Timothy Fosu-Mensah a terminé son transfert au Bayer Leverkusen dans ce qui signale la première sortie de transfert d’Old Trafford cette fenêtre.

Le joueur de 23 ans se dirige définitivement vers la Bundesliga dans le cadre d’un accord qui vaut environ 1,8 million de livres sterling.

Fosu-Mensah n’avait plus que six mois sur son contrat et devait partir cet été gratuitement.

United a choisi de prolonger son contrat d’un an de plus l’été dernier et a maintenant tiré profit du défenseur, qui les a rejoints en 2014.

L’Ajax et Hertha Berlin auraient également recherché sa signature.

Une déclaration sur le site Web de United a salué un « nouveau chapitre » pour Fosu-Mensah, et a déclaré: « tout le monde au club aimerait lui souhaiter la meilleure des chances dans sa future carrière. »

Il a fait 30 apparitions au total pour l’équipe senior de United, dont trois matches cette saison.

Ole Gunnar Solskjaer a admis la semaine dernière que l’arrière latéral polyvalent n’avait « pas assez joué » et était libre de trouver un nouveau club.