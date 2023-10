Man Utd veut recruter la starlette de Benfica Joao Neves, malgré une clause libératoire de 103 millions de livres sterling – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux de mardi…

LE SOLEIL

La star de Benfica, Joao Neves, est sur le radar de Manchester United – il a récemment signé un nouvel accord avec le club qui court jusqu’en 2028 et comporte une clause libératoire de 103 millions de livres sterling.

Chelsea a accepté de vendre Romelu Lukaku à la Roma pour 37 millions de livres sterling à la fin de la saison, selon des informations.

Stéphanie Frappart dirigera vendredi le match amical entre l’Angleterre et l’Australie et deviendra la première femme à arbitrer un match international masculin à Wembley.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

L’arbitre Stuart Attwell a reçu l’ordre d’arrêter le match lors de la victoire de Chelsea à Burnley samedi après l’avoir autorisé à redémarrer avant qu’un contrôle VAR du but de Raheem Sterling, qui portait le score à 3-1, ne soit terminé.

L’Angleterre a déclaré à l’UEFA qu’elle souhaitait jouer pour sa place à l’Euro 2028 en se qualifiant avec ses quatre co-organisateurs, ce qui augmente le risque de rater son propre tournoi.

LES TEMPS

Le Royaume-Uni et l’Irlande seront annoncés mardi comme hôtes de l’Euro 2028, les économistes prévoyant un coup de pouce de 2,6 milliards de livres sterling à l’économie grâce au plus grand événement sportif organisé dans les îles britanniques depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012.

Wayne Rooney est sur le point de faire un retour au football anglais en devenant le prochain manager de Birmingham City après le limogeage de John Eustace, l’ancien attaquant de Manchester United ayant conclu un accord d’une valeur trois fois supérieure à ce qu’Eustache gagnait.

Le Sporting Lisbonne a discuté du retour d’Eric Dier au club lorsque son contrat avec Tottenham Hotspur expirera l’année prochaine.

Simon Halliday a demandé à Bill Sweeney de retirer ses affirmations selon lesquelles la RFU n’avait reçu aucun avertissement de sa part concernant la situation financière des Jersey Reds avant la faillite du club de championnat.

LE GARDIEN

La croissance de la Saudi Pro League et ses importantes dépenses de transfert en Europe cet été « font comprendre à beaucoup de gens que le football devient trop une question d’argent », selon un haut responsable de l’Association européenne des clubs.

COURRIER QUOTIDIEN

Manchester United cherchera à se débarrasser de Jadon Sancho en janvier si l’attaquant anglais continue de refuser de s’excuser auprès d’Erik ten Hag.

Les maillots de gardien de but anglais de Mary Earps sont déjà épuisés après que Nike a finalement mis le produit en vente à la suite d’une réaction violente lors de la Coupe du monde.

La FA est en pourparlers sur l’opportunité d’éclairer l’arche de Wembley aux couleurs du drapeau israélien lors du match amical de l’Angleterre contre l’Australie vendredi, au milieu des inquiétudes concernant une réaction négative potentielle.

L’ancien patron de Brighton et Chelsea, Graham Potter, serait en ligne pour un rappel de direction, si Napoli se séparait de Rudi Garcia.

La FA a choisi de ne pas prendre de mesures suite à la rupture du tunnel entre Kyle Walker et l’entraîneur d’Arsenal après la victoire 1-0 des Gunners sur Manchester City.

David Beckham serait en lice pour un rôle d’ambassadeur à Manchester United, si le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani réussit le rachat du club.

L’INDÉPENDANT

L’Australie et la Nouvelle-Zélande s’efforcent de trouver des solutions pour nommer les 14 stades nécessaires à une candidature à la Coupe du monde 2034 à temps pour la date limite du 31 octobre, ouvrant ainsi potentiellement la voie à l’Arabie saoudite.

DAILY MIRROR

Jose Mourinho a affirmé que le transfert de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite plus tôt cette année l’avait inspiré à s’installer dans ce pays du Moyen-Orient plus tard dans sa carrière.

Image:

Jose Mourinho serait intéressé par un futur transfert en Saudi Pro League.





Naples se prépare à vendre Victor Osimhen l’année prochaine et serait disposé à permettre à l’attaquant vedette de rejoindre Arsenal – mais seulement si Gabriel Jesus fait le chemin inverse.

L’ATHLÉTIQUE

Il est de plus en plus probable que le directeur technique de Watford, Ben Manga, et son équipe de recrutement quittent le club de championnat après les discussions de lundi.

Middlesbrough dispose d’une option de 1,5 million de livres sterling pour acheter Sam Greenwood à la fin de son prêt d’une saison auprès de Leeds United.

L’entraîneur adjoint des moins de 17 ans du Real Madrid, Adria Diaz, que des responsables ont décidé la semaine dernière de licencier suite à une lettre d’adieu qu’il a écrite à Barcelone, doit désormais rester au club après une réaction interne.

Le milieu de terrain allemand Leon Goretzka et son entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel ont critiqué la décision de leur équipe nationale de disputer des matchs amicaux internationaux en Amérique du Nord quelques jours seulement avant de revenir en Bundesliga.

Image:

Le Bayern de Thomas Tuchel est à deux points du leader Leverkusen en Bundesliga





Olivier Giroud a été inclus dans l’équipe de Serie A de la semaine en tant que gardien de but après son apparition lors de la victoire 1-0 de l’AC Milan contre Gênes samedi.

Le défenseur de Barcelone Jules Koundé a été exclu pour au moins un mois en raison d’une blessure au genou.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

L’arbitre de Serie A Juan Luca Sacchi serait sur le point d’être suspendu par la ligue après avoir été vu en train de snober la poignée de main d’une assistante avant d’officier le choc entre Sassuolo et Lecce le week-end dernier.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Danilo a déclaré aux fans des Rangers qu’il espérait être de retour sur le terrain d’ici trois semaines.

Philippe Clement souhaite rejoindre les Rangers au milieu des « discussions en cours » avec le conseil d’administration d’Ibrox – bien qu’il ait eu des discussions sur un éventuel transfert lucratif vers l’équipe saoudienne de la Pro League, Al Shabab.