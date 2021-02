Man Utd survit à la peur précoce contre la Real Sociedad avec une dépendance excessive de Fernandes

Manchester United a profité d’une soirée relativement confortable à Old Trafford pour réserver sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec un match nul 0-0 contre la Real Sociedad (total 4-0).

United avait déjà effectivement fait le travail avec leur raclée de La Real à Turin la semaine dernière.

Mais les visiteurs ont eu une lueur d’espoir dès le début lorsque Daniel James a commis une faute sur Andoni Gorosabel dans la surface.

Cependant, Mikel Oyarzabal a mis un terrible penalty large pour mettre fin à tout espoir d’un retour extraordinaire.

Les deux équipes ont frappé la barre et Axel Tuanzebe avait un but refusé, mais pour United, tous les yeux seront désormais sur le match nul de vendredi.

Voici cinq points de discussion de la rencontre de jeudi …

Il y avait quelques sourcils levés lorsque Bruno Fernandes a été nommé dans la formation de départ pour le caoutchouc mort de ce soir.

L’égalité étant effectivement terminée, il semblait déconcertant que Solskjaer ne donne pas de repos au meneur de jeu portugais, d’autant plus que seuls Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka ont joué plus de minutes pour United cette saison.