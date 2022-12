Man Utd veut remplacer Ronaldo en janvier.

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé que le club envisageait de signer un attaquant en janvier au milieu de la sortie de Cristiano Ronaldo le mois dernier.

Le départ de Ronaldo a laissé Ten Hag avec seulement Anthony Martial et Marcus Rashford comme seuls attaquants reconnus de l’équipe.

United examine les options disponibles avant la fenêtre de janvier, mais Ten Hag a laissé entendre qu’une nouvelle signature pourrait ne pas nécessairement se matérialiser.

“Oui, nous sommes conscients que nous avons perdu un attaquant, nous devons donc en recruter un, mais il faut que ce soit la bonne personne qui apporte de la qualité à l’équipe et pas seulement à l’équipe”, a déclaré Ten Hag. “Les critères sont élevés ici à Man United.”

Même avec Ronaldo pour la première partie de la saison, United a eu du mal à marquer des buts.

Ils sont les moins bons buteurs des huit premiers de la Premier League avec 20, mais Ten Hag pense que Rashford, après une Coupe du monde réussie au cours de laquelle il a marqué trois fois, pourrait combler le vide.

“Je pense qu’il est capable de marquer 20 buts en Premier League”, a déclaré Ten Hag.

“Il en a obtenu trois en Coupe du monde, nous connaissons donc le potentiel de marquer ces chiffres en Premier League.

“Lorsque vous analysez les 14 premiers matchs ou peu importe le nombre, nous ne sommes pas un problème en première ligne. Souvent, les joueurs n’étaient pas en forme à 100% et j’ai dû les jouer. C’était un problème lors des premiers matchs. Quand nous obtenons joueurs en forme et disponibles en première ligne, alors déjà nous marquerons plus de buts.”

Pendant ce temps, avant la visite de Nottingham Forest à Old Trafford mardi, Ten Hag a déclaré que Dean Henderson, qui est prêté au City Ground, a encore un avenir à United.

“Il est prêté pour une saison”, a-t-il déclaré.

“Quand cela touchera à sa fin, nous prendrons une décision. Je pense qu’il joue très bien à Nottingham Forest.”