faire respecter ces déclarations et ne croyons pas qu’ils comprennent ou se soucient en fait des grandes traditions et valeurs de notre club », ont-ils déclaré dans un communiqué qui a été lu.

« Si nous nous trompons et qu’ils sont sérieux dans la reconnaissance de leurs responsabilités et veulent apprendre des messages des supporters, nous attendons avec impatience que vous le prouviez tous en prenant des mesures immédiates et décisives pour protéger les intérêts futurs du club. »

















Ils ont également demandé au club d’accepter cinq points clés à l’avenir.

« Nous, les représentants des fans du Manchester United Fans ‘Forum et au nom des fans de Manchester United partout dans le monde, vous demandons d’accepter:

1. Engager et promouvoir volontairement et ouvertement la révision du football menée par les supporters et en profiter pour rééquilibrer l’actuelle structure de propriété en faveur des supporters et ne pas aborder cette révision de manière défensive pour lutter pour le statu quo

2. Nommer des administrateurs indépendants au conseil dont le seul but est de protéger les intérêts du club en tant que club de football, et non ses actionnaires et leur concentration sur les bénéfices plutôt que sur les résultats

3. Collaborer avec le Manchester United Supporters Trust et ses sympathisants plus largement pour mettre en place un système d’actionnariat accessible à tous et comportant des actions avec les mêmes droits de vote que celles détenues par la famille Glazer

4. Engagez-vous à consulter pleinement les détenteurs de billets de saison sur tout changement important concernant l’avenir de notre club, y compris les compétitions auxquelles nous participons

5. Fournir un engagement de Joel Glazer que tous les frais encourus en relation avec la création ou le retrait de la Super League européenne seront financés uniquement par la famille Glazer et non par le club lui-même. On note que la famille Kroenke a déjà pris cet engagement auprès des fans d’Arsenal.

« Nous demandons une réponse écrite aux points ci-dessus dans les sept jours. »

Image:

Le co-président de Manchester United, Joel Glazer, n’a pas été pardonné par le Forum des fans de Manchester United



La déclaration a également clairement indiqué qu’ils n’acceptaient pas les excuses de Joel Glazer pour son rôle dans la saga de la Super League.

Il disait: « Les excuses ultérieures de Joel Glazer ne sont pas acceptées. Les actions sont plus éloquentes que les mots et lui et sa famille ont montré à maintes reprises que leur seule motivation est le profit personnel au détriment de notre club de football. »

Ils ont également cité le grand club Sir Matt Busby, qui a averti Manchester United il y a plus de 50 ans de ne pas sacrifier son héritage footballistique à des fins financières.

« J’espère que nous ne sacrifierons jamais nos principes sportifs sur l’autel des grandes entreprises », a déclaré Busby en 1970.

«Nous devons empêcher qu’un club de football ne soit jamais géré comme un supermarché avec le seul véritable motif du profit.

« La peur est que la grande entreprise du football éclipse le sport. »

Woodward: Man Utd « ne cherchera pas à relancer les plans de la Super League »

Au début de la réunion, le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, qui quittera son poste à la fin de l’année, a fait les remarques suivantes:

« Bienvenue à tous à la réunion d’aujourd’hui du Forum des fans et merci d’avoir pris le temps d’être ici à bref délai.

« J’espère que – malgré les problèmes actuels – nous avons tous pu profiter de la performance et du résultat de la nuit dernière, qui a démontré une fois de plus les progrès réalisés sous Ole.

« De toute évidence, il était important de convoquer le Forum dans les plus brefs délais pour vous donner l’occasion d’exprimer vos opinions et de discuter des événements récents.

















1:19



Rob Dorsett rapporte les détails d’une attaque contre le domicile du vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward.



« Nous allons fournir autant de réponses que possible aujourd’hui, mais, surtout, nous voulons écouter. Il est clair que nous n’en avons pas fait assez avant la décision de la Super League. Aujourd’hui, c’est notre premier pas pour corriger cela.

« Vous aurez tous lu la lettre ouverte de Joel aux fans la semaine dernière pour s’excuser de la décision de la Super League et j’aimerais ajouter mes excuses personnelles à ce forum.

« Je sais que vous vous sentirez en colère et déçus par le manque de consultation et par la manière dont la proposition n’a pas reconnu le principe vital de la concurrence ouverte. Une bonne discussion nous aurait aidés à éviter l’erreur que nous avons commise.

«Alors qu’il y aurait eu une augmentation substantielle des paiements de solidarité des principaux clubs vers le reste de la pyramide à travers l’Europe, nous admettons pleinement qu’il y avait des éléments fondamentaux qui ont été mal évalués.

« Comme Joel l’a dit la semaine dernière, nous n’avons pas accordé suffisamment de poids aux principes et traditions essentiels du mérite sportif qui sont si vitaux pour le football non seulement dans la compétition nationale mais dans la compétition européenne depuis le milieu des années 1950.

« Nous voulons réaffirmer notre attachement à ces traditions. Je peux vous assurer que nous avons appris notre leçon des événements de la semaine dernière et que nous ne cherchons pas à relancer les plans de la Super League.

Image:

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a promis que le club ne reviendrait pas sur son projet de rejoindre une Super League européenne



« Manchester United a la chance d’être dans une position relativement plus forte que de nombreux clubs en raison de la résilience de notre modèle autonome.

«Nous avons une approche disciplinée et à long terme qui nous a permis de naviguer dans la pandémie, tout en continuant à investir dans l’équipe, ce que nous continuerons de faire cet été.

« Nous allons maintenant continuer à travailler avec le reste de la communauté du football pour relever les défis à long terme auxquels le football est confronté.

« Mais je peux vous assurer que nous le ferons avec une grande sensibilité aux opinions que vous et les autres fans avez exprimées ces derniers jours.

«Nous écouterons attentivement vos commentaires aujourd’hui, et nous les retirerons pour examen alors que nous examinerons comment nous pouvons nous engager plus efficacement avec vous à l’avenir.

«Merci encore pour la passion que vous montrez pour notre club et pour votre service à ce Forum extrêmement important.

Comme Joel l’a dit la semaine dernière, nos fans sont ce qui rend Manchester United si grand, et ils devraient toujours être au cœur de ce club. «