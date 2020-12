Manchester United surveillerait Kieran Trippier alors qu’Ole Gunnar Solskjaer cible la compétition d’arrière droit pour Aaron Wan-Bissaka.

Wan-Bissaka a commencé tous les matchs des Red Devils sauf deux cette saison, le joueur de 23 ans étant un joueur constant pour l’équipe de Solskjaer.

Mais le patron de United, Solskjaer, n’a que peu d’autres options pour couvrir le défenseur, Tim Fosu-Mensah étant le seul autre arrière droit senior du club.

Et le manager évalue un coup pour l’Atletico Madrid et l’as de l’Angleterre Trippier, selon The Telegraph.

La publication rapporte que le Norvégien attendra probablement l’été pour se précipiter sur Trippier plutôt que de faire un mouvement dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le joueur de 30 ans entamera la dernière année de son contrat avec l’Atletico après la fin de cette saison – c’est donc peut-être le meilleur moment pour le décrocher à un prix avantageux.

Trippier en est à sa deuxième saison avec les géants de la Liga après avoir rejoint Tottenham lors d’un changement surprise de 20 millions de livres sterling l’année dernière.

En plus de fournir une compétition et une couverture pour Wan-Bissaka, Trippier offrirait à Solskjaer une option différente sur les flancs.