Manchester United est sur le point de récompenser Bruno Fernandes avec un nouveau contrat double-votre argent d’une valeur de 200000 £ par semaine.

Fernandes, 26 ans, est devenu le joueur le plus important de United depuis son arrivée du Sporting Lisbonne dans le cadre d’un accord de 47 millions de livres sterling en janvier.

Il a marqué 22 buts et effectué 14 passes décisives en seulement 37 matchs pour les Red Devils – et ses brillantes performances à Old Trafford ont mis les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone en alerte.

Fernandes n’est qu’à 11 mois d’un contrat de quatre ans et demi qu’il a signé lorsqu’il a déménagé à Manchester.

Et l’accord a la possibilité de 12 mois supplémentaires.

Mais United veut garder l’international portugais heureux alors qu’Ole Gunnar Solskjaer continue de reconstruire une équipe qui a maintenant perdu le titre de Premier League depuis sept ans.

Fernandes gagne actuellement 100000 £ par semaine – mais c’est bien en dessous des meilleurs revenus du club.

David De Gea gagne 350000 £ par semaine et Paul Pogba 300000 £ par semaine.