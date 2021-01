L’équipe de Manchester United a eu peur de Covid – l’entraîneur Michael Carrick étant obligé de s’isoler.

L’ancienne star des États-Unis et de l’Angleterre, désormais un élément clé de l’équipe des coulisses d’Ole Gunnar Solskjaer, a été contrainte de quitter la bio-bulle du club à Noël.

On pense que Carrick était absent pour les victoires à Old Trafford contre les Wolves et Aston Villa alors qu’il prenait des précautions avec un membre de la famille qui aurait contracté le virus.

Carrick, qui n’aurait pas attrapé le virus lui-même, était de retour au club pour la défaite en demi-finale de la Coupe Carabao en milieu de semaine contre Manchester City.

Un porte-parole de United a confirmé: «Michael n’était pas avec nous depuis un moment, mais il est de retour maintenant.»

Jusqu’à présent, alors que City, Aston Villa et Newcaslt, rivaux de la Premier League, ont dû fermer leurs terrains d’entraînement pour contenir les épidémies de Covid, United a eu un minimum de perturbations avec son QG d’entraînement dans une zone strictement contrôlée.

Seul un nombre limité de membres du personnel est autorisé au complexe de formation AON et un nettoyage en profondeur est régulièrement effectué.

Actuellement, United ne traite qu’un seul cas Covid après que l’adolescent uruguayen Facundo Pellistri, un joueur de l’équipe U-23 qui a rejoint cet été, a été testé positif.