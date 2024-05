Man Utd stupéfait alors qu’Aston Villa prépare un raid pour une star évaluée à 26 millions de livres sterling qui sera vendue à contrecœur

Aston Villa apparaît comme une menace sérieuse pour les espoirs d’Erik ten Hag d’amener un objectif de transfert à long terme à Manchester United, avec des rapports révélant qu’un déménagement à Villa Park pourrait prendre forme pour seulement 26 millions de livres sterling.

Dès sa prise de fonction à Old Trafford, Erik ten Hag a cherché à signer une mise à niveau offensive à l’arrière droit. Denzel Dumfries et dernièrement Jérémie Frimpong ont tous deux été visés, même si d’autres positions ont finalement pris le pas.

Diogo Dalot s’est imposé comme l’option n°1 de United à ce poste. Aaron Wan-Bissaka est désormais loin derrière le Portugais, bien qu’il ait de toute façon reçu sa juste part du temps de jeu cette saison au milieu d’une crise de blessures dévastatrice.

Homme Utd et plus particulièrement Ten Hag restent de grands fans des Dumfries de l’Inter Milan. Le Néerlandais, 28 ans, a aidé l’Inter à remporter le titre de Serie A cette saison, Dumfries marquant trois buts et cinq passes décisives depuis la position d’ailier.

Cependant, le séjour de Dumfries à San Siro pourrait prendre fin cet été.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a rapporté en avril que si l’Inter et Dumfries ne parviennent pas rapidement à un accord sur un nouveau contrat, une séparation des chemins sera sanctionnée. Le contrat actuel du joueur expire en 2025.

S’adressant à X, Romano a écrit : « L’Inter réessayera pour un nouveau contrat, sinon il vendrait Dumfries cet été. »

Avance rapide de trois semaines et l’Inter et Dumfries ne semblent pas plus près de conclure un nouvel accord. Ainsi, une sortie estivale apparaît comme l’issue la plus probable.

Mais plutôt que de déménager à Old Trafford comme beaucoup auraient pu s’y attendre, Villa Park pourrait bien être la prochaine destination de Dumfries.

Aston Villa organise la fête pour Denzel Dumfries

L’édition imprimée d’aujourd’hui de La Gazzetta du Sport a fait le point sur la situation de Dumfries à l’Inter. Comme cité par Football Italieils déclarent Aston Villa se sont musclés dans la course.

L’équipe d’Unai Emery aura bientôt l’avantage de pouvoir proposer un football de Ligue des Champions. Villa n’aura pas besoin de marquer un autre point pour réserver sa place dans l’UCL de l’année prochaine si Tottenham ne parvient pas à battre Manchester City mardi.

Villa peut également sceller son propre destin avant cette date en battant Liverpool à domicile lundi soir.

Villa pourrait bien être considérée comme une perspective plus attrayante que les Diables Rouges pour le moment. Man Utd en est aux premiers stades d’un nouveau projet sous Sir Jim Ratcliffe, tandis que Villa constitue une véritable menace ici et maintenant.

La Gazzetta du Sport a noté que l’Inter accepterait des offres de seulement 30 millions d’euros/26 millions de livres sterling pour Dumfries s’ils encaissent cet été.

La valeur de transfert du joueur serait normalement beaucoup plus élevée, bien que son contrat arrivant à expiration limite sa capacité à extraire une valeur maximale.

L’affirmation selon laquelle l’Inter aurait déjà aligné Amar Dedic du RB Salzbourg comme remplaçant potentiel de Dumfries ajoute de l’huile sur le feu.

Dumfries peut opérer dans une grande variété de rôles de haut en bas du flanc droit et son arrivée serait une autre déclaration d’intention pour Aston Villa.

