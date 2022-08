Man Utd signera l’attaquant brésilien Antony pour 100 millions d’euros

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Manchester United a trouvé un accord pour recruter l’attaquant brésilien Antony en provenance de l’Ajax, a annoncé mardi le club anglais de Premier League.

L’Ajax a convenu d’une indemnité de transfert de 95 millions d’euros (81 millions de livres sterling), selon le club néerlandais. Y compris les add-ons, les frais pourraient monter jusqu’à 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling).

L’agence de presse nationale néerlandaise ANP a déclaré que si l’accord était conclu, ce serait un transfert record pour un joueur d’Eredivisie, dépassant le maximum de 86 millions d’euros impliqué dans le transfert de Frenkie de Jong de l’Ajax à Barcelone il y a trois ans.

Antony a marqué 31 buts en 134 apparitions en club pour l’Ajax et Sao Paulo, et deux buts en neuf apparitions seniors pour le Brésil.

En déménageant à Old Trafford, le joueur de 22 ans retrouvera l’ancien entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag, qui a déjà amené le défenseur Lisandro Martinez à United des géants néerlandais.

“Depuis février de cette année, mes agents sont venus à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau défi et que certains clubs intéressés arriveraient et, avec eux, certainement une belle offre”, a déclaré Antony via le journaliste italien. Fabrizio Romano sur YouTube ce week-end, alors qu’il a clairement indiqué son intention de quitter l’équipe.

“Pendant les mois de fenêtre, les réunions se sont conclues, y compris une proposition de l’Ajax pour un renouvellement de contrat. J’ai précisé une fois de plus que je voulais quitter le club.

“Aujourd’hui, lors d’une réunion avec le conseil d’administration, j’ai exprimé mon intérêt à quitter le club, cette fois avec une offre considérable sur la table. D’autres sont déjà arrivés (mais) l’Ajax refuse toujours avec l’argument qu’il n’a que cinq jours pour me remplacer.

“Je ne demande pas (à l’Ajax) de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre pour l’offre la plus élevée reçue pour un joueur qui joue en Eredivisie.”