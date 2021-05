Man Utd vs Leicester: Amad Diallo et Shola Shoretire devraient participer à un match de Premier League | Actualités du football

Les adolescents de Manchester United, Amad Diallo et Shola Shoretire, devraient jouer contre Leicester avec une congestion des matchs, ce qui rend « impossible » d’aligner une équipe à part entière, a déclaré Ole Gunnar Solskjaer.

United peut réduire l’écart avec les leaders de la Premier League Manchester City à quatre points s’ils remportent leurs deux matchs en milieu de semaine, mais le fait de placer quatre matches en huit jours laisse Solskjaer sans autre choix que de tourner contre Leicester et Liverpool.

« J’aurais aimé pouvoir dire: » Allons-y à fond dans tous les matchs « , mais c’est impossible », a déclaré Solskjaer avant la visite de mardi soir à Leicester.

«C’est le plus dur pour moi, sachant que si je joue ce même 11 mardi et jeudi, c’est impossible.

















« Je risque trop de les blesser, alors en parlant d’intégrité dans la ligue et tout ça, ne me blâmez pas quand je dois faire des changements parce que je le dois. Ce n’est pas sûr pour eux de jouer les quatre. »

Cela pourrait signifier des débuts en Premier League et un premier départ à United pour Amad, qui est arrivé à Old Trafford en janvier en provenance de l’Atalanta après avoir signé cet été pour un montant initial de 18,7 millions de livres sterling.

Shoretire, produit de la United Academy, a fait ses débuts en Premier League contre Newcastle et n’a pas encore commencé pour la première équipe.

« Ils sont en lice », a déclaré Solskjaer à propos de la paire. « Ils font partie de l’équipe première, ils s’entraînent avec nous tous les jours.

« Je pense que certains des jeunes garçons auront définitivement une apparition. Si cela arrive vers la fin ou depuis le début, je ne sais pas parce que je ne sais pas comment seront les joueurs mardi quand nous les verrons. «

‘Greenwood a quelque chose de spécial’

Le but de Mason Greenwood en deuxième mi-temps à Villa dimanche, qui s’est avéré être le vainqueur, lui a permis de dépasser le record de Wayne Rooney pour devenir l’adolescent le plus marqué de United dans l’histoire de la Premier League.

















Solskjaer a fait l’éloge du joueur de 19 ans, qui avait souffert d’une sécheresse de buts plus tôt dans la saison, mais qui en a maintenant marqué six lors de ses six derniers matches nationaux.

« Mason apprend tout le temps, il apprend sur le tas, et c’est difficile, il a dû assumer beaucoup de responsabilités, et il est apparu et a marqué beaucoup de buts importants pour nous », a ajouté Solskjaer.

« Jeudi soir, il a retravaillé ses chaussettes et il repart. Il est fatigué, son corps n’est pas encore vraiment rempli et il n’est peut-être pas prêt pour tous ces matchs mais il a quelque chose de spécial. »

« Le gamin tourne un match en une fraction de seconde et le but d’aujourd’hui était excellent. Je suis ravi qu’il soit revenu à son meilleur but et qu’il apprenne de plus en plus tous les autres morceaux. »