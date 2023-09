Man Utd Supporters Trust met en garde contre des jours difficiles à venir pour les Glazers

Le Manchester United Supporters Trust (MUST) a déclaré aux Glazers que cela provoquerait « le chaos et des perturbations » si l’équipe ne vendait pas. La famille Glazer contrôlait une participation majoritaire dans les Red Devils depuis 2005. Bien que United soit techniquement en vente depuis novembre, il n’y a eu aucun progrès réel dans un accord potentiel.

La propriété pourrait mettre fin aux négociations en cours

Courrier Sport a récemment affirmé que les Glazers retiraient leur club du marché. Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et le qatari Sheikh Jassim sont tous deux en négociations pour acheter l’immense club. Le duo avait déjà soumis des offres officielles, mais les Glazers n’ont accepté aucune des deux.

On estime que les offres des deux acheteurs potentiels s’élevaient à environ 6,2 milliards de dollars. Cependant, les Glazer espèrent des frais plus proches de la barre des 8,7 milliards de dollars. Désormais, les propriétaires actuels pourraient rester à la barre dans un avenir proche. Le média susmentionné affirme que les Glazers pourraient tenir jusqu’en 2025 et demander un prix encore plus élevé pour l’équipe.

United Supporters Trust avertit Glazers de vendre immédiatement

Après que la nouvelle du possible retard ait été rendue publique, MUST a émis un avertissement à la famille Glazer. Le groupe a exhorté les propriétaires à vendre le plus rapidement possible. « Si [the Glazers] ont l’intention de rester propriétaires, ils doivent être conscients de la réaction négative que les nouvelles vont créer et du chaos et des perturbations continus que leur propriété continuera de susciter », a proclamé MUST dans un communiqué.

« En dehors de cela, il y a toute une série de grandes questions auxquelles ils devront répondre : quel est leur projet d’investir à United ? Qu’ont accompli les neuf derniers mois ?

« Quels coûts ont été engagés dans ce processus ? Ces coûts sont-ils pris en charge par la famille Glazer ou par le club lui-même ? Dans l’ensemble, cela a été un processus typique de leur propriété du club. Lent, opaque et ressemblant de plus en plus à un résultat du « pire des cas ».

Les supporters de United ont protesté à plusieurs reprises contre les Glazers ces dernières années. Le dernier défi est survenu après la victoire controversée du club 3-2 contre Nottingham Forest en août. Certains supporters ont organisé un sit-in à Old Trafford après le match. Il y aura probablement encore plus de protestations autour de la propriété des clubs dans un avenir proche.

PHOTO : IMAGO/PA Images