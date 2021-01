MANCHESTER, Angleterre: Sheffield United, dernière place, a provoqué la plus grande surprise de la Premier League cette saison, battant Manchester United 2-1 à l’extérieur pour empêcher l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaers de revenir à la première place mercredi.

Une série d’erreurs défensives de Man United a contribué à Oliver Burke marquant un but détourné à la 74e qui s’est avéré être le vainqueur à Old Trafford, mettant fin à la course invaincue de trois mois de l’hôte dans la ligue.

United aurait repris la première place aux dépens de son rival local Manchester City avec une victoire, mais a produit une performance semée d’erreurs, le gardien de but David De Gea étant responsable des deux buts de Sheffield United.

L’Espagnol est sorti pour frapper un corner à la 23e minute, seulement pour être battu par Kean Bryan, qui a jeté un coup d’œil de la tête au second poteau.

Cela signifiait que Sheffield United menait à la mi-temps dans un match de Premier League pour la première fois cette saison, mais Harry Maguire a égalisé avec une autre tête d’un coin, fouetté de la gauche par Alex Telles à la 64e.

Le but de Burkes était une comédie d’erreurs de la part de Man United. De Gea a passé le ballon directement au milieu de terrain en visite John Lundstram, avant que Burke ne se fasse bloquer par Axel Tuanzebe.

Lundstram a récupéré le ballon libre et a de nouveau nourri Burke, qui a eu le temps et l’espace pour envoyer un tir qui a frappé la jambe tendue de Tuanzebe et est entré par le dessous de la barre transversale.

Ce n’était que la deuxième victoire de la saison en championnat pour Sheffield United et les deux sont venus ce mois-ci, la première contre Newcastle le 12 janvier.

L’équipe a huit points, 10 hors sécurité.

La dernière défaite de Man United dans la ligue a eu lieu contre Arsenal à Old Trafford le 1er novembre.

