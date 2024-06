Man Utd veut faire de la star de 60 millions de livres sterling son transfert phare

La situation frustrante de la direction de Manchester United s’est poursuivie au cours de la troisième semaine depuis sa célèbre victoire en finale de la FA Cup contre Manchester City. Bien que les Diables Rouges soulèvent le célèbre trophée pour la 13e fois de leur histoire, cela ne garantit pas l’avenir d’Erik ten Hag, qui pourrait encore être limogé après une mauvaise saison.

United a terminé huitième de la Premier League et, comme il ne s’est pas qualifié pour l’Europe grâce à son classement en championnat, il a dû compter sur sa victoire en FA Cup. C’est grâce à leur triomphe à Wembley que l’équipe de Ten Hag a obtenu sa qualification continentale pour la saison 2024/25.

La recherche d’un remplaçant potentiel pour Ten Hag se poursuit, même si un nom très médiatisé a été exclu ce week-end. Selon le journaliste réputé Fabrizio RomanoThomas Tuchel ne prendra pas la relève à Old Trafford et prendra à la place une pause prolongée avec la direction.

Frustrant, le manque de clarté sur le manager de la saison prochaine a conduit à un ralentissement des transferts estivaux pour United. Ils n’ont pas encore signé et semblent perdre du terrain dans certains accords, dont un pour signer Michael Olise du Palais de Cristal. Cependant, un transfert où United pourrait avoir le dessus est de recruter l’un des coéquipiers d’Olise chez les Eagles.

Man Utd cible le milieu de terrain de Premier League



Le joueur en question ici est le milieu de terrain international de Palace et d’Angleterre Eberechi Eze. Ce fut une autre saison impressionnante pour l’ancien homme de QPR, avec un transfert potentiel prévu cet été et certains grands clubs envisageant de déposer une offre.

En effet, c’est selon un rapport de Dan King de The Sun. L’histoire suggère que des sources pensent que les Red Devils espèrent faire d’Eze une « signature de renom » à Old Trafford cet été, même s’ils devraient vendre des joueurs pour y parvenir.

Il s’agit de garantir qu’ils peuvent atteindre la valeur de 60 millions de livres sterling que les Eagles ont accordée à l’international anglais. Palace serait ferme dans son désir de ne perdre ni Eze ni Olise, mais au moins l’un d’entre eux pourrait quitter le club si la valeur de 60 millions de livres sterling était égale.

Cependant, United ne sera pas la seule équipe de Premier League à chercher à recruter le joueur de 25 ans au cours de la fenêtre estivale 2024. Selon les rumeurs, Tottenham Hotspur d’Ange Postecoglou serait intéressé à l’amener dans le nord de Londres et pourrait mener la course pour recruter le milieu de terrain. Cela étant dit, Postecoglou « pourrait être réticent » à dépenser autant pour Eze et préfère d’abord se renforcer ailleurs dans l’équipe.

Pourquoi Eze serait une bonne signature



Il ne fait aucun doute qu’Eze était l’un des meilleurs milieux de terrain créatifs de Premier League la saison dernière. Il a marqué 11 buts et enregistré quatre passes décisives en seulement 27 matchs de haut niveau, ainsi que deux passes décisives en Coupe Carabao. Ce fut jusqu’à présent la campagne la plus productive de sa carrière, après avoir joué beaucoup moins de matchs.

Carrière d’Eze en Premier League par saison Saison Jeux Objectifs Aides 2020/21 34 4 6 2021/22 13 1 1 2022/23 38 dix 4 2023/24 27 11 4 Statistiques de Marché de transfert

Si Eze rejoignait United au cours de l’été, il pourrait nouer un merveilleux partenariat avec son coéquipier anglais Kobbie Mainoo. Le joueur de 19 ans est devenu un joueur clé à Old Trafford et est désormais pratiquement incontournable pour les Red Devils.

Si les deux milieux de terrain opéraient au centre du parc pour United la saison prochaine, cela pourrait voir Mainoo s’asseoir plus profondément et permettre à Eze d’avancer et de contribuer aux attaques, aux côtés de Bruno Fernandes.

Eze est un merveilleux porteur de ballon, capable de slalomer facilement entre les défenseurs. Ceci est démontré par son Statistiques Fbref, où il réalise en moyenne 6,13 prises toutes les 90 minutes, dont 3,02 toutes les 90 minutes. Cela le classe respectivement parmi les 10 % et 9 % des meilleurs milieux offensifs d’Europe. Cependant, il apportera également son aide défensivement, avec ses 5,91 récupérations de balle pour 90 le plaçant parmi les meilleurs 5 %.

Mainoo est également un porteur de ballon impressionnant, mais si on lui confiait la responsabilité de s’asseoir plus profondément, ses passes décisives pourraient vraiment porter leurs fruits. Selon Fbref, l’adolescent a une moyenne de 0,37 passes décisives pour 90, ce qui le place dans le top 12 %. Cependant, son travail hors possession est également suffisamment bon pour lui permettre de jouer plus profondément. Mainoo réalise en moyenne 3,25 plaqués et interceptions pour 90 et effectue 4,53 récupérations de balle en moyenne pour 90.

Avoir Mainoo assis plus profondément et Eze avancer et chercher à contribuer dans le dernier tiers pourrait fournir un bon équilibre pour United au milieu de terrain. Bien qu’il puisse se retirer de la qualité offensive évidente de Mainoo, cela pourrait permettre à la sensation Palace d’exploser, alors que le jeune se concentre sur ces impressionnantes passes décisives pour aider à lancer les attaques.

Le joueur de 25 ans est clairement également bien vu dans les médias. L’ancien directeur du Palace, Alan Smith, a expliqué qu’Eze est « juste différent », avant de souligner qu’« il est excitant » lorsqu’il est en plein essor. Cet éloge est intervenu après la victoire 3-0 de l’Angleterre sur la Bosnie-Herzégovine lundi dernier, où Smith a également affirmé qu’Eze avait un « niveau d’attente à la manière de Ian Wright » sur ses épaules.

Si United parvenait à amener Eze à Old Trafford cet été, cela représenterait une affaire impressionnante pour relancer ce qui a été un été lent jusqu’à présent. Malgré un manque de clarté sur l’avenir de Ten Hag, les supporters de United seraient ravis d’accueillir un joueur de la qualité d’Eze au club.